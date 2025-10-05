Движение ANO официално печели изборите в Чехия

Политическото движение ANO (Действие на недоволните граждани), водено от бившия премиер Андрей Бабиш, получи 34,51% от гласовете на изборите за Камарата на депутатите (долната камара). Тези данни, получени от Чешката статистическа служба след преброяването на гласовете, бяха цитирани от информационната агенция ČTK.
ANO получи 80 от 200-те места в долната камара на парламента. Общо шест политически сили влязоха в Камарата на депутатите. Това е коалицията Spolu („Заедно“), състояща се от либералните партии, които в момента са на власт в републиката (23,36% и 52 места), политическото движение STAN („Кметове и независими“), партньорът на Spolu в настоящата правителствена коалиция (11,23% и 22 места), Pir ti (Чешка пиратска партия) - 8,97% и 18 места, опозиционното дясно политическо движение SPD („Свобода и пряка демокрация“) - 7,78% и 15 места, и извънпарламентарното движение Motorist („Мотористи“) - 6,77% и 13 места.
В сравнение с предишните избори за Камарата на депутатите, проведени през есента на 2021 г., броят на представителите на ANO в долната част на Камарата на депутатите спечели осем места, докато Чешката пиратска партия спечели 14. Представителството на Spol и STAN намаля съответно с 19 и 11 места. Фракцията на SPD също загуби пет места. Както агенцията съобщи по-рано, се очаква Държавната избирателна комисия да обяви официално резултатите от парламентарните избори на 6 октомври.
Бабиш е поканен в Пражкия замък на 5 октомври, за да се срещне с чешкия президент Петър Павел, който според конституцията назначава кабинета и играе важна роля в неговото формиране. Срещата е насрочена за 9:00 ч. (10:00 ч. московско време). Държавният глава възнамерява да се срещне с лидерите на всички политически сили, влезли в Камарата на депутатите, през целия ден.
Бабиш, който може отново да стане министър-председател, заяви преди това предпочитанието си към еднопартийно правителство. Кабинетът на АНО може да разчита на подкрепата на СДП и движението „Моторист“ в долната камара на парламента. Според чешки медии е възможно и формирането на коалиционно правителство с тяхно участие.
1 Лоша новина
Коментиран от #19
11:32 05.10.2025
2 тъжно соросче
11:33 05.10.2025
3 име
11:33 05.10.2025
4 az СВО Победа80
Коментиран от #12, #16
11:33 05.10.2025
5 Последния Софиянец
11:36 05.10.2025
6 Бялджип
Коментиран от #18
11:36 05.10.2025
7 недоволните граждани спат тук
за най бедните и болнави и измиращи в ес
11:37 05.10.2025
8 Баба Гошка
11:37 05.10.2025
9 АМИ ПОВЕЧЕТО ЧЕХИ
НЕ ХОДЯТ ДА ЧИСТЯТ КЕНЕФИ КАТО МОЛДОВАНЦИТЕ ПОДКРЕПИЛИ САНДУ
11:37 05.10.2025
10 Фейк на часа
11:39 05.10.2025
11 Пич
Коментиран от #15
11:39 05.10.2025
12 Копейкотрошач
До коментар #4 от "az СВО Победа80":Очаквай ..
11:39 05.10.2025
13 Има умни народи
11:40 05.10.2025
14 РЕАЛИСТ
Коментиран от #17
11:40 05.10.2025
15 Не се надявай
До коментар #11 от "Пич":Президентът Павел му налага вето!.Чехите мразят ватенките.
Коментиран от #21, #23
11:42 05.10.2025
16 Копеи не философствай!
До коментар #4 от "az СВО Победа80":Марш да пълниш снаряди за братята украинци!
11:43 05.10.2025
17 име
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Що, бе, козяк, ще го стреляш ли? Нали така е демократично сега, стреляш и да ходи пак да пачяли избори, а?!
11:45 05.10.2025
18 Моча в калта
До коментар #6 от "Бялджип":Площадът пред руското посолство в Прага се казва Борис Немцов.
11:46 05.10.2025
19 Чичи
До коментар #1 от "Лоша новина":Губят,щото в Чехия хората не са nyтки като нас,а гласуват 70% !!!!
А ние сме около 40%.винаги.
Ние явно сме доволни от всичко (обикновения салам стана 15лв,като стане 30лв.,тогава ще гласуваме).
11:46 05.10.2025
20 Сус бе копейки мърляви!
11:47 05.10.2025
21 Мисля
До коментар #15 от "Не се надявай":Че не лъжеш , а просто проявяваш неразбиране !!! Не само чехите , всички в Европа повече от руснаците мразят камиларите и украинците ! Образовай се , защото има все ще си от илитератите които вярват на Урсулианците !
11:48 05.10.2025
22 Браво на чехите
11:48 05.10.2025
23 Атина Палада
До коментар #15 от "Не се надявай":Австрия, Румъния,Германия,Франция,Чехия ....кво става бре л.ибера.стчета? Народите ви не искат :)
11:49 05.10.2025