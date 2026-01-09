Новини
Стармър е съгласен с Тръмп и Рюте за "необходимостта от сдържане на Русия" в Далечния север

9 Януари, 2026 05:49, обновена 9 Януари, 2026 06:55 1 260 5

  • великобритания-
  • дефицит-
  • бюджет-
  • отбрана-
  • киър стармър

Премиерът на Великобритания бил "крайно изненадан и недоволен" от прогнозата, че дефицитът в бюджета за отбрана през следващите четири години ще достигне 28 милиарда евро

Стармър е съгласен с Тръмп и Рюте за "необходимостта от сдържане на Русия" в Далечния север - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър се е съгласил с президента на САЩ Доналд Тръмп относно „необходимостта от сдържане“ на Русия в Далечния север, съобщи правителствената пресслужба.

Лидерите обсъдиха и евроатлантическата сигурност, се казва в изявлението.

През последните месеци европейските съюзници „засилиха защитата на евроатлантическите си интереси“, но може да се направи повече за постигането на тези цели, отбеляза премиерът.

Стармър проведе и друг разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Те обсъдиха и „сдържането“ на Русия в Далечния север и стигнаха до заключението, че „трябва да се направи повече“ за тази цел.

Дефицитът в бюджета за отбрана на Обединеното кралство през следващите четири години ще възлиза на 28 милиарда евро (37,6 милиарда долара), съобщава The Times, позовавайки се на свои източници.

Според тях, началникът на Генералния щаб на отбраната Ричард Найтън е представил съответните изчисления на премиера Киър Стармър в края на декември 2025 г. Премиерът изразил крайно недоволство от чутото, тъй като не е очаквал толкова голям финансов дефицит. Поради това той наредил преразглеждане на плана за разходи за отбрана, който трябва да вземе предвид всички необходими подробности.

В статията се посочва, че основните причини за дефицита са инфлацията, нарастващите военни заплати и разходите за поддръжка на ядрени оръжия. Не е ясно обаче как кабинетът ще намери средства за покриване на дефицита в бюджета за отбрана.

На 19 декември The New York Times съобщи, че Обединеното кралство се готви за потенциален конфликт с Русия на своя територия и разработва „общ национален подход за възпиране и отбрана“.


Великобритания
  • 1 Вашето мнение

    8 1 Отговор
    Стармър имал предвид, че ще прати 7500 чувала на зеленски, а мисира разбрал войници. Бухахахахахахахаха.

    05:55 09.01.2026

  • 2 Бухахахахаха

    9 0 Отговор
    Стармър, писе нали беше от жилаещите бе?

    06:05 09.01.2026

  • 3 Доналд Тръмп, Президентът

    3 6 Отговор
    Най-доброто и евтино сдържане на Русия е Украйна !!!
    Единствено трябва да почне повсеместно репатпиране на избягали украинци. Леко, незабележимо, но постоянно. По 30 000 на месец е предостатъчно.
    Малко още остава, Русия да тръгне по пътя на Иран, а после да се разиграе Венецуелския сценарий и в гладна безправна Русия да се назначи послушно про-американско правителство. 140млн газещи до колене в нефт и газ, но бедни като мишки руснаци ще бъдат безкрайно благодарни. Русия е една голяма Венецуела. Венсеремос товарищи, грабвайте оружията и излейте гнева си по площадите - Русия на пуснациге, не на Путин, Шойгу и крадливата му шайка 🎅

    Коментиран от #5

    06:33 09.01.2026

  • 4 ТОЧНО така

    2 0 Отговор
    ЗА ТОЗИ РАЙОН НАИСТИНА ТРЯБВА ДА СЕ сдържате , защото ПУТИН отдавна ЗАБИ трасиращите КОЛЧЕТА ПО ДЪНОТО , а и ледоразбивачите му са НАЙ .

    07:22 09.01.2026

  • 5 ЯВНО

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Тази сутрин не си си пил хаповете

    07:24 09.01.2026

