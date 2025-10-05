Столтенберг: НАТО можеше да се разпадне

Бившият генерален секретар на НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг заяви, че Алиансът можеше да се разпадне през 2018 г. поради недоволството на президента на САЩ Доналд Тръмп от разходите за отбрана на страните членки.
„Това може да е срещата, на която НАТО ще се разпадне.“ „Алиансът успя да функционира успешно 70 години, но не и след 12 юли 2018 г.“, цитира британският вестник The Guardian откъс от книгата на Столтенберг.
Той отбеляза, че Тръмп редовно е критикувал лидерите на НАТО за нежеланието им да увеличат военните разходи. На срещата на върха на алианса на 12 юли 2018 г. той поиска цел от 4% БВП и възнамеряваше да напусне срещата. „Съединените щати не се нуждаят от НАТО. Защо да продължавам да плащам за тази организация, когато не ми е нужна?“, цитира Столтенберг думите на Тръмп.
След като беше избран за първия си мандат, американският лидер заяви, че НАТО „има проблеми“ и е „остаряла организация“. По това време той твърдеше, че държавите не изпълняват ангажиментите си за разходи, принуждавайки Съединените щати да поемат повече отговорност.
На срещата на върха на НАТО в Хага през юни тази година беше взето решение за увеличаване на военните разходи на европейските страни до 5% от БВП до 2035 г. От тях 3,5% ще бъдат разпределени директно за нуждите на отбраната, а останалите 1,5% ще отидат за създаване на инфраструктура, която може да се използва във военно време.
