Новини
Свят »
Норвегия »
Заради "руската заплаха": САЩ разположиха противолодкови самолети P-8 Poseidon в Норвегия

Заради "руската заплаха": САЩ разположиха противолодкови самолети P-8 Poseidon в Норвегия

1 Октомври, 2025 06:38, обновена 1 Октомври, 2025 06:42 1 111 22

  • сащ-
  • норвегия-
  • самолети-
  • русия

Те са способни да изпълняват патрулни мисии, като обхватът им е над 8 хиляди километра

Заради "руската заплаха": САЩ разположиха противолодкови самолети P-8 Poseidon в Норвегия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са разположили противолодкови самолети P-8 Poseidon в Норвегия, съобщава списание Newsweek.

Съобщава се, че Пентагонът е заинтересован от присъствието на патрулни самолети в Северна Европа поради инциденти с дронове в Дания, Полша и Норвегия, както и „заплахата, произтичаща от Русия за подводните кабели и тръбопроводи на страните от НАТО“.

Boeing P-8 Poseidon е противолодков самолет, способен да изпълнява патрулни мисии. Той е на въоръжение в няколко страни от НАТО, включително Съединените щати. Обхватът му е над 8000 км и може да носи различни противокорабни и противоподводни оръжия.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен

    5 2 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣

    06:44 01.10.2025

  • 2 Гошо

    5 3 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣

    06:46 01.10.2025

  • 3 дядото

    19 7 Отговор
    нито сме наивници, нито глупаци."руска заплаха",а краварите вкарват войски и оръжия на границата на русия. и срам нямате.

    06:48 01.10.2025

  • 4 Уфф

    20 8 Отговор
    Марш кравари обратно в обора! Затънали са до шия в проблеми, но продължават да си тикат зурлите навсякъде по света!?

    06:50 01.10.2025

  • 5 си дзън

    11 15 Отговор
    Всички руски лодки ще отидат при крайцера Масква.

    06:52 01.10.2025

  • 6 Умен по цялата глава

    11 4 Отговор
    Да си ги слагат около Белото във Вашингтона, с чужда пита помен шъ праят, пърдон, със стена от еврограждани срещу дроновете

    06:52 01.10.2025

  • 7 Та казвате...

    12 2 Отговор
    ...,,противолодкови самолети"...?!
    А трябваше...,,противодронови самолети"...!
    Да ви имам и военните стратези...

    Коментиран от #8

    07:01 01.10.2025

  • 8 Гошо

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Та казвате...":

    Нещо ,,свръх"ще да е това!

    07:06 01.10.2025

  • 9 демократ

    7 1 Отговор
    Какво ще рече противолодков?

    Коментиран от #14

    07:14 01.10.2025

  • 10 КОЙ МУ СЕ ВЪРЗВА НА ЗЕЛЬО ХИТРЯГАТА

    7 4 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВАЙКИ СРАМНАТА ПОДКРЕПА ЗА УКРАИНСКАТА ХУНТА , ХИТРЯГАТА ЗЕЛЬО ЩЕ ВИ ВКАРА В СВ , КОЕТО Е ОЩЕ ПО-СРАМНО .ТОЗИ ХИТЪР ЗЕЛЬО ВИ НАДХИТРИ - ОБРА ВИ СТОТИЦИТЕ МИЛЯРДИ ДОЛАРИ И ЕВРА И ПОСЛЕДНТО ХИТРО КОЕТО ЩЕ СВЪРЕШИ Е ДА ВИ НАБУТА В ТСВ. ЖАЛКИ , ИМАЩИ СЕ ЗА УМНИ УПРАВНИЦИ !! ЩОМ ЕДИН ТРЕТОРАЗРЯДЕН НАПУШЕН ТИП УСПЯВА ДА ВИ ВОДИ ЗА НОСА , ТОВА ГОВОРИ МНОГО.

    07:25 01.10.2025

  • 11 Ддд

    5 3 Отговор
    Еехх Путя , Путя..закина го като Марко на Косово полье...турай примката на шията и да се приключва

    07:28 01.10.2025

  • 12 хъ хъ хъ кеч шоу продължава

    6 3 Отговор
    Ми те подводниците на 100км от САЩ бре Тръмпи....

    07:31 01.10.2025

  • 13 виновника сащ

    7 2 Отговор
    САЩ така направиха войната с настъпване срещу Русия

    07:33 01.10.2025

  • 14 Елементарно , бе Уотсън !

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "демократ":

    В конкретния случай ще рече - срещу подводници . След като англосаксонците взривиха Северните потоци към Германия , сега се били загрижили за " тръбопроводи на страните от НАТО“.

    Коментиран от #16, #17

    07:33 01.10.2025

  • 15 Трол

    3 1 Отговор
    Русия разположи в отговор противохвърчилни кораби.

    07:54 01.10.2025

  • 16 Не е ясно?!

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Както нашият флот има 5 надуваеми гумени лодки от съветско време...!
    На руснаците ще са...50...!
    А те са много гъвкави,труднопробиваеми и труднопробиваеми...!
    Та затова ще са тези Американски...,,Противолодкови самолети"...!

    Коментиран от #18

    07:59 01.10.2025

  • 17 демократ

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Да де ам е русизъммне казваме в БГ подводни лодки а подводници.

    08:03 01.10.2025

  • 18 Елементарно , бе Уотсън !

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Не е ясно?!":

    Ами явно руснаците нямат " противолодкови Посейдон-и " Те затова алианса ни оборудва с надувни лодки - да сме недосегаеми !

    Коментиран от #20

    08:06 01.10.2025

  • 19 Правилно!

    1 1 Отговор
    С Америка шега не бива, крепостните примитиви трябва да бъдат озаптени!

    Коментиран от #21, #22

    08:08 01.10.2025

  • 20 Пак не си разбрал?!

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Нашите надуваеми лодки,барабар с Адмирала ни, са наследство още от съветско време...!
    Сега Алианса-нищо не ни дава...!
    Всъщност даде ни...-1,5 бр.самолети ,,Ф"-16...и то на единият му тече горивото...!

    08:20 01.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ,,Трябва"...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Правилно!":

    Ами кво чакаш...рипай от дивана и на фронта да ги...,,изпаряваш"...!

    08:25 01.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания