Иран предприема нови стъпки за сътрудничество с МААЕ след възстановяването на санкциите

Иран ще бъде принуден да вземе нови решения относно сътрудничеството с МААЕ, тъй като споразумението, постигнато в Кайро с агенцията, е станало невалидно след повторното налагане на санкции от Съвета за сигурност на ООН. Това заяви външният министър на Иран Абас Арагчи.
„След няколко кръга преговори в Кайро беше постигнато споразумение с МААЕ, но сега споразумението от Кайро е недостатъчно поради новите реалности, включително механизма за бързо връщане, и ще бъдат взети нови решения“, каза той по време на пресконференция след среща с ръководителите на чуждестранни дипломатически мисии в Техеран.
1 Тео
Коментиран от #3
14:33 05.10.2025
2 име
14:36 05.10.2025
3 име
До коментар #1 от "Тео":В момента и кравари, и ционисти, и иранци трупат оръжия, щото им свършиха на всички. Ще има ново нападение над Иран и го знаят всички. Въпроса бил дали Иран ще отговори сдържано или не.
14:38 05.10.2025