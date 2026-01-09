Новини
Иранската държавна телевизия спомена за пръв път протестите, Техеран обвини САЩ и Израел за тях

9 Януари, 2026 10:31 966 25

Иранското правителство блокира интернет и международните телефонни разговори, което затруднява контактите с хора в Ислямската република

Иранската държавна телевизия спомена за пръв път протестите, Техеран обвини САЩ и Израел за тях - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранските държавни медии споменаха за пръв път демонстрациите, които обхванаха страната през нощта, като заявиха, че "терористични агенти" на САЩ и Израел са запали пожарите и са предизвикали насилие, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Краткото съобщение в предаването на държавната телевизия в 8 часа сутринта, беше първото официално изявление по повод демонстрациите. В него се твърди, че протестите са били съпроводени с насилие, което е причинило жертви, но не се дават подробности.

Съобщава се също, че по време на протестите "са били запалени лични автомобили, мотоциклети, обществени места като метрото, пожарни коли и автобуси".

Иранското правителство блокира интернет и международните телефонни разговори, което затруднява контактите с хора в Ислямската република, припомня АП. Въпреки това, призивът на намиращия се в изгнание ирански престолонаследник очевидно предизвика масови демонстрации от 20:00 ч. местно време вчера.

Къси онлайн видеоклипове, споделени от активисти, показваха протестиращи, скандиращи срещу иранското правителство около огньове, а улиците в столицата Техеран и други райони са затрупани с отпадъци. Пълният мащаб на демонстрациите, продължили до сутринта, не можеше да бъде определен веднага поради прекъсването на комуникациите, въпреки че това представляваше поредната ескалация на протестите, които започнаха заради затрудненото икономическо положение на Иран и се превърнаха в най-значителното предизвикателство за правителството от няколко години насам.

Протестите представляват и първото изпитание за това дали иранската общественост може да бъде повлияна от престолонаследника Реза Пахлави, чийто смъртно болен баща е избягал от Иран точно преди ислямската революция в страната през 1979 г. Демонстрациите включват скандиране на лозунги в подкрепа на шаха, нещо, което в миналото би могло да доведе до смъртна присъда, но сега подчертава гнева, подхранващ протестите, започнали заради затрудненото икономическо състояние на Иран.

Насилието около демонстрациите е отнело живота на най-малко 42 души, а над 2270 други са били задържани, съобщи базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека. Пахлави, който призова за протести през нощта, свика демонстрации и в 20:00 часа днес.

"Това, което обърна хода на протестите, бяха призивите на бившия престолонаследник Реза Пахлави към иранците да излязат на улиците в 20:00 ч. вчера и днес", заяви Холи Дагрес, старши научен сътрудник в Института за близкоизточна политика във Вашингтон. "От публикациите в социалните мрежи стана ясно, че иранците са се отзовали и са приели сериозно призива да протестират, за да свалят Ислямската република."

"Именно затова интернет беше блокиран: за да се попречи на света да види протестите. За съжаление, това вероятно е дало и прикритие на силите за сигурност да убиват протестиращи", добавя Дагрес.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Европеец

    4 8 Отговор
    Заглавието е вярно..... Преди се справиха с тия протести, да видим сега как ще се развият нещата.....

    10:36 09.01.2026

  • 2 !!!?

    5 5 Отговор
    Крайно време е азиатските Човеконенавистни режими да бъдат запокитени в Историята !!!?

    10:37 09.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нашите протестиращи могат само да

    11 5 Отговор
    видят, че само с разходки, пеене на площадите и мирни протести, революции и промяна не се прави.

    Коментиран от #5, #11

    10:38 09.01.2026

  • 5 Овчици са нашите протестиращи

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Нашите протестиращи могат само да":

    Борисов и Пеевски вече се канят да влизат отново в парламента на следващите избори. Така като няма кой да ги натика в затвора, където им е мястото. Страхлива нацийка сме!

    10:40 09.01.2026

  • 6 Пепо

    9 6 Отговор
    Според доклад, публикуван през 2022, озаглавен „Случаи на използване на въоръжените сили на Съединените щати в чужбина, 1798-2022 г.“ на Службата за изследвания на Конгреса (CRS - U.S. Government- CongressionalResearchService) са регистрирани общо 469 военни интервенции на САЩ от 1798 г. Нещо повече Съединените щати са предприели 251 военни интервенции между 1991 и 2022, тоест след разпада на СССР, Варшавския Договор и официалното приключване на Студената война. Списъкът с нападнатите държави страни, включва по-голямата част от страните-членки на ООН, включително почти всички държави в Латинска Америка и Карибите, както и по-голямата част от Африканския континент. Забележете: според същия доклад само за едно десетилетие 1991 г. до началото на 2004 г. американските военни са предприели над 100 интервенции!

