Инцидент в резиденцията на вицепрезидента на САЩ

5 Януари, 2026 14:45, обновена 5 Януари, 2026 14:42 2 556 19

Правоприлагащите органи разследват повреда на имот в Охайо, семейството на Ванс не е било в дома

Инцидент в резиденцията на вицепрезидента на САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Правоприлагащите органи в Съединените щати разследват инцидент, станал в резиденцията на вицепрезидента Джей Ди Ванс в щата Охайо, като един човек вече е задържан във връзка със случая, съобщи CNN, позовавайки се на неназован източник от правоохранителните служби, предава News.bg.

По първоначални данни, Ванс и семейството му не са били в дома по време на инцидента, а властите смятат, че задържаното лице не е успяло да влезе вътре.

Местни медии публикуваха снимки, показващи повредени прозорци на резиденцията, но все още не е ясно как точно се е случил инцидентът и какви са мотивите на задържания. Разследващите уточняват дали е съществувала директна заплаха към вицепрезидента или членовете на семейството му.

CNN е отправил запитвания за повече информация към Белия дом и Секретната служба, като разследването продължава.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    15 0 Отговор
    Айде сега със счупените прозорци ще ни занимават??

    Коментиран от #13

    14:45 05.01.2026

  • 2 Демократите

    4 11 Отговор
    Действат в защита на " демокрацията"
    Пак плюйте по Тръмп?
    Толкова прости ли сте?

    14:45 05.01.2026

  • 3 тоя с очната линия

    12 3 Отговор
    айде пак циркове тръмпашки

    14:48 05.01.2026

  • 4 Трол

    12 2 Отговор
    Иранският президент беше, видях го с очите си.

    14:50 05.01.2026

  • 5 Да да да

    5 1 Отговор
    Да не намекват ,ченякой може да падне от висок прозорец

    14:52 05.01.2026

  • 6 Путин съм

    8 3 Отговор
    Изпитвам прашка с далекобойност 18 000 км.

    14:53 05.01.2026

  • 7 офффф

    11 0 Отговор
    взимат ни за балъци

    14:55 05.01.2026

  • 8 То бива то моЕ, ама чак пък толкова

    9 0 Отговор
    Пълен смЕх!!!!!!!!!!!!!!

    14:56 05.01.2026

  • 9 хахахаххахахаа

    7 0 Отговор
    малиии
    сериозна работа ще да е била

    14:57 05.01.2026

  • 10 Путин арестович

    3 16 Отговор
    Америка скоро ще арестува Путин. На нова година взривиха дрон над резиденцията му... В момента Америка е безусловният господар на земята.

    14:57 05.01.2026

  • 11 Ано имен

    4 1 Отговор
    Занимават ни с битови неща

    15:00 05.01.2026

  • 12 Анонимен

    4 0 Отговор
    Имало е причина влезнал е

    15:01 05.01.2026

  • 13 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Хаяско няма прозорци в подземието.

    15:01 05.01.2026

  • 14 Болна рускиня

    2 2 Отговор
    Е пръскала Спин умишлен внимавайте друзя, План Б на Путин вече е Факт!!

    15:03 05.01.2026

  • 15 123456

    4 1 Отговор
    Аз си помислих , че някаква котка е прекосила моравата без разрешително (пасаван ) .....

    15:03 05.01.2026

  • 16 Ану нимен

    1 3 Отговор
    Очаквам ви... Приятели. От зад, от пред.. От сякъде ми го.....

    15:05 05.01.2026

  • 17 кравария

    4 1 Отговор
    изтича в канала!

    15:15 05.01.2026

  • 18 да попитам

    2 0 Отговор
    А този Джей ди Гггей напълнил ли памперса?

    15:21 05.01.2026

  • 19 Име

    3 0 Отговор
    Много евтини циркове ни въртят!

    15:24 05.01.2026