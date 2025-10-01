Заради "руската заплаха": САЩ разположиха противолодкови самолети P-8 Poseidon в Норвегия

Съединените щати са разположили противолодкови самолети P-8 Poseidon в Норвегия, съобщава списание Newsweek.
Съобщава се, че Пентагонът е заинтересован от присъствието на патрулни самолети в Северна Европа поради инциденти с дронове в Дания, Полша и Норвегия, както и „заплахата, произтичаща от Русия за подводните кабели и тръбопроводи на страните от НАТО“.
Boeing P-8 Poseidon е противолодков самолет, способен да изпълнява патрулни мисии. Той е на въоръжение в няколко страни от НАТО, включително Съединените щати. Обхватът му е над 8000 км и може да носи различни противокорабни и противоподводни оръжия.
