Катар обсъди с американския президент мирния план за край на войната в Газа

Емирът на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, е обсъдил с Доналд Тръмп мирния план на американския президент за край на войната между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на изявление от канцеларията на емира в Доха, предаде БТА.
Емирът потвърди подкрепата на Катар за усилията за постигане на мир и изрази увереност, че държавите, които са зад плана, могат да допринесат за справедливо решаване на конфликта, което гарантира сигурността и стабилността на региона. Той добави, че в същото време трябва да се защитят правата на палестинците.
Израел започна офанзивата си в ивицата Газа след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен в ивицата.
При ответното израелско настъпление в крайбрежната територия са загинали над 65 000 души, сочи информацията на здравното министерство на "Хамас".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
08:01 02.10.2025
2 Някой
Израел да ги връщат в начални граници и международни войски като на САЩ да са по границата, че да не излизат от нея. И ПВО за сваляне на изтребители и дронове.
08:02 02.10.2025
3 Факти
08:15 02.10.2025