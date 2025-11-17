Свлачище погълна автобус във Виетнам, жертвите са поне шест ВИДЕО

Най-малко шест души са загинали, а 19 други са ранени, когато свлачище е погълнало пътнически автобус на планински път в централната виетнамска провинция Хан Хоа, съобщи местната новинарска агенция VnExpress.

Според медията трагедията е станала късно вечерта на 16 ноември в прохода Хан Ле, разположен на Национална магистрала 27C. Проливни дъждове са предизвикали свлачище на прохода, което се е срутило върху автобуса, превозващ 32-ма души.

Почва и скали са блокирали значителен участък от планинския път и на спасителите са били необходими повече от два часа, за да стигнат до мястото на инцидента.

Спасителните операции на мястото продължиха в понеделник сутринта. Проливните дъждове и рискът от нови свлачища затрудняват усилията.

Според хидрометеорологичната станция Хан Хоа се очаква обилните валежи в провинцията да продължат до 18 ноември.