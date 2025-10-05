Новини
Движение ANO официално печели изборите в Чехия

5 Октомври, 2025 11:27 667 23

То получава 34,51% от гласовете след преброяване на всички гласове

Движение ANO официално печели изборите в Чехия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Политическото движение ANO (Действие на недоволните граждани), водено от бившия премиер Андрей Бабиш, получи 34,51% от гласовете на изборите за Камарата на депутатите (долната камара). Тези данни, получени от Чешката статистическа служба след преброяването на гласовете, бяха цитирани от информационната агенция ČTK.

ANO получи 80 от 200-те места в долната камара на парламента. Общо шест политически сили влязоха в Камарата на депутатите. Това е коалицията Spolu („Заедно“), състояща се от либералните партии, които в момента са на власт в републиката (23,36% и 52 места), политическото движение STAN („Кметове и независими“), партньорът на Spolu в настоящата правителствена коалиция (11,23% и 22 места), Pir ti (Чешка пиратска партия) - 8,97% и 18 места, опозиционното дясно политическо движение SPD („Свобода и пряка демокрация“) - 7,78% и 15 места, и извънпарламентарното движение Motorist („Мотористи“) - 6,77% и 13 места.

В сравнение с предишните избори за Камарата на депутатите, проведени през есента на 2021 г., броят на представителите на ANO в долната част на Камарата на депутатите спечели осем места, докато Чешката пиратска партия спечели 14. Представителството на Spol и STAN намаля съответно с 19 и 11 места. Фракцията на SPD също загуби пет места. Както агенцията съобщи по-рано, се очаква Държавната избирателна комисия да обяви официално резултатите от парламентарните избори на 6 октомври.

Бабиш е поканен в Пражкия замък на 5 октомври, за да се срещне с чешкия президент Петър Павел, който според конституцията назначава кабинета и играе важна роля в неговото формиране. Срещата е насрочена за 9:00 ч. (10:00 ч. московско време). Държавният глава възнамерява да се срещне с лидерите на всички политически сили, влезли в Камарата на депутатите, през целия ден.

Бабиш, който може отново да стане министър-председател, заяви преди това предпочитанието си към еднопартийно правителство. Кабинетът на АНО може да разчита на подкрепата на СДП и движението „Моторист“ в долната камара на парламента. Според чешки медии е възможно и формирането на коалиционно правителство с тяхно участие.


Чехия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лоша новина

    21 6 Отговор
    Еврофъшитата губят в Чехия....Урсулите в скръб...

    Коментиран от #19

    11:32 05.10.2025

  • 2 тъжно соросче

    18 5 Отговор
    Е ся га са оплача на чичко Шорош!

    11:33 05.10.2025

  • 3 име

    18 5 Отговор
    Важното е евроатлантиците да гризат дървото всеки път, свикнали са, не е хубаво да опитват друго.

    11:33 05.10.2025

  • 4 az СВО Победа80

    17 7 Отговор
    Очаквам опит за убийство на Бабиш, ако стане новият чешки премиер!

    Коментиран от #12, #16

    11:33 05.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    11 7 Отговор
    В 12 часа на пилоните на НДК шествие в подкрепа на Палестина.

    11:36 05.10.2025

  • 6 Бялджип

    14 5 Отговор
    През 2021 година, партията на Бабиш е спечелила 8 места, а сега 80 !! Това означава, че след 2021 година и през периода на войната в Украйна, партията е увеличила 10 пъти влиянието си сред гражданите на Чехия. Многозначителен факт за настроенията в Чехия, като се знае какви позиции изповядва тази партия.

    Коментиран от #18

    11:36 05.10.2025

  • 7 недоволните граждани спат тук

    7 6 Отговор
    живота си върви
    за най бедните и болнави и измиращи в ес

    11:37 05.10.2025

  • 8 Баба Гошка

    7 13 Отговор
    Мотористи, Пирати, всякакви отткаччалници. Типично по чешки. Едно ментално недоразумение са .

    11:37 05.10.2025

  • 9 АМИ ПОВЕЧЕТО ЧЕХИ

    17 6 Отговор
    СИ БАЧКАТ В ЧЕХИЯ
    НЕ ХОДЯТ ДА ЧИСТЯТ КЕНЕФИ КАТО МОЛДОВАНЦИТЕ ПОДКРЕПИЛИ САНДУ

    11:37 05.10.2025

  • 10 Фейк на часа

    12 6 Отговор
    Чехите показаха здрав разум и инстинкт за самосъхранение. За съжаление, не съм такъв оптимист за наивната България.

    11:39 05.10.2025

  • 11 Пич

    9 6 Отговор
    Радвайте се , но не бързайте ! В момента змията вече е настъпена по главата и се опитва да хапе лошо за да се спаси ! Но ще дойде времето когато ще я настъпят и по главата !

    Коментиран от #15

    11:39 05.10.2025

  • 12 Копейкотрошач

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа80":

    Очаквай ..

    11:39 05.10.2025

  • 13 Има умни народи

    12 6 Отговор
    а не глупави като нашият да ги лъжат и те да блеят като стадо.

    11:40 05.10.2025

  • 14 РЕАЛИСТ

    7 7 Отговор
    Този ще управлява,когато К.Копанара ще управлява в България.

    Коментиран от #17

    11:40 05.10.2025

  • 15 Не се надявай

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Президентът Павел му налага вето!.Чехите мразят ватенките.

    Коментиран от #21, #23

    11:42 05.10.2025

  • 16 Копеи не философствай!

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа80":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!

    11:43 05.10.2025

  • 17 име

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Що, бе, козяк, ще го стреляш ли? Нали така е демократично сега, стреляш и да ходи пак да пачяли избори, а?!

    11:45 05.10.2025

  • 18 Моча в калта

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Площадът пред руското посолство в Прага се казва Борис Немцов.

    11:46 05.10.2025

  • 19 Чичи

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лоша новина":

    Губят,щото в Чехия хората не са nyтки като нас,а гласуват 70% !!!!
    А ние сме около 40%.винаги.
    Ние явно сме доволни от всичко (обикновения салам стана 15лв,като стане 30лв.,тогава ще гласуваме).

    11:46 05.10.2025

  • 20 Сус бе копейки мърляви!

    1 0 Отговор
    От Нова година ставате европейци.

    11:47 05.10.2025

  • 21 Мисля

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не се надявай":

    Че не лъжеш , а просто проявяваш неразбиране !!! Не само чехите , всички в Европа повече от руснаците мразят камиларите и украинците ! Образовай се , защото има все ще си от илитератите които вярват на Урсулианците !

    11:48 05.10.2025

  • 22 Браво на чехите

    0 0 Отговор
    Умен народ, не го поробват и овладяват като нашият.

    11:48 05.10.2025

  • 23 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не се надявай":

    Австрия, Румъния,Германия,Франция,Чехия ....кво става бре л.ибера.стчета? Народите ви не искат :)

    11:49 05.10.2025

