Новини
Свят »
Италия »
Над 2 милиона души са участвали в пропалестинските демонстрации в Италия

3 Октомври, 2025 22:03 970 48

В Рим според синдикатите в протестен кортеж са участвали 300 000 души, пише АНСА

Над 2 милиона души са участвали в пропалестинските демонстрации в Италия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над два милиона души са участвали днес в 100 демонстрации в цяла Италия срещу прехващането от Израел на международната хуманитарна флотилия за Газа, съобщиха италианските синдикати. Демонстрациите съпътстват общонационалната стачка, организирана от синдикатите в Италия в подкрепа на палестинците и срещу израелските действия в Газа, предаде АНСА, съобщи БТА.

В Рим според синдикатите в протестен кортеж са участвали 300 000 души, пише АНСА. Според данни на полицията в кортежа са участвали само 80 000 души, допълва Франс прес.

Стачката обхвана и транспорта на Италия и доведе до закъснения и анулиране на влакове.

Това е третата общонационална стачка в страната, след тези на 19 и на 22 септември, организирани в подкрепа на палестинците.

Днес протестни флашмобове с участието на хиляди хора имаше в различни населени места, от Торино и Тренто на север до Бари и Палермо на юг.

В демонстрациите в Милано участваха над 80 000 души, като те носеха огромен бандерол, на който пишеше: „Освободете Палестина, спрете военната машина!“

50 000 души са участвали в протестно шествие, в Генуа те бяха 40 000, а в Неапол 10 000 души блокираха пристанището

„Мобилизацията е невероятна, има голямо участие, вярвам, че това е най-добрият отговор, който може да се даде на заплахите на премиера Джорджа Мелони и на вицепремиера Матео Салвини срещу правото да се стачкува“, заяви италианската опозиционна лидерка Ели Шлайн, която участваше в шествието в Рим.

Вчера Мелони осъди общата стачка, организирана от трите водещи синдикални организации в страната. Тя настоя, че тъй като стачната мобилизация се падала в петък, това щяло да осигури дълъг уикенд на стачкуващите и заяви, че „дългите уикенди и революцията не съжителстват добре заедно“.

Освен това Мелони на няколко пъти определи като рискована и безотговорна инициативата на флотилията за Газа.

Според Ели Шлайн флотилията се е опитвала да направи онова, което правителствата на европейските страни и ЕС е трябвало да направят, тоест да пробият блокадата на хуманитарна помощ за Газа, което е предизвикало истински глад в анклава.

Днес по време на протестите имаше и блокиране на околовръстни пътища в Болоня и Милано, на пристанището в Ливорно, на гарите на различни места, сред които Перуджа и Каляри, а в Пиза протестиращи нахлуха на пистата на летището и предизвикаха временното му затваряне и забавяне на полетите.


Италия
  • 1 Последния Софиянец

    20 6 Отговор
    А България се управлява от Хазари.

    Коментиран от #22, #36, #44

    22:04 03.10.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    17 6 Отговор
    Това е краят на Мелони с големите 🎈🎈

    22:05 03.10.2025

  • 3 ЧичКо Ади

    21 6 Отговор
    Да припомня:
    През последното хилядолетие почти няма държава в Европа от Русия до Франция и от Швеция до Италия, която да не е гонила мушетата с всички съпътстващи хигиенизиращи мероприятия ❗
    Защо ли ?

    22:06 03.10.2025

  • 4 Жоро

    4 3 Отговор
    Още два дена и добре ще ги освободят! В чували!

    22:07 03.10.2025

  • 5 пропалестинските демонстрации

    21 7 Отговор
    Са еманацията на демокрацията. Не над 2 милиона души а всички разумни хора, до един трябва. Тази нацистка квази държава трябва да бъде заличена като юридически субект

    Коментиран от #34

    22:07 03.10.2025

  • 6 Израел е престъпна държава

    22 6 Отговор
    И трябва да бъде обявена за терористична структура със всичките последици от това ... Международна изолация, пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    22:11 03.10.2025

  • 7 защо

    20 3 Отговор
    А ние си гледаме "ергенът", "биг брадър" и шиши. И си посръбваме ракийка.

    22:12 03.10.2025

  • 8 Ото Скорцени

    15 3 Отговор
    И пеят Белла Чао. Браво.

