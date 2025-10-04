Новини
Преговорите за Газа с участието на Израел и САЩ ще се проведат утре в Египет

4 Октомври, 2025 14:47

В изявлението на Хамас не се споменава съгласието на групата с ключовите искания на Израел за разоръжаване и оттегляне от бъдещото управление на ивицата Газа

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Преговорите за разрешаване на конфликта в Газа с участието на израелски и американски делегации ще започнат в Египет в неделя, съобщи в събота Канал 12 на израелската телевизия.

Пратеникът на американския президент Стив Уиткоф вече е отпътувал за Египет. Отбелязва се, че американската страна може да бъде представлявана от Джаред Кушнер, зет на президента, който е бил сред авторите на мирния план за Газа на Доналд Тръмп. Израелската делегация може да бъде водена от Рон Дермър, министър на стратегическото планиране и довереник на премиера Бенямин Нетаняху.

По-рано в събота източник от израелското правителство заяви пред РИА Новости, че Израел се готви да изпрати делегация от преговарящи, за да обсъди подробностите по прилагането на първата фаза на мирния план на Тръмп за Газа, който се отнася до освобождаването на израелски заложници и палестински затворници.

В петък палестинското движение Хамас обяви готовността си да освободи всички живи израелски заложници и да предаде телата на загиналите, в съответствие с плана на президента на САЩ Доналд Тръмп. Тръмп преди това заплаши с тежки последици, ако Хамас не отговори положително на неговото 20-точково предложение до неделя.

По-късно офисът на израелския премиер Бенямин Нетаняху обяви, че в отговор на отговора на Хамас Израел незабавно ще започне да прилага първата фаза от плана на Тръмп за освобождаване на всички заложници.

Израелски наблюдатели и журналисти отбелязват, че в изявлението на Хамас не се споменава съгласието на групата с ключовите искания на Израел за разоръжаване и оттегляне от бъдещото управление на ивицата Газа, както е посочено в плана на Тръмп. Освен това, отговорът на Израел на готовността на плана също не съдържа гаранция, че войната няма да приключи, ако размяната на заложници срещу пленници е успешна.

Израелски политически източник заяви пред канала, че Израел не възнамерява да удължава преговорите и се е съгласил само на тактическа пауза, за да изчерпи всички възможности за връщането на заложниците.

„Ако Хамас не сътрудничи, можем бързо да напреднем в Газа. Цената на паузата е ниска и си струва да се даде шанс на заложниците да бъдат освободени“, цитира каналът източника.

По-рано израелската радиостанция „Галей Цахал“ съобщи, че политическото ръководство на Израел е инструктирало армията да спре операцията по превземане на град Газа и да сведе до минимум офанзивната активност в Ивицата, след като враждуващите страни се споразумяха да изпълнят мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп.


