Катар обсъди с американския президент мирния план за край на войната в Газа

2 Октомври, 2025 07:56 614 3

Емирът потвърди подкрепата на Катар за усилията за постигане на мир

Катар обсъди с американския президент мирния план за край на войната в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емирът на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, е обсъдил с Доналд Тръмп мирния план на американския президент за край на войната между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на изявление от канцеларията на емира в Доха, предаде БТА.

Емирът потвърди подкрепата на Катар за усилията за постигане на мир и изрази увереност, че държавите, които са зад плана, могат да допринесат за справедливо решаване на конфликта, което гарантира сигурността и стабилността на региона. Той добави, че в същото време трябва да се защитят правата на палестинците.

Израел започна офанзивата си в ивицата Газа след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен в ивицата.

При ответното израелско настъпление в крайбрежната територия са загинали над 65 000 души, сочи информацията на здравното министерство на "Хамас".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

