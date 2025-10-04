Новини
Бивш анализатор на ЦРУ: Американските ракети „Томахоук" никога няма да стигнат до Украйна
  Тема: Украйна

Бивш анализатор на ЦРУ: Американските ракети „Томахоук“ никога няма да стигнат до Украйна

4 Октомври, 2025 03:19, обновена 5 Октомври, 2025 06:35

САЩ ги нямат на склад, а в Украйна няма специалисти, които да ги управляват, заяви Рей Макговърн

Бивш анализатор на ЦРУ: Американските ракети „Томахоук“ никога няма да стигнат до Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските ракети „Томахоук“ няма да се появят в Украйна, въпреки настоящите спекулации, заяви бившият анализатор на ЦРУ Рей Макговърн в YouTube канала Judging Freedom.

„Ракетите „Томахоук“ никога няма да достигнат Украйна. Освен това САЩ нямат тези ракети на склад и не съм сигурен, че има ракети, способни да носят ядрени заряди, които Вашингтон би могъл да прехвърли на Украйна“, каза той.

"Украйна няма специалисти, способни да управляват тези ракети, а Съединените щати обявиха възможността да ги доставят на Киев само за да угодят на „европейските си приятели“, продължи Макговърн.

По-рано вицепрезидентът Дж. Д. Ванс заяви пред Fox News, че администрацията на Доналд Тръмп обсъжда евентуалната доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, но той постави отговорността за окончателното решение на Белия дом.

В четвъртък руският президент Владимир Путин заяви на среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“, че използването на ракети „Томахоук“ от Киев би навредило на отношенията между Москва и Вашингтон. Държавният глава на Русия добави също, че доставката на тези ракети на Украйна няма да промени ситуацията на бойното поле.

Русия смята, че доставките на оръжие за Киев възпрепятстват уреждането на конфликта и пряко въвличат страните от НАТО в него. Москва многократно е отбелязвала, че западната военна помощ е лоша за Украйна и само удължава конфликта, докато транспортирането на оръжия се превръща в легитимна цел за руската армия.

Според американското списание The American Conservative е малко вероятно Украйна да получи крилати ракети „Томахоук“ от Съединените щати.

Според авторите на статията, тази стъпка е червена линия за Русия, която президентът на САЩ Доналд Тръмп не би искал да пресече.

Отбелязва се, че Съединените щати разполагат с малък запас от тези ракети. Страната произвежда по-малко от 200 бройки годишно, което прави малко вероятно Киев да ги получи в големи количества, „ако изобщо ще ги получи“, се казва в статията. Освен това, според публикацията, Украйна не разполага с платформите, необходими за изстрелване на ракети „Томахоук“.

Преди това Ройтерс също цитира американски служител и няколко други източника, които споменават малко вероятния трансфер на ракети „Томахоук“ на Украйна.

Според професор Джон Миършаймър от Чикагския университет, президентът на САЩ Доналд Тръмп трудно ще позволи на Украйна да използва ракети „Томахоук“, дори ако реши да ги изпрати на Киев.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уса

    38 7 Отговор
    Няма да ги получи много е сложно за обяснения.Искам да ви светна,но нямам време стойте в тъмното соросчета

    03:48 04.10.2025

  • 2 Той зеления

    32 5 Отговор
    Затова е толкова тъжен . От запада само обещания и гръмки фрази. Сбирки, седенки, разхотки и гуляй само това могат.

    05:43 04.10.2025

  • 3 Каквото беше - беше.

    42 6 Отговор
    Погълнати от проблемите в собствените си държави, западните лидери ще обръщат все по-малко внимание на украинците. Крайно време е последните да разберат, че военните им "успехи" се дължат на милостта на руснаците. Ако Путин, притиснат от западните санкции, реши да приключи бързо войната и започне да бомбардира всичко наред без оглед на цивилните жертви, Украйна ще капитулира много бързо. Международните трибунали няма да върнат убитите.

    Коментиран от #26

    06:39 04.10.2025

  • 4 Тръмп

    6 46 Отговор
    Аз не мисля така
    Скоро ще Падне Петолъчката на Червеният Площад

    Коментиран от #8

    06:52 04.10.2025

  • 5 Руска подлога

    5 37 Отговор
    Пак ше просим хуманитарни помощи след Путин
    И за пореден Път САЩ ще ни дадът

    Коментиран от #15, #22

    06:55 04.10.2025

  • 6 Гориил

    14 5 Отговор
    Но в Русия има специалисти, които могат да ги унищожат.

    06:42 05.10.2025

  • 7 "Злобното Джуджи"

    11 5 Отговор
    Хи хи хи
    Аааа шЪ дойдЪт шЪ дойдЪт, тома..хавките де колкото дойдохЪ и таурисите

    06:43 05.10.2025

  • 8 Трън

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    Може и няколко главички

    06:44 05.10.2025

  • 9 ргей

    6 2 Отговор
    макговнен

    Коментиран от #13

    06:45 05.10.2025

  • 10 Добре че ни казахте

    13 2 Отговор
    Ако американските бандити ударят с такива ракети по Русия, тогава какво могат да очакват обратно по празните си кратуни!??

