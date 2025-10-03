Новини
Тайфунът „Буалой“ отне живота на 51 души във Виетнам

3 Октомври, 2025 08:41

Щетите надхвърлят 600 милиона долара, а хиляди семейства остават без дом и ток

Тайфунът „Буалой“ отне живота на 51 души във Виетнам - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Броят на жертвите във Виетнам от тайфуна „Буалой“ и предизвиканите от него наводнения нарасна до 51 души, съобщава „Ройтерс“. Други 14 души са в неизвестност, а 164 са ранени, предава News.bg.

Тайфунът удари северната част на Централен Виетнам в понеделник, носейки огромни морски вълни, силни ветрове и проливни дъждове. Според правителствената агенция за управление на бедствията материалните щети вече се оценяват на 15,9 трилиона донга (603 милиона долара) – значително повече от първоначалните прогнози.

Стихията е причинила сериозни разрушения по пътища, училища и административни сгради, както и сривове в електропреносната мрежа, които оставиха десетки хиляди семейства без електричество. Над 230 000 къщи са били повредени или наводнени, а близо 89 000 хектара ориз и други култури са унищожени.

Въпреки мащабните щети върху инфраструктурата и жилищата, не се съобщава за значителни поражения върху промишлени обекти. В засегнатия район обаче се намират големи заводи на компании като Foxconn, Formosa Plastics, Luxshare и Vinfast.

Централната банка на Виетнам призова търговските банки да окажат подкрепа на предприятията, пострадали от бедствието, включително чрез преструктуриране или замразяване на заеми.


Виетнам
