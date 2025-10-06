АФП: Нараства напрежението в Европарламента, ситуацията е много нестабилна

Разглеждането на два вота на недоверие срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще постави отново на изпитание така нареченото проевропейско мнозинство в Европейския парламент в Страсбург, след повече от една година на разногласия, упреци, критики и нападки, предаде БТА, цитирайки АФП.
Дебатите по двата вота са днес. Гласуването е в четвъртък. Предложенията за двата вода дойдоха от крайната десница и радикалната левица през септември. Двата вота нямат почти никакъв шанс да успеят и председателката на ЕК да бъде свалена.
Но те отразяват промяна в атмосферата в Европарламента, чийто състав беше обновен на европейските избори миналата година, когато крайната десница постигна пробив. Двата вота ще позволят да се прецени в какво състояние се намира коалицията между социалдемократите, центъра и десницата в ЕП.
„Ситуацията е много нестабилна“, коментира центристът Паскал Канфен, който се опасява, че в крайна сметка социалдемократите ще затръшнат вратата пред коалицията. „Но има ли по-добра алтернатива, освен този алианс? Не, далеч сме от това“, добавя той.
Левицата и центърът упрекват европейската десница, на която е представител Урсула фон дер Лайен, че поддържат двойнствени връзки с крайната десница, за да възпрепятства по-добре прилагането на екологичните закони.
„Напреженията ще нараснат още повече, защото ЕК следва един десен дневен ред, примесен с крайнодесен“, казва екологът Давид Корман.
Горчивината нарасна още повече това лято след търговското споразумение, подписано от Европейския съюз със САЩ, което много европарламентаристи, в тома число и поддръжници на председателката на ЕК определят като небалансирано.
Евродепутатите се върнаха в пленарната зала изнервени, след като цяло лято ги зареждаха с това каква добра сделка ще бъде сключена с Тръмп, разказва висш европейски представител.
Фон дер Лайен защитава това споразумение, като казва, че то е възможно най-доброто, което може да бъде постигнато с американския президент. Тя отправи на 10 септември призив за единство в ЕП, като подчерта сериозността на геополитическата ситуация, белязана от войната в Украйна.
Но след изказването ѝ първата реакция на ръководителите на двете основни партии беше да се нападнат взаимно, разказва със съжаление източник от ЕК, визирайки германеца Манфред Вебер и испанката Ираче Гарсия, които са респективно ръководители на десницата и на социалдемократите.
На 10 септември Вебер разпали враждата, като упрекна испанските социалисти за тяхното поведение, което според него разделяло коалицията, стояща зад Фон дер Лайен. „Кой е отговорен заради факта, че този проевропейски съюз не работи в този парламент? Има едно име за това и то е Манфред Вебер“, отвърна му тогава Ираче Гарсия.
Източник, който от години е наясно какво се случва в ЕП казва, че нещата се развиват като в пясъчник, където децата се надпреварват да надцакват другия и отношенията между тях са опорочени.
И докато това се случва, крайната десница се наслаждава на спектакъла. „Гледаме на това със забавление, оставяме ги сами да си решават брачните си проблеми“, заяви евродепутатката Жюли Рьошаньо, която е представителка на европарламентарната група „Патриоти за Европа“.
Досега поради липса на важни за обсъждане закони тези разногласия, които се повтарят, си остават без големи последствия. Но есента ще бъде момент на истината, предупреждава Манфред Вебер.
Защото първите по-важни закони идват, сред които са и серията от мерки за опростяване на европейското екологично законодателство, което разделя Европарламента.
Левицата и центърът се опасяват, че десницата и крайната десница ще се координират, за да погребат до голяма степен приетите от предходния ЕП екологични мерки.
Според високопоставен представител рискът е не дали някои от вотовете на недоверие ще мине този път, а, че всичко се върти около един текст, който предизвиква блокаж и води до разделения в парламента.
В началото на юли Европарламентът с голямо мнозинство отхвърли вот на недоверие срещу Фон дер Лайен, внесен тогава от крайната десница. Това разглеждане на три вота на недоверие срещу председателката на ЕК в рамките на няколко месеца е нещо невиждано в Брюксел.
Никога ЕП не е свалял Еврокомисия с вот на недоверие досега.
Но има един особен случай, датиращ от 1999 г. Преди един предварително изгубен вот тогава, ЕК, ръководена по онова време от Жак Сантер от Люксембург, подаде оставка след публикуването на критичен доклад за тежката ѝ отговорност в афера, свързана с измама.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #5
14:38 06.10.2025
2 Жико
14:39 06.10.2025
3 честен ционист
14:40 06.10.2025
4 Старец
Коментиран от #15
14:41 06.10.2025
5 оно требва
До коментар #1 от "Трол":да има мъже у европарламента та да са сбият,че само третополови се виждат
14:42 06.10.2025
6 сопите сопите
Те са крадци, не са бойци!!!
22000 хил лобисти, 50000 паразити и 1500гадове
Може би, една гилотина за сваляне на напрежението?
Коментиран от #8
14:42 06.10.2025
7 Русия
14:48 06.10.2025
8 Коко
До коментар #6 от "сопите сопите":Малко мудничко и тегаво ще стане с изобретението на мосю Гилотен.
Може би , едно посещение на орешник ,в европарламента ,ще има по-бърз ефект.
А и по-зрелищен!
