Лидерът на Хамас в ивицата Газа се появи за първи път публично след израелския удар по резиденцията му в Доха

Лидерът на палестинското движение Хамас в ивицата Газа и ръководител на преговарящата делегация на радикалната групировка, Халил ал-Хейя, се появи публично за първи път от 9 септември, когато Израел удари резиденцията му в Доха.

Видео с участието на ал-Хейя беше публикувано в Telegram канала на Хамас.

Твърди се, че видеото е било излъчено по катарския телевизионен канал Ал Араби. Няма информация къде или кога е заснет кадърът, но по време на речта лидерът на Хамас в Газа спомена смъртта на сина си при нападението срещу катарската столица.

Все още не е обявено дали ал-Хейя планира да ръководи делегацията на движението, която ще пътува до Кайро на 6 октомври за пореден кръг от непреки консултации с Израел.

Серия от експлозии разтърси Доха на 9 септември. Малко след това пресслужбата на израелската армия съобщи, че военните, подкрепени от Службата за обща сигурност и военновъздушните сили, са извършили удари срещу представители на Хамас. Съветникът на катарския премиер и говорител на Министерството на външните работи Маджид бин Мохамед ал-Ансари потвърди, че Израел е отговорен за нападението. Според Министерството на вътрешните работи на Емирствата е убит служител по сигурността, а няколко други са ранени.

Хамас отрече медийните съобщения, че членове на преговорната делегация на движението са били убити, но призна, че шестима души, включително синът на Халил ал-Хейджа, са били убити при нападението. На 12 септември бойците официално обявиха, че ал-Хейджа е жив.

Вестник „Ашарк Ал Аусат“ твърди, че двама членове на политбюро на движението са били ранени при израелския удар, единият от които е в критично състояние. Имената им не бяха разкрити.

Междувременно израелските отбранителни сили (IDF) засякоха изстрелване на ракета от Йемен към израелска територия.

IDF добави, че сирени за въздушна тревога са били активирани в няколко района на еврейската държава в съответствие с протокола.