Над 2 милиона души са участвали в пропалестинските демонстрации в Италия

Над два милиона души са участвали днес в 100 демонстрации в цяла Италия срещу прехващането от Израел на международната хуманитарна флотилия за Газа, съобщиха италианските синдикати. Демонстрациите съпътстват общонационалната стачка, организирана от синдикатите в Италия в подкрепа на палестинците и срещу израелските действия в Газа, предаде АНСА, съобщи БТА.
В Рим според синдикатите в протестен кортеж са участвали 300 000 души, пише АНСА. Според данни на полицията в кортежа са участвали само 80 000 души, допълва Франс прес.
Стачката обхвана и транспорта на Италия и доведе до закъснения и анулиране на влакове.
Това е третата общонационална стачка в страната, след тези на 19 и на 22 септември, организирани в подкрепа на палестинците.
Днес протестни флашмобове с участието на хиляди хора имаше в различни населени места, от Торино и Тренто на север до Бари и Палермо на юг.
В демонстрациите в Милано участваха над 80 000 души, като те носеха огромен бандерол, на който пишеше: „Освободете Палестина, спрете военната машина!“
50 000 души са участвали в протестно шествие, в Генуа те бяха 40 000, а в Неапол 10 000 души блокираха пристанището
„Мобилизацията е невероятна, има голямо участие, вярвам, че това е най-добрият отговор, който може да се даде на заплахите на премиера Джорджа Мелони и на вицепремиера Матео Салвини срещу правото да се стачкува“, заяви италианската опозиционна лидерка Ели Шлайн, която участваше в шествието в Рим.
Вчера Мелони осъди общата стачка, организирана от трите водещи синдикални организации в страната. Тя настоя, че тъй като стачната мобилизация се падала в петък, това щяло да осигури дълъг уикенд на стачкуващите и заяви, че „дългите уикенди и революцията не съжителстват добре заедно“.
Освен това Мелони на няколко пъти определи като рискована и безотговорна инициативата на флотилията за Газа.
Според Ели Шлайн флотилията се е опитвала да направи онова, което правителствата на европейските страни и ЕС е трябвало да направят, тоест да пробият блокадата на хуманитарна помощ за Газа, което е предизвикало истински глад в анклава.
Днес по време на протестите имаше и блокиране на околовръстни пътища в Болоня и Милано, на пристанището в Ливорно, на гарите на различни места, сред които Перуджа и Каляри, а в Пиза протестиращи нахлуха на пистата на летището и предизвикаха временното му затваряне и забавяне на полетите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #36, #44
22:04 03.10.2025
2 Делю Хайдутин
22:05 03.10.2025
3 ЧичКо Ади
През последното хилядолетие почти няма държава в Европа от Русия до Франция и от Швеция до Италия, която да не е гонила мушетата с всички съпътстващи хигиенизиращи мероприятия ❗
Защо ли ?
22:06 03.10.2025
4 Жоро
22:07 03.10.2025
5 пропалестинските демонстрации
Коментиран от #34
22:07 03.10.2025
6 Израел е престъпна държава
22:11 03.10.2025
7 защо
22:12 03.10.2025
8 Ото Скорцени
22:12 03.10.2025
9 Неадекватното премиерче, хотелиера
дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест
22:13 03.10.2025
10 ...
22:14 03.10.2025
11 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
22:15 03.10.2025
12 А сега четете един гнусен индивид
" Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.
"Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
"Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно
22:17 03.10.2025
13 пешо
22:19 03.10.2025
14 Два милиона
Коментиран от #20
22:19 03.10.2025
15 Относно Александър Оскар..
22:19 03.10.2025
16 Залупен евроатлантически цървул
22:20 03.10.2025
17 Боруна Лом
22:23 03.10.2025
18 Артилерист
22:23 03.10.2025
19 Аз съм веган
22:24 03.10.2025
20 Ноу Уей 😄
До коментар #14 от "Два милиона":Арабите в Италия се около 200 000-300 000. 😁
Коментиран от #27
22:24 03.10.2025
21 Израел беше нападнат,
Така че крокодилските сълзи за бедните палестинци и антисемитските изстъпления не вървят?
Коментиран от #24, #32
22:24 03.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мунчо
Коментиран от #26
22:27 03.10.2025
24 Гробар
До коментар #21 от "Израел беше нападнат,":Не вървят на село, верно е.
