90 загинали и 12 в неизвестност след наводненията и свлачищата във Виетнам ВИДЕО

23 Ноември, 2025 05:36

Пострадали са над 1100 сгради

90 загинали и 12 в неизвестност след наводненията и свлачищата във Виетнам ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Броят на жертвите от огромните наводнения и свлачища, причинени от проливни дъждове в централен Виетнам, нарасна до 90, като още 12 души все още са в неизвестност, съобщиха от Департамента за управление на язовири и предотвратяване на бедствия към Министерството на земеделието и околната среда на Виетнам.

Най-големите щети са регистрирани в провинциите Дак Лак, Хан Хоа, Гиа Лай и Лам Донг. Над 1100 частни домове, училища и административни сгради са разрушени или повредени, а приблизително 200 хиляди души са засегнати от стихията. Наводнението е заляло и повредило и 24 участъка от национални магистрали, сериозно нарушавайки пътните и железопътни връзки в централната част на страната и с други региони.

Природното бедствие причини огромни щети на икономиката на Централен Виетнам, като увреди 80 000 хектара посеви, над 100 000 хектара овощни насаждения и уби 3,5 милиона бройки добитък и птици. Според виетнамските власти икономическите загуби от наводненията надхвърлят 9,035 трилиона донга (над 341 милиона долара).

Правителството предприема необходимите мерки за бързо отстраняване на последиците от наводненията, гарантиране на човешката безопасност и минимизиране на щетите от бедствието. Министерството на националната отбрана е разположило 44 600 войници и офицери, а Министерството на обществената сигурност е мобилизирало 98 500 полицаи, за да окажат помощ на местното население.

Силите за сигурност са разположили хеликоптери, плавателни съдове и специални превозни средства за евакуация на хора от наводнените райони и за доставяне на спешна помощ до изолирани райони. Лекарства, храна, чиста вода и стоки от първа необходимост се изпращат до засегнатите райони.


Виетнам
