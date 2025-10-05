Движение ANO официално печели изборите в Чехия

Политическото движение ANO (Действие на недоволните граждани), водено от бившия премиер Андрей Бабиш, получи 34,51% от гласовете на изборите за Камарата на депутатите (долната камара). Тези данни, получени от Чешката статистическа служба след преброяването на гласовете, бяха цитирани от информационната агенция ČTK.

ANO получи 80 от 200-те места в долната камара на парламента. Общо шест политически сили влязоха в Камарата на депутатите. Това е коалицията Spolu („Заедно“), състояща се от либералните партии, които в момента са на власт в републиката (23,36% и 52 места), политическото движение STAN („Кметове и независими“), партньорът на Spolu в настоящата правителствена коалиция (11,23% и 22 места), Pir ti (Чешка пиратска партия) - 8,97% и 18 места, опозиционното дясно политическо движение SPD („Свобода и пряка демокрация“) - 7,78% и 15 места, и извънпарламентарното движение Motorist („Мотористи“) - 6,77% и 13 места.

В сравнение с предишните избори за Камарата на депутатите, проведени през есента на 2021 г., броят на представителите на ANO в долната част на Камарата на депутатите спечели осем места, докато Чешката пиратска партия спечели 14. Представителството на Spol и STAN намаля съответно с 19 и 11 места. Фракцията на SPD също загуби пет места. Както агенцията съобщи по-рано, се очаква Държавната избирателна комисия да обяви официално резултатите от парламентарните избори на 6 октомври.

Бабиш е поканен в Пражкия замък на 5 октомври, за да се срещне с чешкия президент Петър Павел, който според конституцията назначава кабинета и играе важна роля в неговото формиране. Срещата е насрочена за 9:00 ч. (10:00 ч. московско време). Държавният глава възнамерява да се срещне с лидерите на всички политически сили, влезли в Камарата на депутатите, през целия ден.

Бабиш, който може отново да стане министър-председател, заяви преди това предпочитанието си към еднопартийно правителство. Кабинетът на АНО може да разчита на подкрепата на СДП и движението „Моторист“ в долната камара на парламента. Според чешки медии е възможно и формирането на коалиционно правителство с тяхно участие.