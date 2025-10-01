Германия одобри износ на оръжие за Израел

Германия е одобрила износ на оръжие за Израел на стойност най-малко 2,46 милиона евро, откакто наложи частичното му спиране през август, предаде ДПА, позовавайки се на огласеното от федералното министерство на икономиката, в отговор на парламентарно запитване от партията "Левите", предаде БТА.

Според министерството пратките включват "други военни материали", а не бойно оръжие.

На 8 август канцлерът Фридрих Мерц разпореди временно спиране на износа на военно оборудване, което може да бъде използвано в конфликта в Газа. Мярката беше в отговор на все по-агресивните военни действия на Израел и отбеляза промяна в германската политиката спрямо страната.

Дотогава Берлин постепенно засилваше критичността си към правителството на премиера Бенямин Нетаняху, но се въздържаше от санкции.

През първите пет седмици след спирането не бяха издадени разрешения за износ. Настоящите разрешения, които обхващат времето до 22 септември, показват, че доставки на обща стойност 2,46 млн. евро са били изпълнени между 13 и 22 септември. За сравнение, от 1 януари до 8 август 2025 г. разрешенията за износ за Израел са възлизали на общо около 250 млн. евро.

Какви точно са доставените материали не е ясно. В отговора на министерството са изброени осем категории, включително ракети, торпеда, военни кораби и военноморско оборудване. Но доколкото изнесеното не е класифицирано като военно оборудване и съдейки по това, че общата му стойност е относително малка, пратките вероятно включват второстепенни продукти или оборудване, отбелязва ДПА.

Частичното спиране на износа предизвика критики в Израел, припомня агенцията. Нетаняху обвини Германия, че "награждава" палестинската екстремистка организация "Хамас" за терористичните ѝ действия и изрази разочарованието си пряко пред канцлера Фридрих Мерц.