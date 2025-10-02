Новини
Песков: Доставка на ракети "Томахок" на Украйна би ескалирала конфликта с Русия
Песков: Доставка на ракети "Томахок" на Украйна би ескалирала конфликта с Русия

2 Октомври, 2025 18:57

Кремъл предупреждава за опасна стъпка, ако САЩ изпратят ракети за удари в дълбочина, докато Русия отхвърля възможността оръжейни доставки да променят хода на конфликта.

Ако САЩ доставят ракети "Томахок" на Украйна за удари дълбоко на територията на Русия, това би представлявало нова опасна ескалация между Русия и Запада, предупреди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Москва е запозната със съобщенията, че Вашингтон обмисля подобна стъпка, добави той. „Ако САЩ я предприемат, това би изисквало отговор от руска страна“, подчерта Песков пред журналиста Павел Зарубин.

Същевременно той отбеляза, че никакви оръжейни доставки за Киев няма да могат да повлияят кардинално на хода на специалната операция в Украйна, както Русия нарича действията си там. „Очевидно е, че няма вълшебно хапче, няма вълшебно оръжие за киевския режим. Нито едно от оръжията не може радикално да промени хода на събитията“, заяви Песков.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в неделя, че САЩ обмислят украинското искане за ракети "Томахок", припомня Ройтерс.

Европа е главният фактор, усложняващ постигането на мир и насърчаващ Киев да продължава войната, каза още говорителят на Кремъл. „Европейците заеха една доста крайна позиция, това е очевидно“, допълни той, цитирайки информация от ТАСС. Според него Украйна не иска да преговаря за мирно уреждане на конфликта с Русия.

„Има пауза в преговорите, неясен хоризонт за продължаването им. Позицията на киевския режим е доста абстрактна. Те не искат да продължат преговорите; не искат да се опитват да се споразумеят за нищо“, заяви Песков. Той отбеляза, че това не допринася за установяването на предвидимост и стабилност, но руската страна трябва „спокойно да си върши работата“.

Оценките на Москва се базират на това, че САЩ запазват политическа воля за пренасочване на уреждането на конфликта в политико-дипломатическото русло. „Изявленията могат да бъдат от различен характер, но във всеки случай ние изхождаме от това, че Вашингтон запазва политическата воля да продължи да насочва действията към политико-дипломатическото русло“, коментира Песков. „Все пак изхождаме от това, това е най-важното“, добави той, като допълни, че „на това се пречи“.

Месец и половина след срещата на върха в Аляска обаче мирът не е по-близо, предупреди Песков, цитиран от Ройтерс.


  • 1 Песков

    14 15 Отговор
    Защо ПУТИН ДВИЖУХАТА

    Започна да внася Бензин ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    ГЕЙО СТРАТЕГа

    Винаги е
    Бил

    По Плану.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #12, #13, #18

    18:58 02.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Маг

    13 1 Отговор
    Ако не престанат войните на човеците, подбора ще започне в 2027г.

    19:01 02.10.2025

  • 4 Путин

    9 0 Отговор
    Дмитрий!Гавари пряма,что сделяем !

    19:01 02.10.2025

  • 5 Путин

    12 9 Отговор
    Мириши ми на Изгоряла Вата Още от сега

    Коментиран от #8, #10

    19:03 02.10.2025

  • 6 пенсионер

    9 10 Отговор
    Мерзавци!!! Говорят точно обратното на това, което вършат. Скоро ше изчезнете от лицето на земята. Собствения Ви народ ще ви окъпе в кръв и измете като боклуци.

    19:04 02.10.2025

  • 7 Пич

    7 8 Отговор
    Ами изгърбете НАТО още докато ги доставя , а Украйна - докато ги приема !!!

    19:05 02.10.2025

  • 8 Лъжлива Русия

    10 8 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Ами нали бяхме супер сила
    Преди войната !!
    Какво ни интеречува какво ще им дават като сме супер сила
    На иран като им дадохме супер модерно Руско оръжие какво се случи за 3 дена и огънят излезе от Планината

    Коментиран от #24

    19:05 02.10.2025

  • 9 Седящия бик

    1 6 Отговор
    На Пясъчен Ташунко ,главата му е,като томахавка !Красив скалп !

    19:06 02.10.2025

  • 10 Старият На С Ран Бункер

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Ще пръскам стените ако им дадат ракети

    19:07 02.10.2025

  • 11 Старият Бункерен Плъх

    5 7 Отговор
    Ще пращам Измет на Тълпи и пак ще победя

    19:08 02.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 шопо..

