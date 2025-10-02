Украйна обвинява Русия за прекъсване на външното захранване на Запорожката АЕЦ

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Русия нарочно е прекъснала външното захранване на контролираната от нея Запорожка АЕЦ и се подготвя да я свърже със собствената си електрическа мрежа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Атомната електроцентрала, която е и най-голямата в Европа, вече повече от седмица е с прекъснато външно захранване. В момента тя се охлажда от аварийни дизелови генератори.
1 Гняс ни ус ра инци
Коментиран от #4, #8
19:17 02.10.2025
2 Каквото пожелаеш на друг ти се връща
Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015
19:19 02.10.2025
3 Хахаха
19:20 02.10.2025
4 Баце ЕООД
До коментар #1 от "Гняс ни ус ра инци":Догодина 6 от 7те в г7 ще са със над 100% дълг спрямо бвп.
19:21 02.10.2025
5 на война като на война
19:22 02.10.2025
6 Руснаците
19:23 02.10.2025
7 Русия е построи
19:23 02.10.2025
8 На напъвай
До коментар #1 от "Гняс ни ус ра инци":да не се гътнеш !Малко остана !
Коментиран от #16
19:24 02.10.2025
9 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев
Коментиран от #11
19:27 02.10.2025
10 Този няма
19:28 02.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Първо
19:30 02.10.2025
13 липсващи новини
19:30 02.10.2025
14 Крим е руски
19:31 02.10.2025
15 Каунь
19:32 02.10.2025
16 Ахаха
До коментар #8 от "На напъвай":Да не те напъва викаш..
19:34 02.10.2025
17 Дориана
19:35 02.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ТОДОР СТОЯНОВ
19:38 02.10.2025