Американските ракети „Томахоук“ няма да се появят в Украйна, въпреки настоящите спекулации, заяви бившият анализатор на ЦРУ Рей Макговърн в YouTube канала Judging Freedom.

„Ракетите „Томахоук“ никога няма да достигнат Украйна. Освен това САЩ нямат тези ракети на склад и не съм сигурен, че има ракети, способни да носят ядрени заряди, които Вашингтон би могъл да прехвърли на Украйна“, каза той.

Още новини от Украйна

"Украйна няма специалисти, способни да управляват тези ракети, а Съединените щати обявиха възможността да ги доставят на Киев само за да угодят на „европейските си приятели“, продължи Макговърн.

По-рано вицепрезидентът Дж. Д. Ванс заяви пред Fox News, че администрацията на Доналд Тръмп обсъжда евентуалната доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, но той постави отговорността за окончателното решение на Белия дом.

В четвъртък руският президент Владимир Путин заяви на среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“, че използването на ракети „Томахоук“ от Киев би навредило на отношенията между Москва и Вашингтон. Държавният глава на Русия добави също, че доставката на тези ракети на Украйна няма да промени ситуацията на бойното поле.

Русия смята, че доставките на оръжие за Киев възпрепятстват уреждането на конфликта и пряко въвличат страните от НАТО в него. Москва многократно е отбелязвала, че западната военна помощ е лоша за Украйна и само удължава конфликта, докато транспортирането на оръжия се превръща в легитимна цел за руската армия.

Според американското списание The American Conservative е малко вероятно Украйна да получи крилати ракети „Томахоук“ от Съединените щати.

Според авторите на статията, тази стъпка е червена линия за Русия, която президентът на САЩ Доналд Тръмп не би искал да пресече.

Отбелязва се, че Съединените щати разполагат с малък запас от тези ракети. Страната произвежда по-малко от 200 бройки годишно, което прави малко вероятно Киев да ги получи в големи количества, „ако изобщо ще ги получи“, се казва в статията. Освен това, според публикацията, Украйна не разполага с платформите, необходими за изстрелване на ракети „Томахоук“.

Преди това Ройтерс също цитира американски служител и няколко други източника, които споменават малко вероятния трансфер на ракети „Томахоук“ на Украйна.

Според професор Джон Миършаймър от Чикагския университет, президентът на САЩ Доналд Тръмп трудно ще позволи на Украйна да използва ракети „Томахоук“, дори ако реши да ги изпрати на Киев.