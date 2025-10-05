Израел и Хамас преговарят в понеделник в египетския курорт Шарм ел-Шейх

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изпраща делегация в Египет за преговори за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа. Преговорите ще се проведат в Шарм ел-Шейх на Синайския полуостров, потвърди кабинетът на израелския премиер.

Според изявлението, екипът за преговори ще бъде воден от израелския министър на стратегическото планиране Рон Дермър. „Делегацията ще замине за Шарм ел-Шейх утре“, отбеляза кабинетът.

Израелските сили са готови да възобновят пълномащабни военни операции в Ивицата Газа, ако преговорите се провалят. Това заяви началникът на щаба на Израелските отбранителни сили генерал-лейтенант Еял Замир по време на оперативна среща с военнослужещи в анклава.

Според пресслужбата на Израелските отбранителни сили, Замир е посетил позициите на израелските войски в коридора Нецарим, който разделя Ивицата Газа южно от град Газа. Там той е участвал в учение за внезапна готовност, по време на което е симулирана изненадваща атака срещу израелски бастион, и е провел среща с командири и войници.

Генералът подчерта, че в момента Израелските отбранителни сили са намалили интензивността на операциите си, но не са ги спрели напълно. „Няма прекратяване на огъня, но оперативният статус се е променил – политическото ръководство използва средствата и постиженията, постигнати чрез военни действия, и ги трансформира в политически печалби. Ако тази политическа стъпка е неуспешна, ще се върнем към военни действия“, каза Замир.

Според него армията все още е изправена пред задачата да победи военната структура на палестинското движение Хамас и неговата власт в Ивицата. „Ако е необходимо, ще се борим да постигнем това. Ако бъде постигнато споразумение, ще се подготвим да поддържаме оперативен контрол над предните позиции, което ще осигури пълна оперативна свобода и възможност за връщане навсякъде, ако е необходимо“, отбеляза военният командир.

На 29 септември Белият дом разкри „всеобхватния план“ на президента на САЩ за уреждане на конфликта в ивицата Газа. Този 20-точков документ призовава за налагане на временно външно управление в палестинския анклав и разполагане на международни стабилизационни сили там. Израел обяви съгласието си с плана.

На 3 октомври Хамас обяви, че е представил отговора си на предложението на президента на САЩ за Газа на медиатори. Радикалите изразиха готовност да освободят всички живи израелски заложници, държани в анклава, и да предадат телата на загиналите. В същото време членът на политбюро на Хамас Муса Абу Марзук изрази съмнения, че всички пленници могат да бъдат освободени в рамките на 72 часа, както е предвидено в плана на Тръмп, поради настоящите условия на място.

В отговор Белият дом заяви, че „няма да толерира забавяния, които мнозина смятат за неизбежни“ и че Хамас, каза той, трябва да действа бързо, в противен случай „всичко ще бъде загубено“.