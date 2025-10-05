Новини
Иран предприема нови стъпки за сътрудничество с МААЕ след възстановяването на санкциите

5 Октомври, 2025 14:17 481 3

Арагчи каза това след среща с ръководителите на чуждестранни дипломатически мисии в Техеран

Иран предприема нови стъпки за сътрудничество с МААЕ след възстановяването на санкциите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Иран ще бъде принуден да вземе нови решения относно сътрудничеството с МААЕ, тъй като споразумението, постигнато в Кайро с агенцията, е станало невалидно след повторното налагане на санкции от Съвета за сигурност на ООН. Това заяви външният министър на Иран Абас Арагчи.
„След няколко кръга преговори в Кайро беше постигнато споразумение с МААЕ, но сега споразумението от Кайро е недостатъчно поради новите реалности, включително механизма за бързо връщане, и ще бъдат взети нови решения“, каза той по време на пресконференция след среща с ръководителите на чуждестранни дипломатически мисии в Техеран.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    1 1 Отговор
    Иран отблъсна юдеите, ще дойде време когато и ще ги унищожи👹

    Коментиран от #3

    14:33 05.10.2025

  • 2 име

    1 0 Отговор
    Я познайте кой пак ни хвърля фишеци. 4 условия на краварите за преговори с Иран и още първото е: Иран да спре програмата си за обогатяване на уран!!! А след ударите по Иран лично Тръмпоча обяви че иранската ядрена програма е унищожена!!!! Край, финито, кaпyт. Ама след няма и два месеца пак ревем да я спират?!??!?! Щизофрения му се вика на това.

    14:36 05.10.2025

  • 3 име

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тео":

    В момента и кравари, и ционисти, и иранци трупат оръжия, щото им свършиха на всички. Ще има ново нападение над Иран и го знаят всички. Въпроса бил дали Иран ще отговори сдържано или не.

    14:38 05.10.2025