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Песков":

    А защо бг-тата дадоха на двата плондера дето ги командора и да ги манипулират че конституцята не им дава право да гласуват,,ЗА,,левчето,та сега да го извадят на светло да го обменят за изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава

    19:10 02.10.2025

  • 14 Мецана

    6 1 Отговор
    ще скочи на хегемона....

    Коментиран от #21

    19:10 02.10.2025

  • 15 пенсионер

    7 4 Отговор
    Скоро украинците ще ударят и кремъл и кримския мост. Да видим къде ще се криете тогава мижутурки. Не можете с икономика колкото Испания да се мерите със Европа и САЩ. Как да стане, не може. Не са решили, не са ви смачкали.Засега ви галят, но прекалявате и не се спирате. Не мислите разумно, бивши братушки. Вразумете се!!!! Няма време!!!???

    19:11 02.10.2025

  • 16 Песков

    5 3 Отговор
    Биха се появили още кафеви лини в гащите на нашия вожд

    19:11 02.10.2025

  • 17 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 2 Отговор
    Власта в Русия беше завзета, през 1917 година от голяма криминална организация, от криминалният свят на руското общество и от тогава до днес, Русия не успява да се освободи от мафията.

    Коментиран от #22

    19:11 02.10.2025

  • 18 ВВП милиционера

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Песков":

    Защото сме милиционери вееееее

    19:12 02.10.2025

  • 19 Песков,

    5 2 Отговор
    вие удряте по цяла Украйна включително и по Киев с ракети "Калибр" чиито аналог е "Томахоук". Нека сега стотина ракети да паднат и по Москва, какво лошо има?

    19:13 02.10.2025

  • 20 Реалност

    7 3 Отговор
    Ех,...като си спомня само какви страховити супер-секретни, безаналогови, модерни и мощни оръжия имаше Путлер и рашистката орда до преди 4 години. Цял свят се страхуваше от тях. Изпепеляваше Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон за 3 до 5 минути. Московската орда стигаше за 3 дни на Берлин, за седем на Лисабон.
    А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
    Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.

    Коментиран от #32

    19:13 02.10.2025

  • 21 Браво мецано

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мецана":

    Ти като Истинска рускиня със Дупето назад пък те със Томахоук напред и ще им изцедиш белият мозък

    19:15 02.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сърп и чук

    2 6 Отговор
    Тръмп иска Нобеловата награда за мир, но изпраща оръжия за Украйна,.. вероятно ще подпише и за ракетите Томахоук , които даже и Байдън не си позволи, колкото и да му се искаше.Украинците ще го отнесат още по-тежко, защото Русия ще използва по-мощни оръжия

    Коментиран от #25, #30, #33

    19:18 02.10.2025

  • 24 дедо..

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Лъжлива Русия":

    Ама не е лошо че тагаренко даде без пари на зеленио мухал..емтелбеата и бетерите ни,та масква поне годин след дезинфекцията на бандерите ще има да топи качествена бг скраб

    Коментиран от #34

    19:18 02.10.2025

  • 25 По -мощни

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сърп и чук":

    от Орешник ?

    19:20 02.10.2025

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 1 Отговор
    ПОСТОЯННОТО БОМБАРДИРАНЕ НА УКРАИНСКИТЕ ГРАДОВЕ ...................... НЕ ЕСКАЛИРА ЛИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА ИЛИ .................. ОЩЕ Е "ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ" ? ? ? ....................

    19:20 02.10.2025

  • 27 симха

    2 1 Отговор
    На едните им е позволено да бомбят с каквото имат и каквото им дадът, а другите трябва да стоят със скръстени ръце.

    19:21 02.10.2025

  • 28 Ко Не

    3 1 Отговор
    Бинзин има ли е ? Ааси биндзиностанцията, няма биндзин няма нафта умряла работа.

    19:22 02.10.2025

  • 29 пенсионер

    4 1 Отговор
    Май ви треперят партенките от тези ракети. Могат да сринат убижището ви кремъл и няма кой да ги спре.

    Коментиран от #36

    19:22 02.10.2025

  • 30 В момента Русия

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Сърп и чук":

    използва най-мощните си оръжия които има, а за ядрени няма да посмее другарят Си не дава, искал Сибир без радиация.

