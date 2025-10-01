Новини
Макрон поставя под въпрос "стената от дронове" и призовава за нов подход в европейската отбрана

1 Октомври, 2025 17:43 875 15

Френският президент настоява ЕС да инвестира в системи за ранно предупреждение и интегрирана противовъздушна отбрана, вместо да се фокусира единствено върху изграждане на физическа бариера по източните граници.

Макрон поставя под въпрос "стената от дронове" и призовава за нов подход в европейската отбрана - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон изрази сериозни съмнения относно предложението на Европейската комисия за изграждане на „стена от дронове“ по източните граници на ЕС, цитира думите му „Политико“, предава News.bg.

„Внимателен съм към такива термини - въпросът е по-сложен и изисква по-дълбок подход“, заяви Макрон пред репортери в сряда преди срещата на лидерите на ЕС в Копенхаген, като подчерта приоритетите си в областта на отбраната.

„Имаме нужда от усъвършенствани системи за ранно предупреждение, които да ни позволят да предвиждаме заплахите. Трябва да развиваме европейски способности за огнева защита на далечни разстояния, както и да увеличим наличието на системи за противовъздушна отбрана и защита срещу дронове“, добави той.

През последните седмици дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша, Румъния, Дания и Норвегия. Европейските лидери обвиниха Русия за тези инциденти, което засили инициативата за общоевропейска защита, предложена от граничните държави и подкрепена от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Въпреки това, скептицизъм идва не само от Париж. Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви наскоро във Варшава, че е необходима защита срещу дронове, „но не чрез стена от дронове“, като акцентира върху други спешни приоритети.

Дебатът разкрива ясно разделение между страните на „първа линия“, намиращи се близо до Русия и Украйна, и останалите членки на ЕС. Лидерите на Латвия и Литва подкрепят проекта, докато италианският премиер Джорджия Мелони предупреди да не се пренебрегва южният фланг на Европа - послание, повторено и от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

„Всеки общ европейски отбранителен проект не може да се ограничава само до източните граници на континента“, заяви Мицотакис пред репортери.

Макрон предложи европейците да се съсредоточат върху съвместното разработване на системи за ранно предупреждение, като Франция и Германия вече работят за това, да изградят местни възпиращи способности за дълбоки удари, включително балистични ракети, и да инвестират в повече системи за противовъздушна отбрана.

„Стената от дронове“ остава един от четирите ключови проекта в областта на отбраната, предложени от Брюксел преди срещата на Европейския съвет.


Франция
  • 1 пак ще го бие дадо му, дето е баба сега

    7 2 Отговор
    баба му дали го е била скоро това пичлеме френско?

    17:45 01.10.2025

  • 2 Росен Желязков

    15 3 Отговор
    По ефективна е стена от водопади.Аз строя една в Ловният парк.

    17:46 01.10.2025

  • 3 Макарон

    6 1 Отговор
    Бонапарт

    Коментиран от #6

    17:47 01.10.2025

  • 4 Няма пък

    7 1 Отговор
    Ние в Бъгария ще изграждаме „стена от дронове“ Даже две стени ще изградим. И с Румъния и с Гърция

    17:53 01.10.2025

  • 5 Макарон

    7 1 Отговор
    Ла мамА ме сложи на бананова диета! Сутринта ми даде бананов сок, на обяд ми даде бананов сок, и сега също виждам че разбива банана.

    17:55 01.10.2025

  • 6 Търновец

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Макарон":

    При Наполеон Франция имаше Конвент и Бастилията беше разрушена и Република. А Руските велможи обичаха да пръскат цели състояния в Париж а балетът е пак оттам

    17:55 01.10.2025

  • 7 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 3 Отговор
    Точка

    17:55 01.10.2025

  • 8 Мамин Пуслер

    3 5 Отговор
    Франция днес задържа руски танкер от сенчестия флот на Русия е международни води край Франция, с което показа на Путлер, че е заешко сърчице.

    Коментиран от #10

    17:55 01.10.2025

  • 9 Ъхъъъъъ......

    3 0 Отговор
    През последните седмици дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша, Румъния, Дания и Норвегия..... Русия са бъкана с милиарди дронове .... Сигурен съм

    Коментиран от #14

    17:55 01.10.2025

  • 10 Путин от бункера

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Мамин Пуслер":

    Стрхаливо съм вееее

    17:56 01.10.2025

  • 11 Желаещ Миротворец

    8 1 Отговор
    За да решим проблем, чрез обиране на народите си,- първо трябва да го създадем и добре да ги наплашим!

    По метода на ваксите!

    18:00 01.10.2025

  • 12 Енчо

    3 1 Отговор
    Страх....мирише на страх....

    18:00 01.10.2025

  • 13 Заинтересован

    3 1 Отговор
    На тази среща нещо за локдауни и маски срещу Русия , споменавано ли е? Те вършат страхотна работа! Доказано!

    18:04 01.10.2025

  • 14 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъъъъъ......":

    Китай е пълен с дронове най различни и има дори специален самолет носител на 6000 дрона,

    18:43 01.10.2025

  • 15 илитерат

    0 0 Отговор
    дронове ще има, а храна ?

    18:51 01.10.2025

