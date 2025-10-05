Новини
Грета Тунберг до шведски служител: Израелските власти ме държат дехидратирана и гладна в килия с дървеници

5 Октомври, 2025 05:29, обновена 5 Октомври, 2025 05:35 542 15

Друга активистка, задържана от Израел, съобщи, че Тунберг е била снимана, докато, принудена да държи "определени знамена", пише The Guardian

Грета Тунберг до шведски служител: Израелските власти ме държат дехидратирана и гладна в килия с дървеници - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шведската активистка за човешки права Грета Тунберг твърди, че израелските власти я държат в килия, пълна с дървеници, и ѝ дават недостатъчно храна и вода. Това съобщи британският вестник The Guardian, позовавайки се на кореспонденцията на активистката с шведски служител.

„Тя съобщи за дехидратация. Не е получавала достатъчно вода и храна. Тя също така заяви, че е получила обрив, за който подозира, че е причинен от дървеници“, се казва в имейл, написан от представител на шведското външно министерство, посетил активистката за човешки права в килията ѝ за задържане.

Според служителя, друга активистка, задържана от Израел, съобщи, че Тунберг е била снимана, докато е била принудена да държи определени знамена. Не е предоставено описание на знамената.

Флотилията „Сумуд“ (което на арабски означава „непоколебимост“) е отплавала от бреговете на Тунис за Ивицата Газа в средата на септември. Израел е прихванал всички плавателни съдове. Общо флотилията е включвала повече от 40 плавателни съда, принадлежащи на различни държави, един от които е превозвал Грета Тунберг.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    7 3 Отговор
    Още ли е девствено това ненормалното?

    Коментиран от #6, #10

    05:39 05.10.2025

  • 2 Охххх

    4 3 Отговор
    пилееее, не дървеници, че те апе едноокия смок

    Коментиран от #7, #14

    05:43 05.10.2025

  • 3 Али

    3 2 Отговор
    Дебалудатадеба!

    05:43 05.10.2025

  • 4 Ама тази ще разбере ли,

    6 3 Отговор
    Какво е демокрация? Ако си с хазарите - Нобелова награда и зелена хартия, колко искаш. Ако си против тях, ядеш дървеници, а може и да дадеш фира "по неизвестни причини "!

    Коментиран от #12

    05:45 05.10.2025

  • 5 Ми ту

    4 1 Отговор
    Сега ,,дехидратирана" ли е модерно ?

    05:47 05.10.2025

  • 6 При толкова

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    помощ за палестинците ???

    05:48 05.10.2025

  • 7 Хазарите ще я

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Охххх":

    Хвърлят в обща килия със случайно неулучени още палестинци та ще я ощастливят 30 смока 24/7/30.

    05:49 05.10.2025

  • 8 Защо

    0 1 Отговор
    винаги се появява с мандатите на Тръмп ?

    05:49 05.10.2025

  • 9 пропуснала е,че

    2 1 Отговор
    Не са и дали играчка,вибрираща...

    Коментиран от #11

    05:50 05.10.2025

  • 10 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Шведският служител не е. Марк Пут.те не е.

    05:51 05.10.2025

  • 11 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "пропуснала е,че":

    Добре че нацистките евреи не са й дали американска играчка, като тези, пускани над София.

    05:53 05.10.2025

  • 12 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ама тази ще разбере ли,":

    Хазарското племе е най-долно.

    05:55 05.10.2025

  • 13 Луда

    0 0 Отговор
    за вързване

    05:55 05.10.2025

  • 14 Грета Тунбата

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Охххх":

    има по-големи топки от твоите, драги, гледай тя да не те ощастливи.

    05:57 05.10.2025

  • 15 Свободна Палестина 🇪🇭

    1 0 Отговор
    Това крехко момиче здраво им го забива на жидовете.

    06:04 05.10.2025