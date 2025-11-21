Най-малко 41 жертви след опустошителните наводнения във Виетнам

Проливните дъждове и наводненията са причинили смъртта на най-малко 41 души в централен Виетнам от края на седмицата, а девет души все още се водят за изчезнали, съобщава BBC. Десетки хиляди жители са били принудени да напуснат домовете си, предава News.bg.

Над 52 000 жилищни сгради са унищожени, а половин милион домакинства и предприятия са останали без електричество. Според властите валежите са по-интензивни дори от тези през 1993 г.

Най-силно засегнати са крайбрежните градове Хой Ан и Ня Транг, както и важен район за производство на кафе в централните планини.

През последните месеци страната е ударена от екстремни климатични явления. Два тайфуна - Калмаеги и Буалой – вече причиниха смъртни случаи и значителни разрушения в кратък интервал един от друг.

Според правителствени оценки природните бедствия във Виетнам са довели до щети на стойност 2 милиарда долара между януари и октомври тази година.

Местни медии публикуваха снимки на хора, блокирани по покривите на домовете си, докато придошлите води нахлуват в жилищните райони. В онлайн видеоклип се вижда как висящ мост в провинция Лам Донг се скъсва под натиска на стихията.

Провинцията е обявила извънредно положение, след като свлачища са разрушили ключови пътища и магистрали. Движението в района е напълно преустановено, след като част от прохода Мимоза – основен път към популярния туристически град Да Лат – се е срушила. Автобус едва не е паднал в пропастта, съобщава AFP.