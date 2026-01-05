Инцидент в резиденцията на вицепрезидента на САЩ

Правоприлагащите органи в Съединените щати разследват инцидент, станал в резиденцията на вицепрезидента Джей Ди Ванс в щата Охайо, като един човек вече е задържан във връзка със случая, съобщи CNN, позовавайки се на неназован източник от правоохранителните служби, предава News.bg.

По първоначални данни, Ванс и семейството му не са били в дома по време на инцидента, а властите смятат, че задържаното лице не е успяло да влезе вътре.

Местни медии публикуваха снимки, показващи повредени прозорци на резиденцията, но все още не е ясно как точно се е случил инцидентът и какви са мотивите на задържания. Разследващите уточняват дали е съществувала директна заплаха към вицепрезидента или членовете на семейството му.

CNN е отправил запитвания за повече информация към Белия дом и Секретната служба, като разследването продължава.