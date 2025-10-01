Макрон поставя под въпрос "стената от дронове" и призовава за нов подход в европейската отбрана

Френският президент Еманюел Макрон изрази сериозни съмнения относно предложението на Европейската комисия за изграждане на „стена от дронове“ по източните граници на ЕС, цитира думите му „Политико“, предава News.bg.

„Внимателен съм към такива термини - въпросът е по-сложен и изисква по-дълбок подход“, заяви Макрон пред репортери в сряда преди срещата на лидерите на ЕС в Копенхаген, като подчерта приоритетите си в областта на отбраната.

„Имаме нужда от усъвършенствани системи за ранно предупреждение, които да ни позволят да предвиждаме заплахите. Трябва да развиваме европейски способности за огнева защита на далечни разстояния, както и да увеличим наличието на системи за противовъздушна отбрана и защита срещу дронове“, добави той.

През последните седмици дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша, Румъния, Дания и Норвегия. Европейските лидери обвиниха Русия за тези инциденти, което засили инициативата за общоевропейска защита, предложена от граничните държави и подкрепена от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Въпреки това, скептицизъм идва не само от Париж. Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви наскоро във Варшава, че е необходима защита срещу дронове, „но не чрез стена от дронове“, като акцентира върху други спешни приоритети.

Дебатът разкрива ясно разделение между страните на „първа линия“, намиращи се близо до Русия и Украйна, и останалите членки на ЕС. Лидерите на Латвия и Литва подкрепят проекта, докато италианският премиер Джорджия Мелони предупреди да не се пренебрегва южният фланг на Европа - послание, повторено и от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

„Всеки общ европейски отбранителен проект не може да се ограничава само до източните граници на континента“, заяви Мицотакис пред репортери.

Макрон предложи европейците да се съсредоточат върху съвместното разработване на системи за ранно предупреждение, като Франция и Германия вече работят за това, да изградят местни възпиращи способности за дълбоки удари, включително балистични ракети, и да инвестират в повече системи за противовъздушна отбрана.

„Стената от дронове“ остава един от четирите ключови проекта в областта на отбраната, предложени от Брюксел преди срещата на Европейския съвет.