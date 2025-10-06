Новини
Иран отказва незабавни преговори с Европа след възобновяването на санкциите

6 Октомври, 2025 12:59 277 0

  • иран-
  • преговори-
  • европа-
  • санкции-
  • ядрена програма

Техеран заяви, че ще анализира последиците от действията на Франция, Великобритания и Германия, преди да предприеме дипломатически стъпки

Иран отказва незабавни преговори с Европа след възобновяването на санкциите - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран не планира незабавно да възобнови преговорите с европейските държави относно ядрената си програма, след като те възстановиха санкциите. Това заяви говорителят на иранското външно министерство, цитиран от „Франс прес“, предава News.bg.

„На този етап нямаме планове за преговори“, посочи Есмаил Багаей и добави, че Иран проучва „последиците и импликациите“ от възобновяването на санкциите, инициирано от Франция, Великобритания и Германия.

„Фокусирани сме върху разглеждането на ефектите и последиците от действията на трите европейски държави и Съединените щати. Естествено е дипломацията да продължи под формата на консултации“, отбеляза той на пресконференция.

Освен това говорителят призова всички държави да се „въздържат от прилагане“ на санкциите на ООН срещу Иран, официално наложени през септември.


Иран (Ислямска Република)
Новини по държави:
