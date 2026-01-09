Иранската държавна телевизия спомена за пръв път протестите, Техеран обвини САЩ и Израел за тях

Иранските държавни медии споменаха за пръв път демонстрациите, които обхванаха страната през нощта, като заявиха, че "терористични агенти" на САЩ и Израел са запали пожарите и са предизвикали насилие, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Краткото съобщение в предаването на държавната телевизия в 8 часа сутринта, беше първото официално изявление по повод демонстрациите. В него се твърди, че протестите са били съпроводени с насилие, което е причинило жертви, но не се дават подробности.

Съобщава се също, че по време на протестите "са били запалени лични автомобили, мотоциклети, обществени места като метрото, пожарни коли и автобуси".

Иранското правителство блокира интернет и международните телефонни разговори, което затруднява контактите с хора в Ислямската република, припомня АП. Въпреки това, призивът на намиращия се в изгнание ирански престолонаследник очевидно предизвика масови демонстрации от 20:00 ч. местно време вчера.

Къси онлайн видеоклипове, споделени от активисти, показваха протестиращи, скандиращи срещу иранското правителство около огньове, а улиците в столицата Техеран и други райони са затрупани с отпадъци. Пълният мащаб на демонстрациите, продължили до сутринта, не можеше да бъде определен веднага поради прекъсването на комуникациите, въпреки че това представляваше поредната ескалация на протестите, които започнаха заради затрудненото икономическо положение на Иран и се превърнаха в най-значителното предизвикателство за правителството от няколко години насам.

Протестите представляват и първото изпитание за това дали иранската общественост може да бъде повлияна от престолонаследника Реза Пахлави, чийто смъртно болен баща е избягал от Иран точно преди ислямската революция в страната през 1979 г. Демонстрациите включват скандиране на лозунги в подкрепа на шаха, нещо, което в миналото би могло да доведе до смъртна присъда, но сега подчертава гнева, подхранващ протестите, започнали заради затрудненото икономическо състояние на Иран.

Насилието около демонстрациите е отнело живота на най-малко 42 души, а над 2270 други са били задържани, съобщи базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека. Пахлави, който призова за протести през нощта, свика демонстрации и в 20:00 часа днес.

"Това, което обърна хода на протестите, бяха призивите на бившия престолонаследник Реза Пахлави към иранците да излязат на улиците в 20:00 ч. вчера и днес", заяви Холи Дагрес, старши научен сътрудник в Института за близкоизточна политика във Вашингтон. "От публикациите в социалните мрежи стана ясно, че иранците са се отзовали и са приели сериозно призива да протестират, за да свалят Ислямската република."

"Именно затова интернет беше блокиран: за да се попречи на света да види протестите. За съжаление, това вероятно е дало и прикритие на силите за сигурност да убиват протестиращи", добавя Дагрес.