    22:12 03.10.2025

  • 9 Неадекватното премиерче, хотелиера

    14 5 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата !!! Неадекватното премиерче, хотелиера
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест

    22:13 03.10.2025

  • 10 ...

    4 13 Отговор
    6 милиона арабски има в Италия. Повечето не работят, смучат помощи и се размножават...и стачкуват.

    22:14 03.10.2025

  • 11 Колко неадекватен трябва да си верно

    22 3 Отговор
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    22:15 03.10.2025

  • 12 А сега четете един гнусен индивид

    10 3 Отговор
    какво казва : ....... и сами преценете.... и ДАНС да го чете също!
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.

    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно

    22:17 03.10.2025

  • 13 пешо

    8 3 Отговор
    Мелони изпрати военна фрегата, да охранява хуманитарната флотилия за Гааза, обаче полза никаква.

    22:19 03.10.2025

  • 14 Два милиона

    3 6 Отговор
    левичарки, половината от тях- араби на гости, са нищо на фона на 65 млн.италианци.

    Коментиран от #20

    22:19 03.10.2025

  • 15 Относно Александър Оскар..

    12 3 Отговор
    Отново поставям въпроса: Кога етичната комисия на българският лекарският съюз ще му отнеме лекарските права на този гнусен индивид за България. До кога един потенциален израелски медицински терорист ще бъде търпян включително и на студенти да преподава? Какво точно им преподава да питам, как деца и жени с десетки хиляди ли е нормално да се убиват ли ? Каква е тази гнус бре хора? Що за хора сте там ....

    22:19 03.10.2025

  • 16 Залупен евроатлантически цървул

    1 2 Отговор
    Бе тия руснаци много малко цивилни трепат, та тая натовска държава така да ги пренебрегва..хаха.))

    22:20 03.10.2025

  • 17 Боруна Лом

    8 3 Отговор
    ТЕЗИ ЖЪЛТОЗВЕЗДИ ТРЯБВА ДА ГИ ИЗГОНЯТ ОТ ЕВРОПА ЗАЕДНО С КРАВАРИТЕ!

    22:23 03.10.2025

  • 18 Артилерист

    11 4 Отговор
    Похвално за италианците. И Дуче имаха, и най-прочутата Коза Ностра мафия, но не са забравили заветите на Гарибалди. У нас една по този повод протестна дума не може да се напише даже.

    22:23 03.10.2025

  • 19 Аз съм веган

    4 7 Отговор
    Копейките си мечтаят Бензиностанцията да е като Израел. Ми не става.

    22:24 03.10.2025

  • 20 Ноу Уей 😄

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Два милиона":

    Арабите в Италия се около 200 000-300 000. 😁

    Коментиран от #27

    22:24 03.10.2025

  • 21 Израел беше нападнат,

    3 15 Отговор
    бях убити невинни празнуващи хора, други загинаха в плен, трети още са заложници!

    Така че крокодилските сълзи за бедните палестинци и антисемитските изстъпления не вървят?

    Коментиран от #24, #32

    22:24 03.10.2025

  • 23 Мунчо

    2 7 Отговор
    Копейките обичат араби. Водете си ги в къщи.

    Коментиран от #26

    22:27 03.10.2025

  • 24 Гробар

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Израел беше нападнат,":

    Не вървят на село, верно е.

    22:28 03.10.2025

  • 25 От престъпната ционистка Шалом !

    8 2 Отговор
    Да ви припомня само, че на последното преброяване евреите в България бяха точно 1893 души заедно с 201 роми евангелисти които се писаха евреи за да отидат на една екскурзия в Израел! За тези същите индивиди държавната субсидия за последните десет години е 47,2 милиона лева ... от вашите пари ... никога отчет не са давали за какво точно са се разходвали ..

    Коментиран от #28

    22:29 03.10.2025

  • 26 Тиква

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Мунчо":

    Евреи обичат копейките.

    22:31 03.10.2025

  • 27 Арабите в Италия

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ноу Уей 😄":

    да към 800000 души по данни на статистиката.

    Коментиран от #31

    22:34 03.10.2025

  • 28 Повтарям !!!

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "От престъпната ционистка Шалом !":

    За 1893 души заедно с 201 роми евангелисти които се писаха евреи -----за последните десет години е 47,2 милиона лева държавната субсидия ... от нашите пари хора ....как са изхарчени и за какво никога отчет е нямало ..