Коментиран от #17
14:48 06.10.2025
10 Анонимен
14:48 06.10.2025
11 Мартин
Коментиран от #16
14:54 06.10.2025
12 Баце ЕООД
14:55 06.10.2025
14 Елементарно
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":В Русия помияри не пускат! Това да не ти е Германистан или Северно Мароко /бивша Франция/.
Коментиран от #18
14:57 06.10.2025
15 Търновец
До коментар #4 от "Старец":Знаеш ли колко Руси търсят поминък в ЕС? А ако Бай Дончо даде им Американски паспорти след две години в РФ освен Вова и олигарсите няма кой друг да остане. А междувременно Русите да учат Мандарин
Коментиран от #36, #38
14:58 06.10.2025
17 прав си мудничко ще е
До коментар #8 от "Коко":Но пък какво зрелище, а?
Половин Брюксел отливка в кръв. От Зевантем до АЕЦа им у центъра.
Или пък Страсбург- целия площад на кръговото, от военната база у ъгъла до жп депото.
На жабарите още им държи влага Великата Френска Революция, даже 14.07 им е Официален празник.
Още нямат крал, въпреки че много крадат. Има един от Ротшилдите, бушон, ама той е нефелен.
Така, че ДА, мудничко е, НО много ЕФЕКТИВНО
14:58 06.10.2025
19 Феникс
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Защото съм Българин а не чуждопоклоник като теб, искам да търгувам с лев да изповядвам християнски, семейни ценности и сам да произвеждам храната, енергията и суровините си!
Коментиран от #21, #22
15:00 06.10.2025
20 123
15:01 06.10.2025
21 Бедняшката русофилска иzzмет
До коментар #19 от "Феникс":От Нова година ще ви плащат с евро.
Коментиран от #27
15:02 06.10.2025
22 Тихо пръдльо!
До коментар #19 от "Феникс":Не си компетентен.
Коментиран от #24, #41
15:03 06.10.2025
23 Баце ЕООД
До коментар #18 от "Геро":Утайка по всяка вероятност, си ти самият.. Да не забравиш да провериш под леглото довечера за другаря Путин. Че ще те изяде докато спиш
15:05 06.10.2025
24 хахаха
До коментар #22 от "Тихо пръдльо!":Абе дженди я се успокой, че както е тръгнало няма да дочакаш следващия гей парад:)
Коментиран от #26
15:06 06.10.2025
26 Копейчик
До коментар #24 от "хахаха":Спечели ли 20 лева от сутринта?
Коментиран от #33, #37
15:07 06.10.2025
27 Споко
До коментар #21 от "Бедняшката русофилска иzzмет":За теб знаем, че би продал всичко българско, дори и майка си без да се замислиш! Скоро със същата гордост ще изказваш за замяната на българския език с немски и на българския герб с лика на Урсула.
15:08 06.10.2025
28 Българин
15:08 06.10.2025
29 Кътю шперца
15:08 06.10.2025
31 Бгг
15:12 06.10.2025
32 Пешо Компаса
15:12 06.10.2025
33 хахаха
До коментар #26 от "Копейчик":На служителите ми часовата ставка е 30 лева, иначе казано на ден взимат повече от социалната ти помощ:)
15:13 06.10.2025
34 Боруна Лом
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":ЕЙ ОТПАДЪК,НЕДЪГАВ КОЙТО И ДА СИ!
15:13 06.10.2025
35 Като паникьосани пилета
В.Орбан, премиер на Унгария
По-точно не може да бъде казано.
А утре - 7 октомври е рожден ден на Вл.Владимирович
На същата дата случайно 2023 теракт хамас и Газа геноцид,
сигурно има и други събития от годините на 7 октомври
Въобще важна дата..
15:13 06.10.2025
36 Айде,бе
До коментар #15 от "Търновец":Брей,какъв пишман пророк имаме,само дето баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и думите им се сбъдват:)))
15:14 06.10.2025
37 тц тц
До коментар #26 от "Копейчик":И защо завиждаш? Ти нали изкара 10 цента.
15:18 06.10.2025
38 123
До коментар #15 от "Търновец":Не знам колко руси или брюнетки търсят поминък, но знам че след като влязохме във великия ЕС 2/3 от търновци заминаха да чистят тоалетни извън България, уж сме във ЕС, а предпочитате да слугувате на средно заможни турци в гетата на Берлин:)
15:25 06.10.2025
39 Чичо Ганчо
Слиип
9Шът даун
Рестарт
Аз викам да е второто... А?
15:31 06.10.2025
40 Някой
15:43 06.10.2025
41 Хаха
До коментар #22 от "Тихо пръдльо!":Ооо тука ли си ве розово пони пpъдлофилче 😂 Дишай дълбоко джендъpчето сладко на батко😉
15:43 06.10.2025
42 Пепи Норт
оле! :)
15:51 06.10.2025
43 хаха
Ъ? Всеки опозиция на Урсула, Макрон, Мерц, Стармър е наричан крайно десен и руски агент. Сега пък самите тези образи били "крайно десни". При това съвсем открито прокарват нещо като хард соц с елементи на монопол на корпорациите-спонсори. Какво дясно в данъци по 50%, следене на комуникация, министерство на истината, "борба за социално равенство", свръхрегулации? Това са все крайно леви политики тип СССР и Китай на Мао.
15:53 06.10.2025
44 КлептоПолитПартийна ЦелеСъобрзаност
16:08 06.10.2025