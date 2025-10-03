Над 2 милиона души са участвали в пропалестинските демонстрации в Италия

Над два милиона души са участвали днес в 100 демонстрации в цяла Италия срещу прехващането от Израел на международната хуманитарна флотилия за Газа, съобщиха италианските синдикати. Демонстрациите съпътстват общонационалната стачка, организирана от синдикатите в Италия в подкрепа на палестинците и срещу израелските действия в Газа, предаде АНСА, съобщи БТА.

В Рим според синдикатите в протестен кортеж са участвали 300 000 души, пише АНСА. Според данни на полицията в кортежа са участвали само 80 000 души, допълва Франс прес.

Стачката обхвана и транспорта на Италия и доведе до закъснения и анулиране на влакове.

Това е третата общонационална стачка в страната, след тези на 19 и на 22 септември, организирани в подкрепа на палестинците.

Днес протестни флашмобове с участието на хиляди хора имаше в различни населени места, от Торино и Тренто на север до Бари и Палермо на юг.

В демонстрациите в Милано участваха над 80 000 души, като те носеха огромен бандерол, на който пишеше: „Освободете Палестина, спрете военната машина!“

50 000 души са участвали в протестно шествие, в Генуа те бяха 40 000, а в Неапол 10 000 души блокираха пристанището

„Мобилизацията е невероятна, има голямо участие, вярвам, че това е най-добрият отговор, който може да се даде на заплахите на премиера Джорджа Мелони и на вицепремиера Матео Салвини срещу правото да се стачкува“, заяви италианската опозиционна лидерка Ели Шлайн, която участваше в шествието в Рим.

Вчера Мелони осъди общата стачка, организирана от трите водещи синдикални организации в страната. Тя настоя, че тъй като стачната мобилизация се падала в петък, това щяло да осигури дълъг уикенд на стачкуващите и заяви, че „дългите уикенди и революцията не съжителстват добре заедно“.

Освен това Мелони на няколко пъти определи като рискована и безотговорна инициативата на флотилията за Газа.

Според Ели Шлайн флотилията се е опитвала да направи онова, което правителствата на европейските страни и ЕС е трябвало да направят, тоест да пробият блокадата на хуманитарна помощ за Газа, което е предизвикало истински глад в анклава.

Днес по време на протестите имаше и блокиране на околовръстни пътища в Болоня и Милано, на пристанището в Ливорно, на гарите на различни места, сред които Перуджа и Каляри, а в Пиза протестиращи нахлуха на пистата на летището и предизвикаха временното му затваряне и забавяне на полетите.