АФП: Нараства напрежението в Европарламента, ситуацията е много нестабилна

6 Октомври, 2025 14:36

И докато това се случва, крайната десница се наслаждава на спектакъла

Разглеждането на два вота на недоверие срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще постави отново на изпитание така нареченото проевропейско мнозинство в Европейския парламент в Страсбург, след повече от една година на разногласия, упреци, критики и нападки, предаде БТА, цитирайки АФП.

Дебатите по двата вота са днес. Гласуването е в четвъртък. Предложенията за двата вода дойдоха от крайната десница и радикалната левица през септември. Двата вота нямат почти никакъв шанс да успеят и председателката на ЕК да бъде свалена.

Но те отразяват промяна в атмосферата в Европарламента, чийто състав беше обновен на европейските избори миналата година, когато крайната десница постигна пробив. Двата вота ще позволят да се прецени в какво състояние се намира коалицията между социалдемократите, центъра и десницата в ЕП.

„Ситуацията е много нестабилна“, коментира центристът Паскал Канфен, който се опасява, че в крайна сметка социалдемократите ще затръшнат вратата пред коалицията. „Но има ли по-добра алтернатива, освен този алианс? Не, далеч сме от това“, добавя той.

Левицата и центърът упрекват европейската десница, на която е представител Урсула фон дер Лайен, че поддържат двойнствени връзки с крайната десница, за да възпрепятства по-добре прилагането на екологичните закони.

„Напреженията ще нараснат още повече, защото ЕК следва един десен дневен ред, примесен с крайнодесен“, казва екологът Давид Корман.

Горчивината нарасна още повече това лято след търговското споразумение, подписано от Европейския съюз със САЩ, което много европарламентаристи, в тома число и поддръжници на председателката на ЕК определят като небалансирано.

Евродепутатите се върнаха в пленарната зала изнервени, след като цяло лято ги зареждаха с това каква добра сделка ще бъде сключена с Тръмп, разказва висш европейски представител.

Фон дер Лайен защитава това споразумение, като казва, че то е възможно най-доброто, което може да бъде постигнато с американския президент. Тя отправи на 10 септември призив за единство в ЕП, като подчерта сериозността на геополитическата ситуация, белязана от войната в Украйна.

Но след изказването ѝ първата реакция на ръководителите на двете основни партии беше да се нападнат взаимно, разказва със съжаление източник от ЕК, визирайки германеца Манфред Вебер и испанката Ираче Гарсия, които са респективно ръководители на десницата и на социалдемократите.

На 10 септември Вебер разпали враждата, като упрекна испанските социалисти за тяхното поведение, което според него разделяло коалицията, стояща зад Фон дер Лайен. „Кой е отговорен заради факта, че този проевропейски съюз не работи в този парламент? Има едно име за това и то е Манфред Вебер“, отвърна му тогава Ираче Гарсия.

Източник, който от години е наясно какво се случва в ЕП казва, че нещата се развиват като в пясъчник, където децата се надпреварват да надцакват другия и отношенията между тях са опорочени.

И докато това се случва, крайната десница се наслаждава на спектакъла. „Гледаме на това със забавление, оставяме ги сами да си решават брачните си проблеми“, заяви евродепутатката Жюли Рьошаньо, която е представителка на европарламентарната група „Патриоти за Европа“.

Досега поради липса на важни за обсъждане закони тези разногласия, които се повтарят, си остават без големи последствия. Но есента ще бъде момент на истината, предупреждава Манфред Вебер.

Защото първите по-важни закони идват, сред които са и серията от мерки за опростяване на европейското екологично законодателство, което разделя Европарламента.

Левицата и центърът се опасяват, че десницата и крайната десница ще се координират, за да погребат до голяма степен приетите от предходния ЕП екологични мерки.

Според високопоставен представител рискът е не дали някои от вотовете на недоверие ще мине този път, а, че всичко се върти около един текст, който предизвиква блокаж и води до разделения в парламента.

