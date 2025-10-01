Новини
Berliner Zeitung: "Време е за отмъщение!" - Киев надъхва немски легионери със снимки на пленени войници на Вермахта

1 Октомври, 2025 05:49, обновена 1 Октомври, 2025 06:07

Рекламата на украинско военно поделение като цяло се възприема негативно от берлинчани, пише изданието

Berliner Zeitung: "Време е за отмъщение!" - Киев надъхва немски легионери със снимки на пленени войници на Вермахта - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жители на берлинския квартал Вилмерсдорф съобщиха, че неизвестни лица са разлепили пропагандни плакати на Международния легион на украинските въоръжени сили, на които са изобразени пленени войници от Вермахта и се призовава за отмъщение срещу Русия за поражението ѝ във Втората световна война, пише германския вестник Berliner Zeitung.

„Ярък плакат краси сиво електрическо табло на улица в берлинския квартал Вилмерсдорф. Големи букви гласят: „Отмъщение!“. В съседство с него е поставена черно-бяла снимка, изобразяваща подредени в редица германски военнопленници, очевидно измършавели“, се казва в статията.

Местните жители са възмутени, че плакатът призовава хората да се присъединят към украинските въоръжени сили и да станат част от Международния легион, а прикаченият QR код водеше директно към страница за кандидатстване за присъединяване към поделението.

„Рекламата на украинско военно поделение като цяло се възприема негативно от местните жители“, подчертава статията. Изданието напомня, че съгласно член 109h от германския наказателен кодекс (StGB), всеки, който вербува германски гражданин за военна служба във военна или подобна на военна институция на чужда държава или го насочва към такива вербовчици или институции, ще бъде подложен на наказателни санкции.

„Наказанието варира от глоба до пет години лишаване от свобода. Изключение се прилага само ако съществува специално споразумение между Германия и съответната държава. Такова споразумение обаче не съществува за Украйна“, обяснява изданието.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С една дума...!

    13 1 Отговор
    Пак им излезли криви сметките на Укрите...!
    Получил се обратният ефект...!

    06:08 01.10.2025

  • 2 Правда

    0 3 Отговор
    Берлинер.....

    06:10 01.10.2025

  • 3 Пак казвам

    11 0 Отговор
    Имаме си работа с откровено нацистки режим в центъра на Европа, който е проблем не само за Русия а и за цяла Европа!!

    Коментиран от #9

    06:11 01.10.2025

  • 4 В В.П.

    13 0 Отговор
    По тъпо от окропа няма .Шизофреничен реваншист. ..

    06:11 01.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В В.П.

    10 0 Отговор
    Добре е че,руските си знаят работата..Затриват тая тъпа раса ..

    06:13 01.10.2025

  • 7 Затова

    10 0 Отговор
    само бой на укрите !

    06:14 01.10.2025

  • 8 Емил

    11 1 Отговор
    Ето неофашизмът в действие!!!
    И после ще ми говорят че в Украйна не било фашистка хунта?!

    06:16 01.10.2025

  • 9 ТАКА Е!

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пак казвам":

    А Европа вместо да го задуши,тя му помага-с безброй оръжия и пари...?!?!

    06:20 01.10.2025

  • 10 Малоумници

    1 0 Отговор
    Припомнят им , какво ги очаква. Можеше само началото. Снимка на изпънатите маршируващи войници на Вермахта през Бранденбургската Врата. Аз те направо на финала.

    06:27 01.10.2025

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    хахахахахахаха немеца знай от фронта към Сталинград от там към Сибир при баба Меца хахахахахах тия окраинци съвсем изтрещяха бярем с пари да закачат на кукичката

    06:28 01.10.2025

  • 12 АМАH OT ИДИOTИ

    0 0 Отговор
    3EЛEHOTO И3ПPAЖHEHИE И XУHTATA OKОЛО НЕГО ПРАВЯТ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ТАКА НАРЕЧЕНОТО PAKOBO OБPA3ОВАНИЕ ""УKPAЙHA"" ДА ЗАГУБИ ИЗЛАЗ НА МОРЕ ЗАВИНАГИ.
    😝🤣😆

    06:32 01.10.2025

  • 13 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

