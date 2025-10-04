Нови арести след терористичното нападение пред синагогата в Манчестър, задържаните вече са шестима

Британската полиция съобщи, че е арестувала още трима души във връзка с терористичното нападение пред синагогата в град Манчестър, предаде БНР.

Междувременно стана ясно, че извършителят е имал криминално досие.



Лорънс Тейлър, ръководител на отдела за борба с тероризма в Обединеното кралство, заяви за "Скай нюз", че още трима души са арестувани, с което общият брой на задържанитестава шест. Един мъж и две жени, които са на възраст между 18 и 45 години, са тримата нови задържани по подозрение за извършване, подготовка и подбуждане към терористични актове.



Появиха се и нови подробности около нападението, при което загинаха двама и бяха ранени трима души, а извършителят бе фатално прострелян.



Джихад ал-Шами е бил видян да се държи подозрително пред синагогата, преди охраната да се конфронтира с него. Той си е тръгнал, но се е върнал 15 минути по-късно, за да изърши нападението.



Полицията смята, че Ал-Шами може да е бил повлиян от "крайна ислямистка идеология", въпреки че установяването на "пълните обстоятелства" ще "отнеме известно време".



Макар и да изглежда Ал-Шами да не е бил познат на екипите за борба с тероризма, стана ясно, че е имал криминално досие, включително скорошен арест по обвинения за изнасилване, но е бил пуснат под гаранция. Бивш ръководител на Отдела за борба с тероризма коментира, че арестът за изнасилване не означава, че полицията е трябвало да знае за нападателя и неговите намерения.