Германия търси засилено сътрудничество със страните от Залива за гарантиране на морската сигурност

Германският външен министър Йохан Вадефул обяви, че основната му цел е да задълбочи сътрудничеството с ключови държави от Залива, за да се гарантира сигурността на морските пътища и да се противодейства на дестабилизиращата политика на Иран, предаде ДПА.

В кулоарите на консултациите между външните министри на ЕС и Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ), провеждащи се в Кувейт, Вадефул подчерта, че хусите - признати за терористична организация - заплашват не само Израел, но и свободното движение на стоки в Червено море. Това засяга както страните от Персийския залив, така и Европа, допълни той.

Министърът призова за конкретни действия за ликвидиране на заплахата от хусите. По време на дискусията с представители на ССЗ в неделя вечерта той заяви, че съществува общо разбиране за необходимостта не само да се реагира на симптомите, но и да се премахнат основните причини за конфликта. Според него те се крият в Иран, който използва хусите за дестабилизиране на региона.

„Съвпадението на интересите с много държави в региона означава, че разработването на съвместни политически подходи сега е от решаващо значение“, заяви Вадефул.

Днес германският външен министър се срещна с колегата си от Кувейт - Абдула Али Ал Яхия.

Съветът за сътрудничество в Залива (ССЗ), основан през 1981 г., включва Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Саудитска Арабия, и има за цел сътрудничество в областта на външната политика и сигурността.

На първата среща на върха на лидерите на ЕС и ССЗ през 2024 г. в Брюксел беше решено да се задълбочи сътрудничеството. В момента председателството на ССЗ се поема от Кувейт.