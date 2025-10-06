Успя ли Израел да ликвидира Хамас? Какво се знае

Две години след началото на войната на Израел срещу Хамас, наблюдатели твърдят, че организацията е отслабена, но не и унищожена – въпреки значителното военно превъзходство на израелската армия и уверенията на израелските лидери, че е постигната „пълна победа“.„Хамас претърпя много военни поражения, но все още има способността да се прегрупира и някак успя да запази командването и контрола в свои ръце“, заяви пред ДВ Марина Мирон, изследователка в катедрата по военни науки в Кингс Колидж в Лондон.

Преди началото на войната в палестинските територии - предшествана от атаките на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., които доведоха до смъртта на близо 1200 души — се смяташе, че войнствената групировка има между 25 000 и 30 000 бойци. През последните две години различни израелски източници, свързани със сигурността, твърдят, че са убили между 17 000 и 23 000 от тях.

Липса на доказателства

Израелската армия обаче не е предоставила никакви солидни доказателства за броя на убитите бойци на Хамас, а много наблюдатели предполагат, че той може да е значително по-малък. Една година след като израелската армия започна операцията си в Газа в някои доклади на военните се говореше за около 8 500 жертви, съобщи през октомври 2024 г. Организацията за наблюдение на конфликти Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) от САЩ. Тази цифра обаче включва и бойци от други въоръжени групировки, а най-вероятно и невъоръжени членове на Хамас.

Израелска база данни, цитирана от британски и израелски медии, изглежда потвърждава това. Тя показва, че към май 2025 г. само 8 900 имена на бойци от Хамас или на „Ислямски джихад“ са били ликвидирани или „най-вероятно са мъртви“. В същото време това означава, че над 80% от убитите в Газа над 66 000 души са цивилни, заключават публикациите.

Хиляди нови попълнения

ACLED предполага, че Хамас може да е набрала повече бойци през последните две години – според представители на американските разузнавателни служби броят на новите бойци вероятно е между 10 000 и 15 000.

„Има индикации, включително в социалните медии, че все повече млади палестинци без бойна подготовка се присъединяват към военното крило на Хамас „Бригадите Ал Касам“ и участват в партизански акции“, написа през август в списание „Foreign Affairs“ Лейла Сеурат, изследователка в Арабския център за изследвания и политически проучвания в Париж.

Наблюдатели посочват, че е в интерес и на двете страни да преувеличават силата на Хамас: за Хамас това е начин да демонстрира сила по време на преговорите за примирие, а за Израел представянето на Хамас като сериозен противник може да бъде „претекст за унищожаване на анклава и прогонване на неговите жители“, заяви пред „Ню Йорк Таймс“ Мохамед ал-Астал, анализатор от южната част на Газа.

Въпреки че броят на бойците на Хамас е спорен, едно е ясно: по-голямата част от висшето ръководство на групировката е ликвидирана от Израел, като от военния съвет, съществувал преди 7 октомври 2023 година, е останал само един висш командир.

Партизански методи

През последните две години Хамас промени тактиката си. Според ACLED, организацията действа по-скоро като децентрализирана групировка и все повече разчита на партизански действия, тактики за бързи удари и засади с използване на експлозиви, вместо да влиза в преки сражения с израелски войници.

Броят на трансграничните ракетни атаки на Хамас срещу Израел е намалял значително и според израелски официални лица голяма част от арсенала на групата – особено по-тежките оръжия като ракети – е унищожена. Но Хамас все пак успя да изстреля две ракети през септември 2025 г. и да организира атаки срещу израелски войници, като например тази през август 2025 г. в Хан Юнис, при която бойци използваха тежки оръжия и се опитаха да отвлекат израелски войници.

В районите, които израелската армия обявява за „очистени“, често се появяват малки подразделения на Хамас, казват наблюдатели. Вероятно част от мрежата от тунели на групировката, която позволява изненадващи атаки и укриването на израелски заложници, все още съществува.

Извън Газа има и доказателства, че Хамас е засилила дейността си в окупирания Западен бряг след почти 15 години на относително спокойствие там – въпреки че други палестински военизирани групи все още имат превес там.

А какво става с гражданското управление в Газа?

Много оспорван въпрос е доколко Хамас все още контролира Газа. Хамас има военно крило, което се бори срещу израелската армия. Но групировката, която управлява крайбрежната ивица от 2007 г., преди това беше отговорна и за гражданското управление на Газа – от болниците и полицията, до сметосъбирането. Според някои наблюдатели гражданското крило на Хамас се е адаптирало към новата ситуация. Това включва нова полиция в цивилни дрехи и неофициална система за плащане в брой на държавните служители.

Но и това може да се промени. На държавните служители очевидно е било плащано с пари в брой, които Хамас е натрупал за извънредни ситуации, но тези пари навярно започват да се изчерпват. А израелската армия все по-често набелязва „лица и съоръжения, свързани с управлението, общините и полицейските сили на Хамас“, за да се опита да отслаби гражданския контрол на групировката над Газа, посочват от ACLED.

В края на септември представител на хуманитарна организация заяви пред британския вестник „Гардиън“, че от март месец не са получавали новини от Хамас и вместо това са работили с други палестински групи. „Палестинците съобщават, че от началото на войната представителите на Хамас все по-рядко изпълняват публичните си задължения, включително полицейските функции, отчасти поради хаоса, причинен от обстрела, но и поради страх от явните атаки на Израел срещу управленските структури“, заявиха по-рано тази година анализатори от мозъчния тръст „Международна кризисна група“.

За Хамас „приоритет е оцеляването“

Бивш офицер от силите за вътрешна сигурност в Газа заяви наскоро пред БиБиСи, че Хамас е загубил контрол над почти цялата ивица. Празнината в сигурността се запълва от престъпни банди и кланове, а обществото в Газа напълно се е разпаднало.

Хамас се сблъсква и със засилена вътрешна конкуренция, като според последните информации Израел умишлено е засилил подкрепата си за групи, конкуриращи Хамас в Газа. Много наблюдатели са съгласни, че няма да е възможно Хамас да изчезне напълно и посочват че в най-добрия случай Израел може само сериозно да отслаби организацията.

„Хамас е идеология“, заяви наскоро пред ДВ Ханс-Якоб Шиндлер, експерт в Международния център за борба с тероризма. „Не можеш да унищожиш идеология. Можеш само да отслабиш военните и терористичните им способности“,казва той.

Автор: Катрин Шеър