22:28 03.10.2025
25 От престъпната ционистка Шалом !
Коментиран от #28
22:29 03.10.2025
26 Тиква
До коментар #23 от "Мунчо":Евреи обичат копейките.
22:31 03.10.2025
27 Арабите в Италия
До коментар #20 от "Ноу Уей 😄":да към 800000 души по данни на статистиката.
Коментиран от #31
22:34 03.10.2025
28 Повтарям !!!
До коментар #25 от "От престъпната ционистка Шалом !":За 1893 души заедно с 201 роми евангелисти които се писаха евреи -----за последните десет години е 47,2 милиона лева държавната субсидия ... от нашите пари хора ....как са изхарчени и за какво никога отчет е нямало ..
22:35 03.10.2025
29 Ако палестинците искаха мир,
И войната щеше да свърши веднага!
Израел върши тяхната работа!
Както винаги е правил!
22:37 03.10.2025
30 На всеки "български" гражданин
22:41 03.10.2025
31 Пиза
До коментар #27 от "Арабите в Италия":Арабите пак не ти стигат. Евреите обаче са само 30 000 и пак са много. 😁
22:43 03.10.2025
32 Тея малоумни
До коментар #21 от "Израел беше нападнат,":Ционистки наративи ще си ги сложиж знаеш къде ...нали? Свърши тоя филм ...
22:48 03.10.2025
33 До кога ? До кога бре хора? До кога...
Коментиран от #35
22:59 03.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Защото Българите
До коментар #33 от "До кога ? До кога бре хора? До кога...":Харесваме и защитаваме евреите още от времето на ВСВ. Като не ти харесва - Терминал 2
Коментиран от #41, #46, #47, #48
23:13 03.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хората имат морал
Коментиран от #42
23:17 03.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Израел
Естествено, че България е партньор с Израел!
Коментиран от #43
23:19 03.10.2025
41 Много тъпа
До коментар #35 от "Защото Българите":ти е аналогията пич . Издиша от всякъде. Това не е аргумент!
23:21 03.10.2025
42 Нищожен процент
До коментар #38 от "Хората имат морал":левичари и всички те са путинисти!
Огромното мнозинство италианци и британци много добре разбират ролята на Израел и го подкрепят.
23:21 03.10.2025
43 Никакъв стожер, на нищо не е !
До коментар #40 от "Израел":Ционизма е Еманацията на Нацизма. И законодателно и като действия
23:23 03.10.2025
44 Италиянците
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нямат това право. Да протестират в подкрепа на Палестинците. Те са с.ни. В България вършат само простотии.
23:24 03.10.2025
45 Българи и евреи
Имаме и царска династия евреи.
С араби никога не сме живели заедно! Те са коренно различни от нас. Нищо против, но такава е историята на българските земи.
С турци сме живели заедно, с татари, печенези, кумани, с араби- не.
Нашите братовчеди от Волжка България са живели с араби.
Също и тези в Северен Кавказ.
23:27 03.10.2025
46 Терминал 2 е за неблагодарниците
До коментар #35 от "Защото Българите":Българите с вярата си (православието) и народопсихологията си, са спасили не даден етнос, а хората. В случая евреи. Ако в същото положение бяха например арменците или друг етнос, то бълрите биха направили същото.
Но!
След края на ВСВ в народния съд има съдии от спасените еври, които осъждат на смърт, или затвор своите спасители. Не вярвам друг етнос, да извърши това.
23:28 03.10.2025
47 Ти си харесвай и защитавай
До коментар #35 от "Защото Българите":евреите. Никой не ти пречи ... Но в случая говорим за ционистите от нацистки Израел ! За престъпната държава Израел
23:28 03.10.2025
48 Богдан Филов
До коментар #35 от "Защото Българите":Да, бе. През 1942-1943 година 10 000-12 000 евреи в България са били мобилизирани и изпратени в трудови лагери.
23 000 евреи от София са изселени в провинцията и нарушителите на антиеврейските закони са изпращани в трудови лагери край Плевен и село Сомовит.
11 343 евреи са депортирани от България през Втората световна война, главно от териториите с българско управление като Тракия и Македония, където те не са имали българско поданство. Тези евреи са изпратени в концентрационния лагер Треблинка, където почти всички са били убити.
23:29 03.10.2025