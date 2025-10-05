Новини
Израел и Хамас преговарят в понеделник в египетския курорт Шарм ел-Шейх, радикалите не са съгласни да сложат оръжие

5 Октомври, 2025 20:30, обновена 5 Октомври, 2025 22:07 1 434 45

Израелските сили са готови да възобновят пълномащабни военни операции в Ивицата Газа, ако преговорите се провалят

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изпраща делегация в Египет за преговори за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа. Преговорите ще се проведат в Шарм ел-Шейх на Синайския полуостров, потвърди кабинетът на израелския премиер.

Според изявлението, екипът за преговори ще бъде воден от израелския министър на стратегическото планиране Рон Дермър. „Делегацията ще замине за Шарм ел-Шейх утре“, отбеляза кабинетът.

Членът на Политбюро на Хамас Махмуд Мардауи отрече медийни съобщения, че движението се е съгласило да сложи оръжие като част от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в Газа.

Изявлението беше публикувано в Telegram канала на палестинската група.

„Махмуд Мардауи опроверга неверни твърдения на телевизия Ал Хадат и няколко други медии относно напредъка на преговорите за прекратяване на огъня в ивицата Газа и позицията на движението относно слагането на оръжие“, се казва в изявлението.

Израелските сили са готови да възобновят пълномащабни военни операции в Ивицата Газа, ако преговорите се провалят. Това заяви началникът на щаба на Израелските отбранителни сили генерал-лейтенант Еял Замир по време на оперативна среща с военнослужещи в анклава.

Според пресслужбата на Израелските отбранителни сили, Замир е посетил позициите на израелските войски в коридора Нецарим, който разделя Ивицата Газа южно от град Газа. Там той е участвал в учение за внезапна готовност, по време на което е симулирана изненадваща атака срещу израелски бастион, и е провел среща с командири и войници.

Генералът подчерта, че в момента Израелските отбранителни сили са намалили интензивността на операциите си, но не са ги спрели напълно. „Няма прекратяване на огъня, но оперативният статус се е променил – политическото ръководство използва средствата и постиженията, постигнати чрез военни действия, и ги трансформира в политически печалби. Ако тази политическа стъпка е неуспешна, ще се върнем към военни действия“, каза Замир.

Според него армията все още е изправена пред задачата да победи военната структура на палестинското движение Хамас и неговата власт в Ивицата. „Ако е необходимо, ще се борим да постигнем това. Ако бъде постигнато споразумение, ще се подготвим да поддържаме оперативен контрол над предните позиции, което ще осигури пълна оперативна свобода и възможност за връщане навсякъде, ако е необходимо“, отбеляза военният командир.

На 29 септември Белият дом разкри „всеобхватния план“ на президента на САЩ за уреждане на конфликта в ивицата Газа. Този 20-точков документ призовава за налагане на временно външно управление в палестинския анклав и разполагане на международни стабилизационни сили там. Израел обяви съгласието си с плана.

На 3 октомври Хамас обяви, че е представил отговора си на предложението на президента на САЩ за Газа на медиатори. Радикалите изразиха готовност да освободят всички живи израелски заложници, държани в анклава, и да предадат телата на загиналите. В същото време членът на политбюро на Хамас Муса Абу Марзук изрази съмнения, че всички пленници могат да бъдат освободени в рамките на 72 часа, както е предвидено в плана на Тръмп, поради настоящите условия на място.

В отговор Белият дом заяви, че „няма да толерира забавяния, които мнозина смятат за неизбежни“ и че Хамас, каза той, трябва да действа бързо, в противен случай „всичко ще бъде загубено“.


Египет
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    10 3 Отговор
    Xитлepяxy ще свърши в къщата си ударен от томахавка.

    Коментиран от #38

    20:39 05.10.2025

  • 2 Горски

    12 2 Отговор
    Евреите няма да спрат докато не изравнят Газа до кота 0,без значение какво си говори палячото Тръмп. Бай Перука е кукла на ционистите и нищо няма да направи и те го те нагледно за какво иде реч!

    20:43 05.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Днес 20 000 в София в защита на Палестина.

    Коментиран от #7

    20:45 05.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Белият дом

    3 1 Отговор
    заявил ли е , че „няма да толерира забавяния, от страна на Израел?

    20:50 05.10.2025

  • 7 Хахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    палестинците ни имат за 2ра класа хора, бегай некъде.

    Коментиран от #9

    20:53 05.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    Палестинците в София говореха днес по правилен български от много хора в София.И децата им много добре възпитани.

    Коментиран от #13

    21:02 05.10.2025

  • 10 Джо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последният път си спомням":

    Външно отзова ли всички Бг туристи???

    21:14 05.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нещастници

    3 0 Отговор
    Значи и там ще чакаме ракети от Израел

    Коментиран от #26

    21:24 05.10.2025

  • 13 10 години съм живял

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Сред тях в близкят изток. Те не те считат за човек. Опитай се да спориш с тях и ще видиш истинското им лице. Кажи им нещо което не им харесва и ще им видиш злобата.

    Коментиран от #24

    21:52 05.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Само от млагене разбират ватите и копейките им продажни!

    21:55 05.10.2025

  • 15 Горски

    4 2 Отговор
    Биби бая терористи чувализира, само Зеленски го бие по бройка, над милион закабзони за няма и 4 години!

    21:57 05.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор
    С терорикти не се преговаря, само от загрузка с 200 разбират, Израел се справя чудесно‼️

    21:58 05.10.2025

  • 17 БИБИ ГЕНОЦИДА

    4 2 Отговор
    Няма ли да го съдят?

