Жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините вече са 224, 109 души са в неизвестност ВИДЕО

Броят на жертвите от тайфуна Калмаеги във Филипините се е увеличил от 188 на 224, като 109 души все още са в неизвестност, съобщи GMA News, позовавайки се на филипинската служба за гражданска защита.

На остров Себу, където проливни дъждове наводниха улици, са потвърдени смъртните случаи на 158 души. Общо 526 души са ранени в страната, а няколкостотин хиляди са били принудени да напуснат домовете си.

В 53 населени места е обявено извънредно положение. Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви национално бедствие в страната.