Израел и Хамас преговарят в понеделник в египетския курорт Шарм ел-Шейх, радикалите не са съгласни да сложат оръжие

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изпраща делегация в Египет за преговори за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа. Преговорите ще се проведат в Шарм ел-Шейх на Синайския полуостров, потвърди кабинетът на израелския премиер.
Според изявлението, екипът за преговори ще бъде воден от израелския министър на стратегическото планиране Рон Дермър. „Делегацията ще замине за Шарм ел-Шейх утре“, отбеляза кабинетът.
Членът на Политбюро на Хамас Махмуд Мардауи отрече медийни съобщения, че движението се е съгласило да сложи оръжие като част от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в Газа.
Изявлението беше публикувано в Telegram канала на палестинската група.
„Махмуд Мардауи опроверга неверни твърдения на телевизия Ал Хадат и няколко други медии относно напредъка на преговорите за прекратяване на огъня в ивицата Газа и позицията на движението относно слагането на оръжие“, се казва в изявлението.
Израелските сили са готови да възобновят пълномащабни военни операции в Ивицата Газа, ако преговорите се провалят. Това заяви началникът на щаба на Израелските отбранителни сили генерал-лейтенант Еял Замир по време на оперативна среща с военнослужещи в анклава.
Според пресслужбата на Израелските отбранителни сили, Замир е посетил позициите на израелските войски в коридора Нецарим, който разделя Ивицата Газа южно от град Газа. Там той е участвал в учение за внезапна готовност, по време на което е симулирана изненадваща атака срещу израелски бастион, и е провел среща с командири и войници.
Генералът подчерта, че в момента Израелските отбранителни сили са намалили интензивността на операциите си, но не са ги спрели напълно. „Няма прекратяване на огъня, но оперативният статус се е променил – политическото ръководство използва средствата и постиженията, постигнати чрез военни действия, и ги трансформира в политически печалби. Ако тази политическа стъпка е неуспешна, ще се върнем към военни действия“, каза Замир.
Според него армията все още е изправена пред задачата да победи военната структура на палестинското движение Хамас и неговата власт в Ивицата. „Ако е необходимо, ще се борим да постигнем това. Ако бъде постигнато споразумение, ще се подготвим да поддържаме оперативен контрол над предните позиции, което ще осигури пълна оперативна свобода и възможност за връщане навсякъде, ако е необходимо“, отбеляза военният командир.
На 29 септември Белият дом разкри „всеобхватния план“ на президента на САЩ за уреждане на конфликта в ивицата Газа. Този 20-точков документ призовава за налагане на временно външно управление в палестинския анклав и разполагане на международни стабилизационни сили там. Израел обяви съгласието си с плана.
На 3 октомври Хамас обяви, че е представил отговора си на предложението на президента на САЩ за Газа на медиатори. Радикалите изразиха готовност да освободят всички живи израелски заложници, държани в анклава, и да предадат телата на загиналите. В същото време членът на политбюро на Хамас Муса Абу Марзук изрази съмнения, че всички пленници могат да бъдат освободени в рамките на 72 часа, както е предвидено в плана на Тръмп, поради настоящите условия на място.
В отговор Белият дом заяви, че „няма да толерира забавяния, които мнозина смятат за неизбежни“ и че Хамас, каза той, трябва да действа бързо, в противен случай „всичко ще бъде загубено“.
1 име
Коментиран от #38
20:39 05.10.2025
2 Горски
20:43 05.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7
20:45 05.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Белият дом
20:50 05.10.2025
7 Хахаха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":палестинците ни имат за 2ра класа хора, бегай некъде.
Коментиран от #9
20:53 05.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Хахаха":Палестинците в София говореха днес по правилен български от много хора в София.И децата им много добре възпитани.
Коментиран от #13
21:02 05.10.2025
10 Джо
До коментар #5 от "Последният път си спомням":Външно отзова ли всички Бг туристи???
