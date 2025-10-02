Новини
Свят »
Русия »
Украйна обвинява Русия за прекъсване на външното захранване на Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

Украйна обвинява Русия за прекъсване на външното захранване на Запорожката АЕЦ

2 Октомври, 2025 19:16 428 19

  • украйна-
  • русия-
  • запорожка аец

Украинският външен министър твърди, че Москва се подготвя да свърже атомната електроцентрала към своята мрежа, докато обектът остава охлаждан чрез аварийни генератори.

Украйна обвинява Русия за прекъсване на външното захранване на Запорожката АЕЦ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Русия нарочно е прекъснала външното захранване на контролираната от нея Запорожка АЕЦ и се подготвя да я свърже със собствената си електрическа мрежа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Атомната електроцентрала, която е и най-голямата в Европа, вече повече от седмица е с прекъснато външно захранване. В момента тя се охлажда от аварийни дизелови генератори.

  • 1 Гняс ни ус ра инци

    14 3 Отговор
    Иде ви Краят

    Коментиран от #4, #8

    19:17 02.10.2025

  • 2 Каквото пожелаеш на друг ти се връща

    17 2 Отговор
    Пьотр Порошенко пред Радата
    Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015

    19:19 02.10.2025

  • 3 Хахаха

    18 1 Отговор
    Ами върнете си ЗАЕЦ бе, нали побеждавате.🖕

    19:20 02.10.2025

  • 4 Баце ЕООД

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гняс ни ус ра инци":

    Догодина 6 от 7те в г7 ще са със над 100% дълг спрямо бвп.

    19:21 02.10.2025

  • 5 на война като на война

    10 1 Отговор
    Ама вие искате кабел със захранване ли да ви опъне !!

    19:22 02.10.2025

  • 6 Руснаците

    1 1 Отговор
    правят ли още опити,да я вържат към тяхната мрежа ?

    19:23 02.10.2025

  • 7 Русия е построи

    8 1 Отговор
    Тяка че тя решава какво да я прави

    19:23 02.10.2025

  • 8 На напъвай

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гняс ни ус ра инци":

    да не се гътнеш !Малко остана !

    Коментиран от #16

    19:24 02.10.2025

  • 9 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    2 1 Отговор
    И едните и другите се заиграват се с тези АЕЦ и накрая ще стане белята

    Коментиран от #11

    19:27 02.10.2025

  • 10 Този няма

    7 0 Отговор
    Ли кой да му набие кухото канче.

    19:28 02.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Първо

    1 2 Отговор
    няма вода,после бензин,ток...

    19:30 02.10.2025

  • 13 липсващи новини

    7 1 Отговор
    Руските военни нанесоха ракетен удар по мястото на струпване на камиони, превозващи безпилотни летателни апарати за бойците на киевския режим в Черниговска област. Кадри от обективния контрол са публикувани от Министерството на отбраната на Руската федерация

    19:30 02.10.2025

  • 14 Крим е руски

    0 5 Отговор
    Има ли вода,бензин и ток ?

    19:31 02.10.2025

  • 15 Каунь

    3 0 Отговор
    Кво е тва Украйна? Яде ли се, пий ли се?

    19:32 02.10.2025

  • 16 Ахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "На напъвай":

    Да не те напъва викаш..

    19:34 02.10.2025

  • 17 Дориана

    1 0 Отговор
    Украинците вечно се оплакват , на война като на война. Те могат да я прекратят , но не искат , а искат да вкарат във война и Европа.. А, недалновидните политици от ЕС се хванаха в капана, от който няма измъкване . И Орбан ги предупреди, че готваят война с Русия. Сами ще се самоунищожат.

    19:35 02.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТОДОР СТОЯНОВ

    0 0 Отговор
    ЩО МИ ИЗТРИ КОМЕНТАРА ВЕ...А...?!?ШУШЛЯК...

    19:38 02.10.2025