    06:50 05.10.2025

  • 11 Перо

    12 3 Отговор
    Зеленски воюва само с пропаганда, лъжи и дезинформация!

    Коментиран от #23

    07:01 05.10.2025

  • 12 Българка 😺-Маца

    7 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни душмански !

    07:10 05.10.2025

  • 13 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "ргей":

    Тихоо !Тихо бе пррррдддд уеkkk оааа.... kннн , не нарушавай добрия тон във форума !

    07:13 05.10.2025

  • 14 Експерт по форумни "новини"

    3 1 Отговор
    Ха-ха-ха, ще видим... Фламингото има по-добри данни от Томахавките.

    Коментиран от #16, #17

    07:14 05.10.2025

  • 15 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Руска подлога":

    Джен Дии ,проси най каттти по турските тир паркинги ,а и не само ,питай я боли ли я ∆тоо.

    07:15 05.10.2025

  • 16 Тишо културиста

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Експерт по форумни "новини"":

    Муциии 👄,карай си тротитентката 🛴 и не се занимавай с политика ,а заводите и за Фламингото и Таурусите ,руснаците ги потрошиха преди месец .А виж на моето фламинго безплатно можеш да се повозиш 😂.

    07:19 05.10.2025

  • 17 Хи хи хи

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Експерт по форумни "новини"":

    Къде прУчети тиа "пара....метри7" ......в бесАраски фронт .....нали ???!

    07:21 05.10.2025

  • 18 Ъъъъъъъъъ

    8 0 Отговор
    Абе чувам, че нашите тествали новото си електромагнитно оръжие с плазмен взрив преди 2-3 дни в Днепър, когато целия град остана без ток, ама нещо се мълчи по въпроса...Някой с повече инфо?🤔

    07:22 05.10.2025

  • 19 Майор Мишев

    7 1 Отговор
    Първо наличните Томахоук са за изстрелване от кораби или самолети които Осрайна няма ,второ са със скорост 800км в час и са лесни за сваляне и трето ,могат да носят ядрени заряди ,което опетаторите на радари в Русия няма как да разберат и могат да им върнат ядрени такива .

    07:26 05.10.2025

  • 20 Пишман ЦРУ анализатор

    3 0 Отговор
    За какво ядрени бойни глави говори този? Томахок не носят такива от десетилетия пък и никой не е казал, че САЩ ще дават ядрени оръжия на Украйна. Какви са тези глупости?

    07:31 05.10.2025

  • 21 Гоорил

    1 5 Отговор
    Единствения начин рижия сутеньора да вземе Нобел за мир е да унищожи алкохолния султанат на ботокса, а той го знае това!

    07:33 05.10.2025

  • 22 Уса

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Руска подлога":

    Ще ви дадем един чтвртит...Я се хващайте на работа готованци

    07:34 05.10.2025

  • 23 Последния Софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    За това пияната ната 4та година село не е заграбила, а над милион замиаха при кабзон и още по 3 в колички и носилки чакат протезиране!

    07:35 05.10.2025

  • 24 име

    3 0 Отговор
    Ракети има, не са много, ама няма от кво да ги изтрелват. А и краварите се надяват да продават оръжие, не им се дават и без това стари ракети да стават за смях пред света.

    07:37 05.10.2025

  • 25 Уса

    1 3 Отговор
    Но за едно сте прави, всички опити за експанзия на алкохолния халифат завършват с много терор и купони за хляб!

    07:37 05.10.2025

  • 26 име

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Каквото беше - беше.":

    Ааа, не е точно така. Шири се мнението че краварите вече са осъзнали че няма как да победят във война, та сега ще се пробват във други прокси войни. Очаква се нападение над Венецуела, щото имат най-много петрол от всички страни и в дългосрочен план целта е да падне много цената и руснаците да не печелят от продажба, че така да им стане трудна операцията по денацифициране. Също се очаква и отново нападение над Иран и въпроса е как ще отговори Иран този път. Дали ще е сдържано или не. Предполага се че няма да е, защото сега и двете страни - САЩ и Израел от една и Иран от другата са просто на пауза в конфликта щото и всички имат нуждя от запасяване, изчерпали са ракетите вече. Краварите преди няколко дни подписаха договор с Боинг за нови бомби да удрят бункерите на иранците.

    07:45 05.10.2025

  • 27 хихи

    1 2 Отговор
    Това го знаем без анализатор. Знаят го в Русия. В Украйна също. Само европейските дебили вярват на глупости...

    Коментиран от #29, #30, #31

    07:48 05.10.2025

  • 28 Атина Палада

    0 3 Отговор
    Блатните трябва да са си в кочината заградени с бодлива тел, копейките тоже в сибир.

    07:50 05.10.2025

  • 31 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "хихи":

    А кой 3.5 години праща в крематорките пияните орди, обясни ни!

    07:53 05.10.2025

  • 32 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Зеленски всяка нощ им праща Фламинга, в блатата топливото е с купони, а зима иде

    07:58 05.10.2025