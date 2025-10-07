Новини
Стармър определи планираните пропалестински протести като „небритански“

7 Октомври, 2025 09:04 393 10

Според него пропалестинските изяви биват използвани от някои като "отвратително оправдание", за да бъдат нападани британски евреи

Обединеното кралство винаги твърдо ще се противопоставя срещу онези, които желаят злото на еврейските общности, заяви министър-председателят на Великобритания Киър Стармър, като призова студентите да се въздържат от протести на днешната втора годишнина от атаката на "Хамас" срещу Израел, дала началото на войната в ивицата Газа, предадоха ДПА и Пи Ей Мидиа, цитирани от БТА.

Пред списание "Таймс" Стармър описа планираните за днес протести в университетските кампуси като "небритански", тъй като показват липса на уважение към другите. Според него пропалестинските изяви биват използвани от някои като "отвратително оправдание", за да бъдат нападани британски евреи.

"Днес, навръх годишнината от 7 октомври, студенти отново планират протести. Ние не сме такава страна. Не е британско да проявяваш толкова малко уважение спрямо другите. Казвам това, преди някои от тях да започнат отново да разпространяват омраза към еврейския народ", заяви Стармър пред "Таймс".

"Всяко израелско дете би следвало да живее в безопасност заедно с палестинските си съседи", подчерта премиерът.

Годишнината от началото на войната между Израел и Хамас идва само седмица след атаката срещу синагога в Манчестър, където 35-годишният Джихад аш Шами уби двама членове на еврейската общност в града навръх най-свещения ден в юдаизма Йом Кипур (Деня на изкуплението).

"Днес отбелязваме две години от ужасяващите атаки срещу Израел, извършени от терористите на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Времето не омаловажава злото, на което станахме свидетели в онзи ден. Това е най-тежкият удар срещу еврейския народ от времето на Холокоста насам. Евреи бяха жестоко и хладнокръвно убивани в собствените им домове. Някои от тях бяха взети за заложници, сред които има и британски граждани, някои от които и до ден днешен остават в Газа", отбеляза Стармър.

"От този ужасен ден насам много хора преживяха истински кошмар. Когато разговарях със семействата на британските заложници им обещах, че няма да престанем да полагаме усилия, докато близките им не се приберат у дома. Но тук, в Обединеното кралство, нашата еврейска общност също стана свидетел на ширещ се антисемитизъм по улиците, в нашата страна. Миналата седмица видяхме ужасяващата атака в Манчестър на най-свещения ден за евреите - Йом Кипур, която е позорна за всичко това, което представляваме като нация. Страната винаги твърдо ще се противопоставя срещу тези, които желаят злото на еврейската общност", подчерта лидерът на управляващата Лейбъристка партия.

Хиляди граждани присъстваха на възпоменателно събитие на площад "Трафалгар", за да отбележат годишнината. На същото място бяха организирани и протести в подкрепа на палестинците, на които бяха арестувани 500 души.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    4 3 Отговор
    Всички арестувани - директно на фронта в Украйна!

    09:06 07.10.2025

  • 2 честен ционист

    6 1 Отговор
    И българинът на Гретиниевата флотилия ми се виде не баш българин. Да не кажа, че биеше на руски.

    09:06 07.10.2025

  • 3 всяка подкрепа на Хамас

    1 3 Отговор
    е подкрепа на тероризма.

    Терористите от Хамас все още държат отвлечените израелски заложници.

    Коментиран от #5

    09:07 07.10.2025

  • 4 демократ

    3 5 Отговор
    Антисемитизма трябва да бъде включен в списъка с психични отклонения.

    09:09 07.10.2025

  • 5 А бе

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "всяка подкрепа на Хамас":

    Какви заложници те гонят бе? Вярваш ли все още на тези глупости?😉

    09:09 07.10.2025

  • 6 Да, разбира се.

    4 1 Отговор
    Протестите нямат нищо общо с острова, те са виртуални, в друго измерение, паралелна реалност. Ама нали уж всичко е тук и сега? Да ама не ми отърва. Пълна демократична безотговорност.

    09:10 07.10.2025

  • 7 Трол

    4 2 Отговор
    Протестите на пакистанци и нигерийци са много по-британски.

    09:13 07.10.2025

  • 8 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Айдеее, тоя хептем си закопа народа. Не британски са им и гражданите сигурно

    09:15 07.10.2025

  • 9 На острова

    2 0 Отговор
    има ли британци ?

    09:16 07.10.2025

  • 10 Че какво

    2 0 Отговор
    Че какво британско въобще все още има в Британия? Ландън станал мургав бее.

    09:17 07.10.2025

