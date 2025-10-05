Хусите изстреляха хиперзвукова ракета срещу Израел

Лидерът на Хамас в ивицата Газа се появи за първи път публично след израелския удар по резиденцията му в Доха

Лидерът на палестинското движение Хамас в ивицата Газа и ръководител на преговарящата делегация на радикалната групировка, Халил ал-Хейя, се появи пуб ...