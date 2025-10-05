Грета Тунберг до шведски служител: Израелските власти ме държат дехидратирана и гладна в килия с дървеници

Шведската активистка за човешки права Грета Тунберг твърди, че израелските власти я държат в килия, пълна с дървеници, и ѝ дават недостатъчно храна и вода. Това съобщи британският вестник The Guardian, позовавайки се на кореспонденцията на активистката с шведски служител.
„Тя съобщи за дехидратация. Не е получавала достатъчно вода и храна. Тя също така заяви, че е получила обрив, за който подозира, че е причинен от дървеници“, се казва в имейл, написан от представител на шведското външно министерство, посетил активистката за човешки права в килията ѝ за задържане.
Според служителя, друга активистка, задържана от Израел, съобщи, че Тунберг е била снимана, докато е била принудена да държи определени знамена. Не е предоставено описание на знамената.
Флотилията „Сумуд“ (което на арабски означава „непоколебимост“) е отплавала от бреговете на Тунис за Ивицата Газа в средата на септември. Израел е прихванал всички плавателни съдове. Общо флотилията е включвала повече от 40 плавателни съда, принадлежащи на различни държави, един от които е превозвал Грета Тунберг.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
Коментиран от #6, #10
05:39 05.10.2025
2 Охххх
Коментиран от #7, #14
05:43 05.10.2025
3 Али
05:43 05.10.2025
4 Ама тази ще разбере ли,
Коментиран от #12
05:45 05.10.2025
5 Ми ту
05:47 05.10.2025
6 При толкова
До коментар #1 от "Само питам":помощ за палестинците ???
05:48 05.10.2025
7 Хазарите ще я
До коментар #2 от "Охххх":Хвърлят в обща килия със случайно неулучени още палестинци та ще я ощастливят 30 смока 24/7/30.
05:49 05.10.2025
8 Защо
05:49 05.10.2025
9 пропуснала е,че
Коментиран от #11
05:50 05.10.2025
10 Иван
До коментар #1 от "Само питам":Шведският служител не е. Марк Пут.те не е.
05:51 05.10.2025
11 Иван
До коментар #9 от "пропуснала е,че":Добре че нацистките евреи не са й дали американска играчка, като тези, пускани над София.
05:53 05.10.2025
12 Така е
До коментар #4 от "Ама тази ще разбере ли,":Хазарското племе е най-долно.
05:55 05.10.2025
13 Луда
05:55 05.10.2025
14 Грета Тунбата
До коментар #2 от "Охххх":има по-големи топки от твоите, драги, гледай тя да не те ощастливи.
05:57 05.10.2025
15 Свободна Палестина 🇪🇭
06:04 05.10.2025