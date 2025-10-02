Песков: Доставка на ракети "Томахок" на Украйна би ескалирала конфликта с Русия

Ако САЩ доставят ракети "Томахок" на Украйна за удари дълбоко на територията на Русия, това би представлявало нова опасна ескалация между Русия и Запада, предупреди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Москва е запозната със съобщенията, че Вашингтон обмисля подобна стъпка, добави той. „Ако САЩ я предприемат, това би изисквало отговор от руска страна“, подчерта Песков пред журналиста Павел Зарубин.

Същевременно той отбеляза, че никакви оръжейни доставки за Киев няма да могат да повлияят кардинално на хода на специалната операция в Украйна, както Русия нарича действията си там. „Очевидно е, че няма вълшебно хапче, няма вълшебно оръжие за киевския режим. Нито едно от оръжията не може радикално да промени хода на събитията“, заяви Песков.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в неделя, че САЩ обмислят украинското искане за ракети "Томахок", припомня Ройтерс.

Европа е главният фактор, усложняващ постигането на мир и насърчаващ Киев да продължава войната, каза още говорителят на Кремъл. „Европейците заеха една доста крайна позиция, това е очевидно“, допълни той, цитирайки информация от ТАСС. Според него Украйна не иска да преговаря за мирно уреждане на конфликта с Русия.

„Има пауза в преговорите, неясен хоризонт за продължаването им. Позицията на киевския режим е доста абстрактна. Те не искат да продължат преговорите; не искат да се опитват да се споразумеят за нищо“, заяви Песков. Той отбеляза, че това не допринася за установяването на предвидимост и стабилност, но руската страна трябва „спокойно да си върши работата“.

Оценките на Москва се базират на това, че САЩ запазват политическа воля за пренасочване на уреждането на конфликта в политико-дипломатическото русло. „Изявленията могат да бъдат от различен характер, но във всеки случай ние изхождаме от това, че Вашингтон запазва политическата воля да продължи да насочва действията към политико-дипломатическото русло“, коментира Песков. „Все пак изхождаме от това, това е най-важното“, добави той, като допълни, че „на това се пречи“.

Месец и половина след срещата на върха в Аляска обаче мирът не е по-близо, предупреди Песков, цитиран от Ройтерс.