    Коментиран от #22

    22:00 05.10.2025

  • 18 Георги

    1 0 Отговор
    това е капан! Ще ги избом бя т

    22:04 05.10.2025

  • 19 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор
    Нешто за Путин дайти чи да са активираме сички тука. На русуфилякъ Путин и Русия му дай

    22:17 05.10.2025

  • 20 Абе

    1 1 Отговор
    Питате ли защо не искат да сложат оръжие ,условието им е ние слагаме оръжие но и еврейските войски да изчезнат от газа,но това не харесва на ционистите и Тръмп защото техния план е съвсем друг

    22:17 05.10.2025

  • 21 МиЛена

    0 0 Отговор
    Защо според световните новини РАДИКАЛНИ винафи са само мюсюлманите?

    Коментиран от #25

    22:17 05.10.2025

  • 22 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "БИБИ ГЕНОЦИДА":

    Първо ще придворят доживот бункернота с ботокса и токчетата в Хага.

    22:17 05.10.2025

  • 23 МиЛена

    2 1 Отговор
    А за блатните терористи не се говори, като вече 4та година извършват геноцид в Украина!

    22:19 05.10.2025

  • 24 име

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "10 години съм живял":

    Говориш за ционистите, нали?!

    Коментиран от #27, #28

    22:20 05.10.2025

  • 25 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "МиЛена":

    Ами штот мацко,към нешна дата са те най вече. Ако да върнем 500тян гудини ши видим ф Европа съштия радикализъм - трепане на ерес,евреий, протестанти...

    22:21 05.10.2025

  • 26 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Нещастници":

    Ракети ще летят към калния бункер на ботокса!

    22:21 05.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 име

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "име":

    Или за терористите с чалмите и пияните им господари от блатата!

    Коментиран от #30

    22:22 05.10.2025

  • 29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор
    Няма на планетата по пропаднало, подло и пошло от блатара и рабите му!

    22:25 05.10.2025

  • 30 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "име":

    Той обича Мохамед и неговия пророк Реджеп Ердоган. Той е мюсюлманин и мрази България ,но пък обожава Русия

    22:26 05.10.2025

  • 31 Едно и също повтаряме

    3 1 Отговор
    Но колко са обективни българските медии можем да разберем от факта, че днес се проведе най-големият протест в Холандия, където около 250 000 души изпълниха Музейния площад в Амстердам в неделя, преди да преминат през центъра на града. Облечени в палестински знамена и в червено, демонстрантите поискаха правителството им да заеме по-твърда позиция срещу Израел и да спре износа на оръжие за окупационната сила. А българските "обективни" медии написаха 10 000 души...... Случайно сгрешиха само с някакви 25 пъти

    Коментиран от #33

    22:30 05.10.2025

  • 32 Амстердам

    2 1 Отговор
    Протестът се състоя по-малко от месец преди националните избори, което допълнително увеличи натиска върху холандските лидери, които отдавна подкрепят Израел. Министърът на външните работи Давид ван Веел заяви в петък, че е „малко вероятно“ правителството да одобри износа на части за изтребители F-35 за Израел на фона на нарастващия обществен гняв.

    „Амнести интернешънъл“, един от организаторите на протеста, призова европейските правителства да действат решително. „Всички икономически и дипломатически средства трябва да бъдат използвани за засилване на натиска върху Израел“, заяви говорителят Марджон Розема.

    Коментиран от #35

    22:38 05.10.2025

  • 33 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Едно и също повтаряме":

    Активно заштитааш мюсюлманити. Ни знам дали знайш ама те чака8на южната ни граница. Затуй професор Андрей Пантев беше протяф признаването на Косово

    22:39 05.10.2025

  • 34 „Амнести интернешънъл“ :

    4 0 Отговор
    „Гааза е най-голямото гробище на деца“...

    22:39 05.10.2025

  • 35 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Амстердам":

    33 да прочитеш

    Коментиран от #37

    22:40 05.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Над 100 000 протестираха

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Костадин Костадинов":

    и маршируваха и през центъра на Барселона, Испания, в събота в знак на солидарност с Гааза, призовавайки за прекратяване на търговията с оръжие и всички отношения с Израел..... За Турция е ясно...Подобни митинги се проведоха в целия регион. В София десетки хиляди българи също протестираха и носеха плакати с надписи „Гааза: Гладът е оръжие на войната“ и „Гааза е най-голямото гробище на деца“. Протестиращата Валя Чалъмова заяви: „Нашето общество – и светът – трябва да чуят, че сме до палестинския народ.“.... беше отразено в повечето френски медии със снимков материал и интервюта на протестиращи за разлика от България

    22:49 05.10.2025

  • 38 Видьо Видев

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    С терористите Хамаз не се преговаря! Убиват се!

    22:50 05.10.2025

  • 39 преговорите могат да се провалят

    3 0 Отговор
    Само ако престъпната нацистка държава ги провали. Както впрочем поне три пъти вече е правила

    22:53 05.10.2025

  • 40 И кой е тоя

    2 0 Отговор
    "израелски бастион" дето се е провела среща с командири и войници. коридора Нецарим ли ? Вие нормални ли сте да питам, подобни глупости да пишете въобще ? Нито е бастион, нито е израелски.....

    23:00 05.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Абе припомняйте все пак

    1 0 Отговор
    от време на време, че тоя Нетаняху е и издирван от МНС военнопрестъпник ! ..... и в България даже е обявен за арест ...

    23:09 05.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дрисула

    0 0 Отговор
    Адолф Таняхо е с много големи уши бре, прилича на Урко)))

    23:17 05.10.2025