В началото на юли Европарламентът с голямо мнозинство отхвърли вот на недоверие срещу Фон дер Лайен, внесен тогава от крайната десница. Това разглеждане на три вота на недоверие срещу председателката на ЕК в рамките на няколко месеца е нещо невиждано в Брюксел.

Никога ЕП не е свалял Еврокомисия с вот на недоверие досега.

Но има един особен случай, датиращ от 1999 г. Преди един предварително изгубен вот тогава, ЕК, ръководена по онова време от Жак Сантер от Люксембург, подаде оставка след публикуването на критичен доклад за тежката ѝ отговорност в афера, свързана с измама.


  • 1 Трол

    77 1 Отговор
    Крайно време е да видим бой в европарламента.

    Коментиран от #5

    14:38 06.10.2025

  • 2 Жико

    64 1 Отговор
    Сеги некой да пръдне мощно у европарламата и урсулата да се напикае

    14:39 06.10.2025

  • 3 честен ционист

    37 20 Отговор
    Нови избори в ЕП. Фидиас за председател, Волгата - зам.

    14:40 06.10.2025

  • 4 Старец

    87 3 Отговор
    Да се разпада по бързо тази фашистко сатанинска организация.

    Коментиран от #15

    14:41 06.10.2025

  • 5 оно требва

    68 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    да има мъже у европарламента та да са сбият,че само третополови се виждат

    14:42 06.10.2025

  • 6 сопите сопите

    54 1 Отговор
    Колко да нарасне?
    Те са крадци, не са бойци!!!
    22000 хил лобисти, 50000 паразити и 1500гадове
    Може би, една гилотина за сваляне на напрежението?

    Коментиран от #8

    14:42 06.10.2025

  • 7 Русия

    22 2 Отговор
    Няма как да я премахнат по голям пост от този няма иначе да можеше да освободи туй място

    14:48 06.10.2025

  • 8 Коко

    35 1 Отговор

    До коментар #6 от "сопите сопите":

    Малко мудничко и тегаво ще стане с изобретението на мосю Гилотен.
    Може би , едно посещение на орешник ,в европарламента ,ще има по-бърз ефект.
    А и по-зрелищен!

    Коментиран от #17

    14:48 06.10.2025

  • 10 Анонимен

    46 0 Отговор
    Най накрая проумяха каква са я забъркали с неадекватни закони,приети преди единодушно.Те ощетяват средният европеец,който ги поддържа финансово.Всички заедно гласуват правила,които са насочени срещу него.

    14:48 06.10.2025

  • 11 Мартин

    5 35 Отговор
    Обаче в руското блато всичко е стабилно.Даже и купони си имат.

    Коментиран от #16

    14:54 06.10.2025

  • 12 Баце ЕООД

    35 1 Отговор
    Да се махат тия негодници, унищожиха куп държави с мигранти, с алчността си, със зависимостите си. И все някой друг им е виновен и все на чужд гръб живеят.

    14:55 06.10.2025

  • 14 Елементарно

    35 3 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    В Русия помияри не пускат! Това да не ти е Германистан или Северно Мароко /бивша Франция/.

    Коментиран от #18

    14:57 06.10.2025

  • 15 Търновец

    5 19 Отговор

    До коментар #4 от "Старец":

    Знаеш ли колко Руси търсят поминък в ЕС? А ако Бай Дончо даде им Американски паспорти след две години в РФ освен Вова и олигарсите няма кой друг да остане. А междувременно Русите да учат Мандарин

    Коментиран от #36, #38

    14:58 06.10.2025

  • 17 прав си мудничко ще е

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Коко":

    Но пък какво зрелище, а?
    Половин Брюксел отливка в кръв. От Зевантем до АЕЦа им у центъра.
    Или пък Страсбург- целия площад на кръговото, от военната база у ъгъла до жп депото.
    На жабарите още им държи влага Великата Френска Революция, даже 14.07 им е Официален празник.
    Още нямат крал, въпреки че много крадат. Има един от Ротшилдите, бушон, ама той е нефелен.
    Така, че ДА, мудничко е, НО много ЕФЕКТИВНО

    14:58 06.10.2025

  • 19 Феникс

    27 2 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Защото съм Българин а не чуждопоклоник като теб, искам да търгувам с лев да изповядвам християнски, семейни ценности и сам да произвеждам храната, енергията и суровините си!