21:14 05.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нещастници
Коментиран от #26
21:24 05.10.2025
13 10 години съм живял
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Сред тях в близкят изток. Те не те считат за човек. Опитай се да спориш с тях и ще видиш истинското им лице. Кажи им нещо което не им харесва и ще им видиш злобата.
Коментиран от #24
21:52 05.10.2025
14 Последния Софиянец
21:55 05.10.2025
15 Горски
21:57 05.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
21:58 05.10.2025
17 БИБИ ГЕНОЦИДА
Коментиран от #22
22:00 05.10.2025
18 Георги
22:04 05.10.2025
19 Костадин Костадинов
22:17 05.10.2025
20 Абе
22:17 05.10.2025
21 МиЛена
Коментиран от #25
22:17 05.10.2025
22 Георги
До коментар #17 от "БИБИ ГЕНОЦИДА":Първо ще придворят доживот бункернота с ботокса и токчетата в Хага.
22:17 05.10.2025
23 МиЛена
22:19 05.10.2025
24 име
До коментар #13 от "10 години съм живял":Говориш за ционистите, нали?!
Коментиран от #27, #28
22:20 05.10.2025
25 Костадин Костадинов
До коментар #21 от "МиЛена":Ами штот мацко,към нешна дата са те най вече. Ако да върнем 500тян гудини ши видим ф Европа съштия радикализъм - трепане на ерес,евреий, протестанти...
22:21 05.10.2025
26 Атина Палада
До коментар #12 от "Нещастници":Ракети ще летят към калния бункер на ботокса!
22:21 05.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 име
До коментар #24 от "име":Или за терористите с чалмите и пияните им господари от блатата!
Коментиран от #30
22:22 05.10.2025
29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
22:25 05.10.2025
30 Костадин Костадинов
До коментар #28 от "име":Той обича Мохамед и неговия пророк Реджеп Ердоган. Той е мюсюлманин и мрази България ,но пък обожава Русия
22:26 05.10.2025
31 Едно и също повтаряме
Коментиран от #33
22:30 05.10.2025
32 Амстердам
„Амнести интернешънъл“, един от организаторите на протеста, призова европейските правителства да действат решително. „Всички икономически и дипломатически средства трябва да бъдат използвани за засилване на натиска върху Израел“, заяви говорителят Марджон Розема.
Коментиран от #35
22:38 05.10.2025
33 Костадин Костадинов
До коментар #31 от "Едно и също повтаряме":Активно заштитааш мюсюлманити. Ни знам дали знайш ама те чака8на южната ни граница. Затуй професор Андрей Пантев беше протяф признаването на Косово
22:39 05.10.2025
34 „Амнести интернешънъл“ :
22:39 05.10.2025
35 Костадин Костадинов
До коментар #32 от "Амстердам":33 да прочитеш
Коментиран от #37
22:40 05.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Над 100 000 протестираха
До коментар #35 от "Костадин Костадинов":и маршируваха и през центъра на Барселона, Испания, в събота в знак на солидарност с Гааза, призовавайки за прекратяване на търговията с оръжие и всички отношения с Израел..... За Турция е ясно...Подобни митинги се проведоха в целия регион. В София десетки хиляди българи също протестираха и носеха плакати с надписи „Гааза: Гладът е оръжие на войната“ и „Гааза е най-голямото гробище на деца“. Протестиращата Валя Чалъмова заяви: „Нашето общество – и светът – трябва да чуят, че сме до палестинския народ.“.... беше отразено в повечето френски медии със снимков материал и интервюта на протестиращи за разлика от България
22:49 05.10.2025
38 Видьо Видев
До коментар #1 от "име":С терористите Хамаз не се преговаря! Убиват се!
22:50 05.10.2025
39 преговорите могат да се провалят
22:53 05.10.2025
40 И кой е тоя
23:00 05.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Абе припомняйте все пак
23:09 05.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Дрисула
23:17 05.10.2025