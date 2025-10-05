Иран предприема нови стъпки за сътрудничество с МААЕ след възстановяването на санкциите

Иран ще бъде принуден да вземе нови решения относно сътрудничеството с МААЕ, тъй като споразумението, постигнато в Кайро с агенцията, е станало невалидно след повторното налагане на санкции от Съвета за сигурност на ООН. Това заяви външният министър на Иран Абас Арагчи.

„След няколко кръга преговори в Кайро беше постигнато споразумение с МААЕ, но сега споразумението от Кайро е недостатъчно поради новите реалности, включително механизма за бързо връщане, и ще бъдат взети нови решения“, каза той по време на пресконференция след среща с ръководителите на чуждестранни дипломатически мисии в Техеран.