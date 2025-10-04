Тръмп пожали Ню Йорк и отмени съкращението със $187 милиона на финансирането на сигурността в щата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е отменил решението на правителството си да съкрати 187 милиона долара от финансирането за сигурността на щата Ню Йорк, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Този ход на администрацията бе определено като "опустошителен" от губернаторката на Ню Йорк - Кати Хоукъл, допълва агенцията.

"Имам удоволствието да заявя, че отмених съкращенията за вътрешната сигурност и контратероризма на град Ню Йорк и на щата", написа републиканецът Тръмп в публикация в социалните медии.

Разкритикувалата съкращението Хоукъл, която е от Демократическата партия, приветства отмяната и каза, че намаляването на бюджета за сигурността би засегнало полицейските и контратерористичните операции в щата.

"Радвам се, че президентът Тръмп чу нашия глас и смени курса (...) Благодарение на нашите усилия 187 милиона долара ще бъдат възстановени в стратегическото финансиране", каза в изявление Хоукъл.

Грантовете бяха част от програмата за субсидии на Министерството на вътрешната сигурност, която е контролирана от Федералната агенция за справяне с извънредните ситуации (ФЕМА) и финансира проектите за контратероризъм и готовност за извънредни ситуации. За момента от ФЕМА не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар.

Федерален съдия в Роуд Айлънд по-рано тази седмица блокира съкращението на правителството на Тръмп от 233 милиона долара на грантовете за контратероризъм за управляваните от демократи щати. 11 щата заведоха дела срещу промените в грантовете, направени в последния момент.

Към днешна дата правителството на САЩ е замразило най-малко 28 милиарда за продемократични градове и щати, припомня Ройтерс.