Заради "руската заплаха": САЩ разположиха противолодкови самолети P-8 Poseidon в Норвегия

Съединените щати са разположили противолодкови самолети P-8 Poseidon в Норвегия, съобщава списание Newsweek.

Съобщава се, че Пентагонът е заинтересован от присъствието на патрулни самолети в Северна Европа поради инциденти с дронове в Дания, Полша и Норвегия, както и „заплахата, произтичаща от Русия за подводните кабели и тръбопроводи на страните от НАТО“.

Boeing P-8 Poseidon е противолодков самолет, способен да изпълнява патрулни мисии. Той е на въоръжение в няколко страни от НАТО, включително Съединените щати. Обхватът му е над 8000 км и може да носи различни противокорабни и противоподводни оръжия.