    Според публикувано изследване на “Проектът за военна интервенция в Центъра за стратегически изследвания“ към Университета Тъфтс (Бостън, САЩ) документира значително по голяма чуждестранна намеса от Пентагона: Цитирам: „САЩ са предприели над 500 международни военни интервенции от 1776 г., като близо 60% са предприети между 1950 и 2017 г.“ отбелязвайки “над една трета от тези мисии са се случили след 1999 г.“

    Коментиран от #18

    10:42 09.01.2026

  • 7 ЗА ЗАКУСКА

    5 7 Отговор
    МАРИНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ.ЗАРАБОТВА ЦЕНТОЧКИ.

    10:44 09.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хаха

    9 6 Отговор
    Сигурно сигурно... Я да видим статистиката за посещението на джамиите в Иран.
    Нещо мохамеданските грухляци почнали да хапват фекалиите а?

    Вода НЕМА, а брадатите моли харчат пари за ракети и тероризъм а? Ае в септичната яма на Историята тогава!

    Коментиран от #24

    10:47 09.01.2026

  • 10 Ъъъъъъъъ

    4 1 Отговор
    Ако намерите къде, заложете, че САЩ ще ударят Иран преди края на месеца!

    Коментиран от #19, #21

    10:53 09.01.2026

  • 11 Пращасян

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Нашите протестиращи могат само да":

    Е то сега тия нещо постигнаха ли?
    Тъй и толкова.
    Надяват се че САЩ и западът щели да им обърнат внимание и им докарат крал.
    Като ще е крал някой крал не до-крал все тая и ния я видяхме тая работа.

    САЩ и западът никога няма да премахнат ЦИРЕЯТ дето са заразили в Близкия Изток.

    10:56 09.01.2026

  • 12 Боруна Лом

    1 5 Отговор
    И ТЕЗИ ЩЕ УТЕКАТ!А НИКИ МЛАДЕНОВ, ИЗРАЕЛСКИ АГЕНТ, КАКВО ЩЕ КАЖЕ?

    10:56 09.01.2026

  • 13 хаха

    6 0 Отговор
    Иран предлага на всички граждани 1 милион томана (7 долара) месечно на фона на протести заради икономическата криза.

    Хайде брадатите мохамедански грухляци по стълбовете! Където им е мястото.

    10:57 09.01.2026

  • 14 Питам

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Антитрол":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    10:57 09.01.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    5 1 Отговор
    Спакойно, скоро и в Русия.
    В нефт до колене гази, гладен ходи !!!
    Що е то ? 🎅🎅🎅

    10:57 09.01.2026

  • 16 Техеран:

    6 0 Отговор
    Кой ми такова в гащите?

    Коментиран от #23

    11:00 09.01.2026

  • 17 Тц, тц, тц!

    2 1 Отговор
    Какви са тия дето по цял ден гледат иранската телевизия, какво ще каже? Трябва да са съвсем смахнати!🤥

    11:01 09.01.2026

  • 18 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пепо":

    Троле, много си се впрегнал. А ицифрите ти не са ли занижени.

    Коментиран от #20

    11:07 09.01.2026

  • 19 Бийк

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъъъъъ":

    Абе и аз си мислех че ще е до края на месеца
    Ама може и по-рано да е
    Аятоласито според много източници вече е в Москалия
    А това че са открили огън срещу тълпата няма да им помогне много много на Религиозните фанатици
    Само ще озвери допълнително "платените протестиращи"
    На преторианска гвардия може да плащаш ,но това е до време
    Искам копейките да ми кажат как се плаща на толкова много хора
    Бах тея от Мосад ЦРУ МИ6 BND и DGSE ,много мощни
    Копейки има ли други ,защото сега основните врагове са Англия Израел Франция и Германия
    Слагате като за цвят и ЦРУ смятайки ,че ТръмпНАШ,но напоследък май не върви много
    Молете се онея фaшаги от ICE да оплескат още нещо че оранжадата квато е луда не знам
    И почвайте да залагате на демократите за Епстийн ,те май ви вършат повече работа за сега
    Клети копейки
    Време е Иран отново да бъде свободен

    11:10 09.01.2026

  • 20 Хо хо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Каза ли нещо или се изпусна

    Коментиран от #22

    11:14 09.01.2026

  • 21 Точно така

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъъъъъ":

    Да, кравите и техните "съюзници" ще го направят и ще си счупят зъбите........Иран не е Венецуела, евреите се пробваха миналата година и изядоха дървото. Русия и Китай няма да позволят западът да унищожи Иран така че ще му помогнат с всичко необходимо.

    11:19 09.01.2026

  • 22 Антитрол

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хо хо":

    Цялата тролска общност е мобилизирана да пише тъпотии.

    11:33 09.01.2026

  • 23 ТЕХЕнРАН

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Техеран:":

    Не бои се много няма да та пипаме.
    Това е само за показ.

    11:35 09.01.2026

  • 24 Аоо

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Що, в България в много населени места няма вода или е негодна за Пеева, ама бившият премиер Наяши подписва договори за милиарди за въоръжение и то не на българската армия, или за развитие на българската военна индустрия!

    Коментиран от #25

    11:39 09.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

