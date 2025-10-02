Новини
Свят »
Турция »
Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия

2 Октомври, 2025 11:24 844 6

  • ивицата газа-
  • израел-
  • турция-
  • газа-
  • флотилия-
  • сумуд

В изявлението на турското външно министерство се казва, че израелските действия застрашават живота на невинни цивилни 

Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия „Сумуд“, която пътуваше за Газа, и ги определи като „терористичен акт“ в нарушение на международното право, съобщи „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

Флотилията, която превозва медицински материали и друга хуманитарна помощ, беше пресрещната от израелски кораби в международни води снощи, а сили на Израел се качиха на борда на някои от плавателните съдове от флотилията.

В изявлението на турското външно министерство се казва, че израелските действия застрашават живота на невинни цивилни и са доказателство, че „фашистките и милитаристични политики на геноцидното правителство на (Бенямин) Нетаняху не са ограничени до палестинците“.

Турция обяви, че координира с други страни усилията си за незабавно освобождаване на задържаните активисти.

Главната прокуратура в Истанбул е започнала разследване на информациите за задържане от Израел на 24 турски граждани, които са били на борда на кораби от флотилията.

Разследването е на основата на Конвенцията на ООН по морско право, както и по членове от турския Наказателен кодекс и Наказателно-процесуален кодекс за „лишаване от свобода“, „отвличане или завземане на транспортни средства“, „утежнен грабеж“, „увреждане на собственост“ и „изтезания“, съобщи Анадолската агенция.

Снощи консервативни неправителствени организации и синдикати организираха демонстрации пред дипломатическите представителства на САЩ в Истанбул и в Анкара в протест срещу подкрепата на Вашингтон за Израел в продължаващата война в Газа, съобщи „Тюркийе тудей“.

Демонстрантите определиха блокадата на Газа и военните операции на Израел като геноцид и настояха международната общност по-категорично да потърси отговорност от извършителите.

Ежедневното бдение пред американското посолство в Анкара, което се провежда за 41-ви ден и което обикновено продължава между 16 и 19 ч., беше продължено и през нощта заради израелската операция срещу глобалната флотилия „Сумуд“.

Израел започна офанзивата си в анклава след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен в ивицата.

При ответното израелско настъпление в крайбрежната територия са загинали над 65 000 души, сочи информацията на здравното министерство на "Хамас".


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шабат

    5 4 Отговор
    Ще бомбардират юдите и ще настане мир.

    11:26 02.10.2025

  • 2 Дано е скоро!

    3 10 Отговор
    Време е Израел да се насочи към бедна Турция!

    11:32 02.10.2025

  • 3 селяк

    1 3 Отговор
    Е добре са се научили от художника

    11:34 02.10.2025

  • 4 ЕДНА МАЛКА ИЗМИСЛЕНА ДЪРЖАВА

    11 4 Отговор
    СИ ПРАВИ КАКВОТО СИ ИСКА И РЕАКЦИЯ ОТ"ДЕМОКРАТИЧНИЯ" СВЯТ НЯМА.

    11:42 02.10.2025

  • 5 демократ

    4 10 Отговор
    Ясно е че вкарвят оръжие а не храна.
    Добре че Сащ пазят Еврейският народ иначе всички са озверели срещу тях.

    Коментиран от #6

    11:46 02.10.2025

  • 6 Хайта

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "демократ":

    В ивицата Газа умират хора и да има оръжие кой ще го ползва знае ли се?

    11:57 02.10.2025

