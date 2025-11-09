Новини
Жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините вече са 224, 109 души са в неизвестност ВИДЕО

9 Ноември, 2025 07:34

Ранените са над 520. В 53 населени места е обявено извънредно положение

Жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините вече са 224, 109 души са в неизвестност ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Броят на жертвите от тайфуна Калмаеги във Филипините се е увеличил от 188 на 224, като 109 души все още са в неизвестност, съобщи GMA News, позовавайки се на филипинската служба за гражданска защита.

На остров Себу, където проливни дъждове наводниха улици, са потвърдени смъртните случаи на 158 души. Общо 526 души са ранени в страната, а няколкостотин хиляди са били принудени да напуснат домовете си.

В 53 населени места е обявено извънредно положение. Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви национално бедствие в страната.


Филипини
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    Напишете някоя дума между "... 224, 109 души ...", че се възприема като едно число в хиляди. Например "... 224, като 109 души ...".
    Ще си маркирам сам съобщението, да го прочетете.

    07:56 09.11.2025