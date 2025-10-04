Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп пожали Ню Йорк и отмени съкращението със $187 милиона на финансирането на сигурността в щата

Тръмп пожали Ню Йорк и отмени съкращението със $187 милиона на финансирането на сигурността в щата

4 Октомври, 2025 04:24, обновена 4 Октомври, 2025 03:32 425 1

  • сащ-
  • ню йорк-
  • сигурност-
  • финансиране

Радвам се, че президентът Тръмп чу нашия глас и смени курса, заяви губернаторката от Демократическата партия Кати Хоукъл

Тръмп пожали Ню Йорк и отмени съкращението със $187 милиона на финансирането на сигурността в щата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е отменил решението на правителството си да съкрати 187 милиона долара от финансирането за сигурността на щата Ню Йорк, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Този ход на администрацията бе определено като "опустошителен" от губернаторката на Ню Йорк - Кати Хоукъл, допълва агенцията.

"Имам удоволствието да заявя, че отмених съкращенията за вътрешната сигурност и контратероризма на град Ню Йорк и на щата", написа републиканецът Тръмп в публикация в социалните медии.

Разкритикувалата съкращението Хоукъл, която е от Демократическата партия, приветства отмяната и каза, че намаляването на бюджета за сигурността би засегнало полицейските и контратерористичните операции в щата.

"Радвам се, че президентът Тръмп чу нашия глас и смени курса (...) Благодарение на нашите усилия 187 милиона долара ще бъдат възстановени в стратегическото финансиране", каза в изявление Хоукъл.

Грантовете бяха част от програмата за субсидии на Министерството на вътрешната сигурност, която е контролирана от Федералната агенция за справяне с извънредните ситуации (ФЕМА) и финансира проектите за контратероризъм и готовност за извънредни ситуации. За момента от ФЕМА не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар.

Федерален съдия в Роуд Айлънд по-рано тази седмица блокира съкращението на правителството на Тръмп от 233 милиона долара на грантовете за контратероризъм за управляваните от демократи щати. 11 щата заведоха дела срещу промените в грантовете, направени в последния момент.

Към днешна дата правителството на САЩ е замразило най-малко 28 милиарда за продемократични градове и щати, припомня Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    0 0 Отговор
    Мистър Тръмп е добър жалостив и щедър истински мъж.Внимавайте в картинката пдрси,ако искате да останете пдрси

    04:24 04.10.2025