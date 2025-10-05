Новини
Хусите изстреляха хиперзвукова ракета срещу Израел

5 Октомври, 2025 12:17 1 522 15

Ракетните сили на йеменските въоръжени сили проведоха висококачествена военна операция

Хусите изстреляха хиперзвукова ракета срещу Израел - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Йеменското движение Ансар Аллах (Хути) атакува цели в Йерусалим с хиперзвукова балистична ракета „Палестина-2“ с множество балистични апарати, обяви движението в неделя.

Ракетните сили на йеменските въоръжени сили проведоха висококачествена военна операция, използвайки хиперзвукова балистична ракета „Палестина-2“ с множество балистични апарати, поразявайки няколко чувствителни цели в окупирания район на Йерусалим. Операцията успешно постигна целите си“, се казва в изявлението.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    31 15 Отговор
    Стреляйте наред!!!

    12:19 05.10.2025

  • 2 Хаха

    33 13 Отговор
    А ламаринения купол що е спал пак

    12:19 05.10.2025

  • 3 тоя

    15 25 Отговор
    После защо Нетаняху бил лош .

    Коментиран от #10

    12:27 05.10.2025

  • 4 Тома

    32 13 Отговор
    Само хусите ще вкарат в ред евреите

    12:29 05.10.2025

  • 5 ха-ха

    15 15 Отговор
    Тия хути , хуси , мути , муси и так далее - за чий се борят , че нещо не вдявам ?!

    12:29 05.10.2025

  • 6 хихи

    28 4 Отговор
    От къде у хусите хиперзвукови ракети?!!?
    Случайно да няма ограничен контингент зелени човечета и та да пускат ракетите на принципа "Бий самара да се сеща магарето"

    12:30 05.10.2025

  • 7 Историк

    20 8 Отговор
    Изхака ли се Лондон, световните проблеми приключват!

    12:30 05.10.2025

  • 8 МирО

    18 8 Отговор
    Бре там нямаше ли някакви куполи или капаци???

    12:31 05.10.2025

  • 9 бря,бря ,

    9 10 Отговор
    Много лоши тия ми ти хути , бе , чак и хиперзвукова ракета имат . Само ако знаят що бой ги чака , нада ли ще се правят на рамбовци .

    12:35 05.10.2025

  • 10 Ко речи?

    19 11 Отговор

    До коментар #3 от "тоя":

    А как се нарича човек извършващ геноцид пред очите на целия свят? Удари по болници, хуманитарни пунктове и цивилни райони убивайки хиляди невинни жени и деца? Добър човек ли е?

    Коментиран от #12

    12:36 05.10.2025

  • 11 Ддд

    9 9 Отговор
    Сега ако Израел ги подкара и тези като хората от ГАЗА, пак ли ще се намерят защитници и за тези арабели?

    12:37 05.10.2025

  • 12 тоя

    9 9 Отговор

    До коментар #10 от "Ко речи?":

    Щяха да си живуркат спокойно , ако не бяха нападнали първи Израел ! Плъзнаха из Европа и само главоболия с тях .

    Коментиран от #14

    12:39 05.10.2025

  • 13 БеГемот

    7 3 Отговор
    А ние имаме четири самолета...само да им затегнем маркучите и....

    13:03 05.10.2025

  • 14 1111

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "тоя":

    А защо, когато ги нападнаха, точно в този ден не е имало еврейска войска на място, където винаги е имало? Някой май е искал да го нападнат?!

    13:05 05.10.2025

  • 15 А ЖЕЛЕЗНИЯ ГЕВГИР

    4 2 Отговор
    Реагирал ли е, че ми е важно и се вълнувам?

    13:12 05.10.2025