The Guardian: Западът преосмисля политиката си към Беларус, натискът я тласкал към Москва

1 Октомври, 2025 03:42, обновена 1 Октомври, 2025 03:46 418 0

  • беларус-
  • натиск-
  • русия-
  • запад-
  • политика

След пет години изолация не сме постигнали заявените си цели, смятат европейски дипломати

The Guardian: Западът преосмисля политиката си към Беларус, натискът я тласкал към Москва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на ЕС обсъждат възможността за промяна на външната си политика спрямо Беларус, пише британския вестник The Guardian, позовавайки се на европейски дипломати.

Според вестника в Брюксел се водят предварителни дискусии относно ефективността на изолирането на Минск.

„Максималният натиск върху Беларус не даде резултат. След пет години изолация не сме постигнали заявените си цели. Беларус се приближи до Русия“, заяви един дипломат от ЕС.

Той също така отбеляза, че „сближаването на Запада с Лукашенко има своите граници“.


Беларус
