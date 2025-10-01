Кая Калас: ЕС обсъжда използването на руски активи за финансиране на репарации

Въпреки че не всички държави членки подкрепят плана за използване на руски активи за финансиране на заема за репарации за Украйна, Европейският съюз работи възможно най-бързо за постигане на споразумение. Това заяви върховният дипломат на ЕС Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.
Тя подчерта необходимостта от използване на конфискуваните руски активи за финансиране на военните репарации, които в крайна сметка ще бъдат изплатени на Украйна.
„Ако не вземем предвид тези руски активи, тогава това със сигурност е за сметка на нашите данъкоплатци“, изтъкна Калас.
