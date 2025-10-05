Грета Тунберг до шведски служител: Израелските власти ме държат дехидратирана и гладна в килия с дървеници

Шведската активистка за човешки права Грета Тунберг твърди, че израелските власти я държат в килия, пълна с дървеници, и ѝ дават недостатъчно храна и вода. Това съобщи британският вестник The Guardian, позовавайки се на кореспонденцията на активистката с шведски служител.

„Тя съобщи за дехидратация. Не е получавала достатъчно вода и храна. Тя също така заяви, че е получила обрив, за който подозира, че е причинен от дървеници“, се казва в имейл, написан от представител на шведското външно министерство, посетил активистката за човешки права в килията ѝ за задържане.

Според служителя, друга активистка, задържана от Израел, съобщи, че Тунберг е била снимана, докато е била принудена да държи определени знамена. Не е предоставено описание на знамената.

Флотилията „Сумуд“ (което на арабски означава „непоколебимост“) е отплавала от бреговете на Тунис за Ивицата Газа в средата на септември. Израел е прихванал всички плавателни съдове. Общо флотилията е включвала повече от 40 плавателни съда, принадлежащи на различни държави, един от които е превозвал Грета Тунберг.