    22:35 03.10.2025

  • 29 Ако палестинците искаха мир,

    1 2 Отговор
    щяха да се вдигнат и да изтребят Хамас, Ислямски джихад и другите по малки терористи!

    И войната щеше да свърши веднага!
    Израел върши тяхната работа!

    Както винаги е правил!

    22:37 03.10.2025

  • 30 На всеки "български" гражданин

    2 1 Отговор
    Служил в израелската армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително. Това не са българи !

    22:41 03.10.2025

  • 31 Пиза

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Арабите в Италия":

    Арабите пак не ти стигат. Евреите обаче са само 30 000 и пак са много. 😁

    22:43 03.10.2025

  • 32 Тея малоумни

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Израел беше нападнат,":

    Ционистки наративи ще си ги сложиж знаеш къде ...нали? Свърши тоя филм ...

    22:48 03.10.2025

  • 33 До кога ? До кога бре хора? До кога...

    3 2 Отговор
    До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...

    Коментиран от #35

    22:59 03.10.2025

  • 35 Защото Българите

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "До кога ? До кога бре хора? До кога...":

    Харесваме и защитаваме евреите още от времето на ВСВ. Като не ти харесва - Терминал 2

    Коментиран от #41, #46, #47, #48

    23:13 03.10.2025

  • 38 Хората имат морал

    1 1 Отговор
    Над 2 милиона души са участвали в пропалестинските демонстрации в Италия..... и над 2,3 милиона във Великобритания впрочем ! ....

    Коментиран от #42

    23:17 03.10.2025

  • 40 Израел

    1 2 Отговор
    е стожер на Цивилизацията в Близкия изток!

    Естествено, че България е партньор с Израел!

    Коментиран от #43

    23:19 03.10.2025

  • 41 Много тъпа

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Защото Българите":

    ти е аналогията пич . Издиша от всякъде. Това не е аргумент!

    23:21 03.10.2025

  • 42 Нищожен процент

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Хората имат морал":

    левичари и всички те са путинисти!

    Огромното мнозинство италианци и британци много добре разбират ролята на Израел и го подкрепят.

    23:21 03.10.2025

  • 43 Никакъв стожер, на нищо не е !

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Израел":

    Ционизма е Еманацията на Нацизма. И законодателно и като действия

    23:23 03.10.2025

  • 44 Италиянците

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нямат това право. Да протестират в подкрепа на Палестинците. Те са с.ни. В България вършат само простотии.

    23:24 03.10.2025

  • 45 Българи и евреи

    1 0 Отговор
    живеят заедно от хиляда години.

    Имаме и царска династия евреи.

    С араби никога не сме живели заедно! Те са коренно различни от нас. Нищо против, но такава е историята на българските земи.
    С турци сме живели заедно, с татари, печенези, кумани, с араби- не.

    Нашите братовчеди от Волжка България са живели с араби.

    Също и тези в Северен Кавказ.

    23:27 03.10.2025

  • 46 Терминал 2 е за неблагодарниците

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Защото Българите":

    Българите с вярата си (православието) и народопсихологията си, са спасили не даден етнос, а хората. В случая евреи. Ако в същото положение бяха например арменците или друг етнос, то бълрите биха направили същото.
    Но!
    След края на ВСВ в народния съд има съдии от спасените еври, които осъждат на смърт, или затвор своите спасители. Не вярвам друг етнос, да извърши това.

    23:28 03.10.2025

  • 47 Ти си харесвай и защитавай

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Защото Българите":

    евреите. Никой не ти пречи ... Но в случая говорим за ционистите от нацистки Израел ! За престъпната държава Израел

    23:28 03.10.2025

  • 48 Богдан Филов

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Защото Българите":

    Да, бе. През 1942-1943 година 10 000-12 000 евреи в България са били мобилизирани и изпратени в трудови лагери.
    23 000 евреи от София са изселени в провинцията и нарушителите на антиеврейските закони са изпращани в трудови лагери край Плевен и село Сомовит.
    11 343 евреи са депортирани от България през Втората световна война, главно от териториите с българско управление като Тракия и Македония, където те не са имали българско поданство. Тези евреи са изпратени в концентрационния лагер Треблинка, където почти всички са били убити.

    23:29 03.10.2025

