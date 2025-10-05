Хусите изстреляха хиперзвукова ракета срещу Израел

Йеменското движение Ансар Аллах (Хути) атакува цели в Йерусалим с хиперзвукова балистична ракета „Палестина-2“ с множество балистични апарати, обяви движението в неделя.
„Ракетните сили на йеменските въоръжени сили проведоха висококачествена военна операция, използвайки хиперзвукова балистична ракета „Палестина-2“ с множество балистични апарати, поразявайки няколко чувствителни цели в окупирания район на Йерусалим. Операцията успешно постигна целите си“, се казва в изявлението.
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 22 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
12:19 05.10.2025
2 Хаха
12:19 05.10.2025
3 тоя
Коментиран от #10
12:27 05.10.2025
4 Тома
12:29 05.10.2025
5 ха-ха
12:29 05.10.2025
6 хихи
Случайно да няма ограничен контингент зелени човечета и та да пускат ракетите на принципа "Бий самара да се сеща магарето"
12:30 05.10.2025
7 Историк
12:30 05.10.2025
8 МирО
12:31 05.10.2025
9 бря,бря ,
12:35 05.10.2025
10 Ко речи?
До коментар #3 от "тоя":А как се нарича човек извършващ геноцид пред очите на целия свят? Удари по болници, хуманитарни пунктове и цивилни райони убивайки хиляди невинни жени и деца? Добър човек ли е?
Коментиран от #12
12:36 05.10.2025
11 Ддд
12:37 05.10.2025
12 тоя
До коментар #10 от "Ко речи?":Щяха да си живуркат спокойно , ако не бяха нападнали първи Израел ! Плъзнаха из Европа и само главоболия с тях .
Коментиран от #14
12:39 05.10.2025
13 БеГемот
13:03 05.10.2025
14 1111
До коментар #12 от "тоя":А защо, когато ги нападнаха, точно в този ден не е имало еврейска войска на място, където винаги е имало? Някой май е искал да го нападнат?!
13:05 05.10.2025
15 А ЖЕЛЕЗНИЯ ГЕВГИР
13:12 05.10.2025