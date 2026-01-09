Иранската държавна телевизия спомена за пръв път протестите, Техеран обвини САЩ и Израел за тях

Иранските държавни медии споменаха за пръв път демонстрациите, които обхванаха страната през нощта, като заявиха, че "терористични агенти" на САЩ и Израел са запали пожарите и са предизвикали насилие, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Краткото съобщение в предаването на държавната телевизия в 8 часа сутринта, беше първото официално изявление по повод демонстрациите. В него се твърди, че протестите са били съпроводени с насилие, което е причинило жертви, но не се дават подробности.
Съобщава се също, че по време на протестите "са били запалени лични автомобили, мотоциклети, обществени места като метрото, пожарни коли и автобуси".
Иранското правителство блокира интернет и международните телефонни разговори, което затруднява контактите с хора в Ислямската република, припомня АП. Въпреки това, призивът на намиращия се в изгнание ирански престолонаследник очевидно предизвика масови демонстрации от 20:00 ч. местно време вчера.
Къси онлайн видеоклипове, споделени от активисти, показваха протестиращи, скандиращи срещу иранското правителство около огньове, а улиците в столицата Техеран и други райони са затрупани с отпадъци. Пълният мащаб на демонстрациите, продължили до сутринта, не можеше да бъде определен веднага поради прекъсването на комуникациите, въпреки че това представляваше поредната ескалация на протестите, които започнаха заради затрудненото икономическо положение на Иран и се превърнаха в най-значителното предизвикателство за правителството от няколко години насам.
Протестите представляват и първото изпитание за това дали иранската общественост може да бъде повлияна от престолонаследника Реза Пахлави, чийто смъртно болен баща е избягал от Иран точно преди ислямската революция в страната през 1979 г. Демонстрациите включват скандиране на лозунги в подкрепа на шаха, нещо, което в миналото би могло да доведе до смъртна присъда, но сега подчертава гнева, подхранващ протестите, започнали заради затрудненото икономическо състояние на Иран.
Насилието около демонстрациите е отнело живота на най-малко 42 души, а над 2270 други са били задържани, съобщи базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека. Пахлави, който призова за протести през нощта, свика демонстрации и в 20:00 часа днес.
"Това, което обърна хода на протестите, бяха призивите на бившия престолонаследник Реза Пахлави към иранците да излязат на улиците в 20:00 ч. вчера и днес", заяви Холи Дагрес, старши научен сътрудник в Института за близкоизточна политика във Вашингтон. "От публикациите в социалните мрежи стана ясно, че иранците са се отзовали и са приели сериозно призива да протестират, за да свалят Ислямската република."
"Именно затова интернет беше блокиран: за да се попречи на света да види протестите. За съжаление, това вероятно е дало и прикритие на силите за сигурност да убиват протестиращи", добавя Дагрес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
10:36 09.01.2026
2 !!!?
10:37 09.01.2026
4 Нашите протестиращи могат само да
Коментиран от #5, #11
10:38 09.01.2026
5 Овчици са нашите протестиращи
До коментар #4 от "Нашите протестиращи могат само да":Борисов и Пеевски вече се канят да влизат отново в парламента на следващите избори. Така като няма кой да ги натика в затвора, където им е мястото. Страхлива нацийка сме!
10:40 09.01.2026
6 Пепо
Според публикувано изследване на “Проектът за военна интервенция в Центъра за стратегически изследвания“ към Университета Тъфтс (Бостън, САЩ) документира значително по голяма чуждестранна намеса от Пентагона: Цитирам: „САЩ са предприели над 500 международни военни интервенции от 1776 г., като близо 60% са предприети между 1950 и 2017 г.“ отбелязвайки “над една трета от тези мисии са се случили след 1999 г.“
Коментиран от #18
10:42 09.01.2026
7 ЗА ЗАКУСКА
10:44 09.01.2026
9 хаха
Нещо мохамеданските грухляци почнали да хапват фекалиите а?
Вода НЕМА, а брадатите моли харчат пари за ракети и тероризъм а? Ае в септичната яма на Историята тогава!
Коментиран от #24
10:47 09.01.2026
10 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #19, #21
10:53 09.01.2026
11 Пращасян
До коментар #4 от "Нашите протестиращи могат само да":Е то сега тия нещо постигнаха ли?
Тъй и толкова.
Надяват се че САЩ и западът щели да им обърнат внимание и им докарат крал.
Като ще е крал някой крал не до-крал все тая и ния я видяхме тая работа.
САЩ и западът никога няма да премахнат ЦИРЕЯТ дето са заразили в Близкия Изток.
10:56 09.01.2026
12 Боруна Лом
10:56 09.01.2026
13 хаха
Хайде брадатите мохамедански грухляци по стълбовете! Където им е мястото.
10:57 09.01.2026
14 Питам
До коментар #3 от "Антитрол":Кога ще извлекат путин от бункера?
10:57 09.01.2026
15 Владимир Путин, президент
В нефт до колене гази, гладен ходи !!!
Що е то ? 🎅🎅🎅
10:57 09.01.2026
16 Техеран:
Коментиран от #23
11:00 09.01.2026
17 Тц, тц, тц!
11:01 09.01.2026
18 Хаха
До коментар #6 от "Пепо":Троле, много си се впрегнал. А ицифрите ти не са ли занижени.
Коментиран от #20
11:07 09.01.2026
19 Бийк
До коментар #10 от "Ъъъъъъъъ":Абе и аз си мислех че ще е до края на месеца
Ама може и по-рано да е
Аятоласито според много източници вече е в Москалия
А това че са открили огън срещу тълпата няма да им помогне много много на Религиозните фанатици
Само ще озвери допълнително "платените протестиращи"
На преторианска гвардия може да плащаш ,но това е до време
Искам копейките да ми кажат как се плаща на толкова много хора
Бах тея от Мосад ЦРУ МИ6 BND и DGSE ,много мощни
Копейки има ли други ,защото сега основните врагове са Англия Израел Франция и Германия
Слагате като за цвят и ЦРУ смятайки ,че ТръмпНАШ,но напоследък май не върви много
Молете се онея фaшаги от ICE да оплескат още нещо че оранжадата квато е луда не знам
И почвайте да залагате на демократите за Епстийн ,те май ви вършат повече работа за сега
Клети копейки
Време е Иран отново да бъде свободен
11:10 09.01.2026
20 Хо хо
До коментар #18 от "Хаха":Каза ли нещо или се изпусна
Коментиран от #22
11:14 09.01.2026
21 Точно така
До коментар #10 от "Ъъъъъъъъ":Да, кравите и техните "съюзници" ще го направят и ще си счупят зъбите........Иран не е Венецуела, евреите се пробваха миналата година и изядоха дървото. Русия и Китай няма да позволят западът да унищожи Иран така че ще му помогнат с всичко необходимо.
11:19 09.01.2026
22 Антитрол
До коментар #20 от "Хо хо":Цялата тролска общност е мобилизирана да пише тъпотии.
11:33 09.01.2026
23 ТЕХЕнРАН
До коментар #16 от "Техеран:":Не бои се много няма да та пипаме.
Това е само за показ.
11:35 09.01.2026
24 Аоо
До коментар #9 от "хаха":Що, в България в много населени места няма вода или е негодна за Пеева, ама бившият премиер Наяши подписва договори за милиарди за въоръжение и то не на българската армия, или за развитие на българската военна индустрия!
Коментиран от #25
11:39 09.01.2026
