Австралия и Папуа Нова Гвинея подписаха исторически договор за взаимна отбрана

Лидерите на Австралия и Папуа Нова Гвинея подписаха в понеделник важен двустранен договор за отбрана, който според Китай е несправедливо насочен срещу него, предаде Асошиейтед прес, предава БТА.
Австралийският премиер Антъни Албанезе и неговият колега от Папуа Нова Гвинея Джеймс Марапе описаха споразумението като договор за взаимна отбрана, който ще позволи безпрецедентна интеграция на отбранителните сили и военния персонал на двете страни.
Това е единственият пакт за сигурност на ниво алианс за Австралия, освен договора ѝ със САЩ и Нова Зеландия от 1951 г. За Папуа Нова Гвинея това е първият подобен договор в историята – подписан с нейната бивша колониална сила и най-близък съсед.
Договорът ще влезе в сила след ратификация от парламентите на двете държави.
Албанезе заяви, че за Австралия е „голяма чест най-близкият ѝ съсед да стане най-новият ѝ съюзник“.
„Този договор съдържа задължение за взаимна отбрана, подобно на ангажиментите на Австралия по договора с Нова Зеландия и САЩ. В случай на въоръжено нападение срещу някоя от двете ни страни, и двете ще действаме, за да се справим с общата опасност“,
каза Албанезе на съвместна пресконференция с Марапе в австралийския парламент.
Той допълни, че двете страни са се съгласили да не предприемат действия или споразумения, които биха компрометирали изпълнението на договора.
След като миналия месец Албанезе и Марапе подписаха съвместна декларация в подкрепа на основните принципи на пакта, китайското посолство в Папуа Нова Гвинея реагира остро. В свое изявление дипломатическата мисия подчерта, че подобни двустранни договори „не трябва да имат изключителен характер“, нито да ограничават правото на държавите да сътрудничат с трети страни.
„Те не трябва да бъдат насочени срещу трети страни или да подкопават техните легитимни интереси“, се казва още в позицията на посолството.
От своя страна Марапе увери, че договорът не подкопава традиционната външна политика на Папуа Нова Гвинея – „приятели на всички, врагове на никого“.
През последните години САЩ и Австралия засилват военните си връзки с Папуа Нова Гвинея, която се смята за стратегически важен партньор в ограничаването на нарастващото влияние на Китай в Тихоокеанския регион, припомня Асошиейтед прес.
