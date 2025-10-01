Новини
Кая Калас: ЕС обсъжда използването на руски активи за финансиране на репарации

1 Октомври, 2025

Кая Калас: „Без руските активи тежестта ще падне върху нашите данъкоплатци“

Кая Калас: ЕС обсъжда използването на руски активи за финансиране на репарации - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въпреки че не всички държави членки подкрепят плана за използване на руски активи за финансиране на заема за репарации за Украйна, Европейският съюз работи възможно най-бързо за постигане на споразумение. Това заяви върховният дипломат на ЕС Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.

Тя подчерта необходимостта от използване на конфискуваните руски активи за финансиране на военните репарации, които в крайна сметка ще бъдат изплатени на Украйна.

„Ако не вземем предвид тези руски активи, тогава това със сигурност е за сметка на нашите данъкоплатци“, изтъкна Калас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    29 0 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    15:23 01.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 17 Отговор
    Магучая ще ,,сдела,, ли нещо по въпроса? или онуй бившето пак ще се келяви по медиите с Армагедон и конниците на Апокалипса?

    Коментиран от #11

    15:24 01.10.2025

  • 3 Време е такива по затворите!

    26 0 Отговор
    Коя е тази стара и неука жена?

    Коментиран от #14

    15:24 01.10.2025

  • 4 Баш Балък

    23 0 Отговор
    Чакай, чакай сега, нали Русия щеше да губи войната?!? Обърках се

    15:25 01.10.2025

  • 5 Мехмет ефенди 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    2 13 Отговор
    При султаните българите чистели ботушите на турците. Избърсах задника си след тоалетната. Български момчета (!) обслужваха турците пасивно в банята.

    Коментиран от #8, #12

    15:26 01.10.2025

  • 6 Кая

    12 0 Отговор
    Е грозна но така ще я избича наказателно, че ще зареже ЕС и ще хукне по джапанки да ме издирва!

    15:26 01.10.2025

  • 8 Чакай!

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мехмет ефенди 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Очаквай посещение турченце бедно!

    Коментиран от #20

    15:29 01.10.2025

  • 9 ЕС закъса

    16 0 Отговор
    за пари !

    15:29 01.10.2025

  • 10 Трол

    1 10 Отговор
    Тези активи отдавна ги няма, но трябва да се обясни това на публиката.

    15:29 01.10.2025

  • 11 Пхахаха

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Три години западналитеНацита обсъждали и нищо не сделки от страх пред Магучая.
    Мухаха. Ялова работа

    Коментиран от #16

    15:29 01.10.2025

  • 12 Селяния!

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мехмет ефенди 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    А си с български паспорт цигане!

    15:30 01.10.2025

  • 13 Атина Палада

    19 0 Отговор
    Последните дни само това ни спускат по техните медии да четем,което означава,че ще краднат от европейците кинти . Урсула още преди месец говореше да се използват спестяванията на европейците...Точно,когато ФЕД й отказа да й напечати онези 800 млрд ,заем за който заем Урсула заговори..След като ФЕД й отказа,тя заговори за спестяванията на европейците ..Получи критики и замлъкна ..Започна с руските активи,обаче там не може да барне..Единственото,което може е ,спестяванията на европейците...И това се гласи да направи,затова раздухва за руските активи.

    Коментиран от #18

    15:32 01.10.2025

  • 15 Един

    15 0 Отговор
    Евро малоумието е безгранично - това ще им е последната грешка!
    Кой инвеститор ще си сложи парите там, където първия пропаднал политик може да му ги открадне?

    Почвам да се замислям, да обръщам всичко в крипто и да приключвам с тия!

    15:33 01.10.2025

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Пхахаха":

    мчи те даже и не знаят РЕАЛно къде е на картата тая територия!!! иди гледай рашански композитор в Карнеги хал-не ги бъркай с украински или от други народи

    15:35 01.10.2025

  • 17 Факти

    0 0 Отговор
    Кои са тези държави членки на ЕС, които предпочитат да плащат техните данъкоплатци, вместо олигарсите на Путин? Кажете им имената.

    15:35 01.10.2025

  • 18 Един

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    О урсулите продължават да говорят, за активите на европейците и вчера една кака се пенявеше как трябвало да се използват тия пари щото то било за наше благо и щели да ни направят богати... почнали са и както с всички престъпления на ЕС ако не става по един начин ще го извъртят и ще го наложат по друг.

    С дигиталното евро ще сложат един "срок на годност" да използваш парите и ако не го направиш ще ти ги взимат - фашистите не разбират от дума а само от здрав кръпел

    15:36 01.10.2025

  • 19 А на какво

    6 0 Отговор
    Правно основание и съществуващи закони ЕС може да конфискува тези средства?!? Относно репарации те се заплащат от загубилия войната а Русия нищо не е и няма да загуби

    15:36 01.10.2025

  • 20 Мехмет ефенди 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чакай!":

    Искаш да дойдеш и да ми почистиш обувките?

    Или да ми измиеш задника?

    Или искаш да ме обслужваш 😊 пасивно?

    15:37 01.10.2025

  • 21 ЕСССР

    3 0 Отговор
    Тая чужда пита, дето я кълват патkите в ЕСССР, ще им излезе през тpътkите!

    15:37 01.10.2025

  • 22 Някой

    1 0 Отговор
    Каквото и да обсъждате, използването на чужди активи без одобрението на собственика им, си е кражба. Но повечето държави от ЕС са свикнали да крадат. Справка - бивши и настоящи колонии.

    15:38 01.10.2025

  • 23 хахаха

    0 0 Отговор
    нещо не разбрах защо европа ще плаща репарации на украина - нато загуби войната и заради него украйна е съсипана ето защо

    15:40 01.10.2025