    Коментиран от #39

    19:22 02.10.2025

  • 31 Майор Мишев

    2 3 Отговор
    Както вчера каза в интервюто си бившията мерикански дипломат и съветник към републиканската партия ,Джим Джатрас ,Путин отдавна трябваше да е изравнил със земята сградата на парламента и правителството в Куев ,заедно със Зельоньй Папугай и другите гниди .Според думите му руснаците доста колебливо действат все още .

    19:23 02.10.2025

  • 32 смотань бандерець..

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Реалност":

    То и сега кремля си ги има..в кьонигсберг от седмица има една булава с три дузини кинжали и чака удобния момент да ги изпуца по столиците на урсулците..виж в тубата как в минске беларусите как посрещат със цвекьие-първата партида от орешници..

    19:24 02.10.2025

  • 33 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сърп и чук":

    Нещо си се объркал- Нито на Тръмп му е притрябвала особено нобелова награда като Борец за мир,нито пък доставя Оръжие на Украйна - Той ПРОДАВА Оръжие на Натовски държави и не го интересува те какво ще правят с него.А след като и тия Елементарни неща не знаеш,КОЙ ще ти чете ОЛИГОФРЕНСКИЯ ПОСТ по-нататък?

    Коментиран от #43

    19:26 02.10.2025

  • 34 Както Казва Путин за Руският Народ

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "дедо..":

    Та това е просто Измет ще ги пращам на фронта докато има после ще избягам във Китай

    Коментиран от #44

    19:26 02.10.2025

  • 35 Асен

    5 1 Отговор
    Песков бля бля бля докога ще слушаме тези твои глупости нали Американските оръжия не ставали а сега квичите.

    19:28 02.10.2025

  • 36 Путин няма да посмее

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "пенсионер":

    да използва ЯО, а и не е сигурно дали някой ще изпълни такава налудничева заповед да се стреля по големите градове в ЕС и САЩ с ядрено оръжие. Американците са му казали, че му знаят всички бункери и входовете/изходите към тях ще бъдат затрупани с дълбоко-подземни ядрени фугаси. Не му завиждам ако остане затрупан на 1км под земята с 50(примерно) души лична охрана за вечни времена. Електромагнитният импулс ще унищожи всякаква електроника и комуникации в бункера, ще е тъмно, студено и без вентилация. Може да имат храна за 1-2 години, но трябва и въздух. Ще има да си мечтае за проветривата килия в Хага в компанията на тия обезверели главорези забавляващи се със семейството му.

    Коментиран от #40

    19:29 02.10.2025

  • 37 Абе те нека да изпратят Томахавките...

    4 1 Отговор
    Да ви подпалят гащите, а пък вие ескалирайте каквото искате.

    19:29 02.10.2025

  • 38 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    Като няма да променят хода на събитията защо тогава се притеснявате,..нещата не са точно такива,,,

    Коментиран от #41

    19:29 02.10.2025

  • 39 центаджия..

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "В момента Русия":

    Твою си,вчера отпусна пари на улан батор та по бърже търбата на силата на сибир 2..да стигне до границата на чина,защото шанхай има нужда от масковско синьо гориво а ето свежие денги на кремля за батисването на бандерците

    19:30 02.10.2025

  • 40 Q -Рестия

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Путин няма да посмее":

    Имам за входа на твоя бункер един специален фугас,не е ядрен ,но ще свърши прекрасна работа .

    19:31 02.10.2025

  • 41 Пелтеков

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Кривоверен алкаш":

    Твой ред е да се притесняваш ...ако спре фризера ще умиришеш маалата .

    19:33 02.10.2025

  • 42 Томахавка

    1 0 Отговор
    Специфичното е,че лети по релефа на терена и уцелва с точност 40 см.

    19:35 02.10.2025

  • 43 оня с х.я

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "оня с коня":

    Ееееей Ломски ,твърда мокра влашка глава си ,ни приема ,ни предава .А оня моя е просто класи над вас .

    19:35 02.10.2025

  • 44 болгарин..

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Както Казва Путин за Руският Народ":

    За това зеленио мухал помоли от оон,урсулците да депортират мъжките бандерци..що на фронта има недостиг от хлопци а същевременно швабите изпратиха на кiевската хунта още една дузина мобилни крематориума

    19:36 02.10.2025

  • 45 !!!?

    1 0 Отговор
    Щом кремълската фашистка хунта толкова го усуква значи започва за вижда, че "победата" не се вижда дори и през крив макарон...!!!?

    19:36 02.10.2025

