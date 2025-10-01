Новини
Германия одобри износ на оръжие за Израел

1 Октомври, 2025 11:23

На 8 август канцлерът Мерц разпореди временно спиране на износа на военно оборудване

Германия е одобрила износ на оръжие за Израел на стойност най-малко 2,46 милиона евро, откакто наложи частичното му спиране през август, предаде ДПА, позовавайки се на огласеното от федералното министерство на икономиката, в отговор на парламентарно запитване от партията "Левите", предаде БТА.

Според министерството пратките включват "други военни материали", а не бойно оръжие.

На 8 август канцлерът Фридрих Мерц разпореди временно спиране на износа на военно оборудване, което може да бъде използвано в конфликта в Газа. Мярката беше в отговор на все по-агресивните военни действия на Израел и отбеляза промяна в германската политиката спрямо страната.

Дотогава Берлин постепенно засилваше критичността си към правителството на премиера Бенямин Нетаняху, но се въздържаше от санкции.

През първите пет седмици след спирането не бяха издадени разрешения за износ. Настоящите разрешения, които обхващат времето до 22 септември, показват, че доставки на обща стойност 2,46 млн. евро са били изпълнени между 13 и 22 септември. За сравнение, от 1 януари до 8 август 2025 г. разрешенията за износ за Израел са възлизали на общо около 250 млн. евро.

Какви точно са доставените материали не е ясно. В отговора на министерството са изброени осем категории, включително ракети, торпеда, военни кораби и военноморско оборудване. Но доколкото изнесеното не е класифицирано като военно оборудване и съдейки по това, че общата му стойност е относително малка, пратките вероятно включват второстепенни продукти или оборудване, отбелязва ДПА.

Частичното спиране на износа предизвика критики в Израел, припомня агенцията. Нетаняху обвини Германия, че "награждава" палестинската екстремистка организация "Хамас" за терористичните ѝ действия и изрази разочарованието си пряко пред канцлера Фридрих Мерц.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    Светът скоро ще пламне ,зарадиннаркозавис идиори

    11:25 01.10.2025

  • 2 Бако

    8 1 Отговор
    Ами не е учудващо, като се има в предвид, че от края на ВСВ всички политици в германския парламент по един или друг начин са собственост на израел. Рано или късно обаче тая нелегална държава създадена на чужда територия ще си плати за зверствата.

    11:27 01.10.2025

  • 3 Ужас!

    12 1 Отговор
    Еврейчета и фашаги в съеденение с цел кражба и грабеж!

    11:27 01.10.2025

  • 4 Сърп и чук

    9 2 Отговор
    Германците търсят реванш,няма спор, надигат глава и искат да са фактор,но ще се вее руско знаме пак в средЪтЪ на Германия

    11:28 01.10.2025

  • 5 Поредният абсурд на

    7 2 Отговор
    нацистка Германия ....

    11:30 01.10.2025

  • 6 канцлерът Фридрих Мерц

    10 2 Отговор
    Е един неадекватен гнусен индивид. Позор за Германия, позор и за Европа

    Коментиран от #8

    11:32 01.10.2025

  • 7 Госあ

    2 0 Отговор
    швабата е изключително нечистоплътна ! Така както днес са първи приятели с ч@ф@дите и техни поддръжници, така утре пак могат да ги водят на баня, обаче 😂

    11:45 01.10.2025

  • 8 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "канцлерът Фридрих Мерц":

    Аз като коментирах, вие плюехте социалиста Шолц. На ви десен ! Капиталист - убавец.

    11:46 01.10.2025

  • 9 Германия винаги е подкрепяла

    4 0 Отговор
    терористичните действия, военните престъпления и геноцида на нацистката държава Израел. Не само Съединените щати, но и Франция, Великобритания и Германия са финансирали и въоръжавали геноцида в Гааза и публично са защитавали незаконната война на Израел за изтребление. Каквито и тактически критики да имат към Израел, всички те са съучастници в огромните престъпления, които Нетаняху е извършил. Доколкото сега критикуват едно или друго действие на израелското правителство, това е, за да прикрият този фундаментален факт. Запада се превърна отдавна в нацистки коптор ....

    11:47 01.10.2025

  • 10 За 2024 г Израел

    3 1 Отговор
    Има отрицателно търговско салдо за около 40 милиарда долара, за 2025 вероятно ще е над 48 милиарда и е огромна загадка как тази квази държава въобще съществува

    11:54 01.10.2025

  • 11 Квази държавата

    2 0 Отговор
    Израел е основен износител на фармацевтични продукти, воден от компании като Teva Pharmaceuticals, един от най-големите производители на генерични лекарства в света. Израел е и световен лидер в търговията с диаманти, внасяйки необработени диаманти на стойност около 4 милиарда долара от Русия основно, които след това се оформят, полират и обработват на вътрешния пазар, преди да бъдат изнесени.....Електронният сектор на Израел който е ключов двигател на експортната икономика, воден от значими играчи като Intel, която управлява мащабни съоръжения за производство на чипове, както и компании като Elbit Systems и Orbotech, известни със своя опит във военната електроника и модерното производство. Реално те дори не са Израелски обаче.......само със международни санкции на 4 завода в Израел и експорта му ще бъде сведен до нула ....

    12:04 01.10.2025

  • 12 Колко неадекватен трябва да си верно

    1 0 Отговор
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел...

    Коментиран от #13

    12:12 01.10.2025

  • 13 и премиерчето дЖилезку

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Колко неадекватен трябва да си верно":

    Е един неадекватен гнусен индивид. Позор за България , позор и за Европа !

    12:14 01.10.2025

