Жители на берлинския квартал Вилмерсдорф съобщиха, че неизвестни лица са разлепили пропагандни плакати на Международния легион на украинските въоръжени сили, на които са изобразени пленени войници от Вермахта и се призовава за отмъщение срещу Русия за поражението ѝ във Втората световна война, пише германския вестник Berliner Zeitung.

„Ярък плакат краси сиво електрическо табло на улица в берлинския квартал Вилмерсдорф. Големи букви гласят: „Отмъщение!“. В съседство с него е поставена черно-бяла снимка, изобразяваща подредени в редица германски военнопленници, очевидно измършавели“, се казва в статията.

Местните жители са възмутени, че плакатът призовава хората да се присъединят към украинските въоръжени сили и да станат част от Международния легион, а прикаченият QR код водеше директно към страница за кандидатстване за присъединяване към поделението.

In Berlin-Wilmersdorf sorgen rätselhafte Ukraine-Plakate für Aufsehen. Sie rufen Deutsche zum Krieg auf. Wer sie verteilt hat, weiß niemand – doch gesehen haben sie viele. https://t.co/0TUxg9GM0G — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) September 30, 2025

„Рекламата на украинско военно поделение като цяло се възприема негативно от местните жители“, подчертава статията. Изданието напомня, че съгласно член 109h от германския наказателен кодекс (StGB), всеки, който вербува германски гражданин за военна служба във военна или подобна на военна институция на чужда държава или го насочва към такива вербовчици или институции, ще бъде подложен на наказателни санкции.

„Наказанието варира от глоба до пет години лишаване от свобода. Изключение се прилага само ако съществува специално споразумение между Германия и съответната държава. Такова споразумение обаче не съществува за Украйна“, обяснява изданието.