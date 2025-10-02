Украйна обвинява Русия за прекъсване на външното захранване на Запорожката АЕЦ

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Русия нарочно е прекъснала външното захранване на контролираната от нея Запорожка АЕЦ и се подготвя да я свърже със собствената си електрическа мрежа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Атомната електроцентрала, която е и най-голямата в Европа, вече повече от седмица е с прекъснато външно захранване. В момента тя се охлажда от аварийни дизелови генератори.