    Коментиран от #21, #22

    15:00 06.10.2025

  • 20 123

    24 1 Отговор
    Урсула фон Пфайзер - босът на най голямата ОПГ в човешката история "Европарламента"

    15:01 06.10.2025

  • 21 Бедняшката русофилска иzzмет

    4 19 Отговор

    До коментар #19 от "Феникс":

    От Нова година ще ви плащат с евро.

    Коментиран от #27

    15:02 06.10.2025

  • 22 Тихо пръдльо!

    1 11 Отговор

    До коментар #19 от "Феникс":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #24, #41

    15:03 06.10.2025

  • 23 Баце ЕООД

    15 3 Отговор

    До коментар #18 от "Геро":

    Утайка по всяка вероятност, си ти самият.. Да не забравиш да провериш под леглото довечера за другаря Путин. Че ще те изяде докато спиш

    15:05 06.10.2025

  • 24 хахаха

    12 2 Отговор

    До коментар #22 от "Тихо пръдльо!":

    Абе дженди я се успокой, че както е тръгнало няма да дочакаш следващия гей парад:)

    Коментиран от #26

    15:06 06.10.2025

  • 26 Копейчик

    1 8 Отговор

    До коментар #24 от "хахаха":

    Спечели ли 20 лева от сутринта?

    Коментиран от #33, #37

    15:07 06.10.2025

  • 27 Споко

    17 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    За теб знаем, че би продал всичко българско, дори и майка си без да се замислиш! Скоро със същата гордост ще изказваш за замяната на българския език с немски и на българския герб с лика на Урсула.

    15:08 06.10.2025

  • 28 Българин

    20 0 Отговор
    Крайно време е семплата кривокрака женица в панталонки да получи шут!

    15:08 06.10.2025

  • 29 Кътю шперца

    10 1 Отговор
    Нищо няма да се получи, оръжейната и фармацевтичната мафия е много силна

    15:08 06.10.2025

  • 31 Бгг

    7 1 Отговор
    Политическа, икономическа и финансова криза. Гейсъюза се разпада.

    15:12 06.10.2025

  • 32 Пешо Компаса

    9 0 Отговор
    Оставиха се на Урсулите и сие да ги изпързалят с kpadeне и неu3rodни сделku, а сега искат вот на недоверие

    15:12 06.10.2025

  • 33 хахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Копейчик":

    На служителите ми часовата ставка е 30 лева, иначе казано на ден взимат повече от социалната ти помощ:)

    15:13 06.10.2025

  • 34 Боруна Лом

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ЕЙ ОТПАДЪК,НЕДЪГАВ КОЙТО И ДА СИ!

    15:13 06.10.2025

  • 35 Като паникьосани пилета

    7 1 Отговор
    Бюрократите в Брюксел тичат като паникьосани пилета!
    В.Орбан, премиер на Унгария
    По-точно не може да бъде казано.

    А утре - 7 октомври е рожден ден на Вл.Владимирович
    На същата дата случайно 2023 теракт хамас и Газа геноцид,
    сигурно има и други събития от годините на 7 октомври
    Въобще важна дата..

    15:13 06.10.2025

  • 36 Айде,бе

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Търновец":

    Брей,какъв пишман пророк имаме,само дето баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и думите им се сбъдват:)))

    15:14 06.10.2025

  • 37 тц тц

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Копейчик":

    И защо завиждаш? Ти нали изкара 10 цента.

    15:18 06.10.2025

  • 38 123

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Търновец":

    Не знам колко руси или брюнетки търсят поминък, но знам че след като влязохме във великия ЕС 2/3 от търновци заминаха да чистят тоалетни извън България, уж сме във ЕС, а предпочитате да слугувате на средно заможни турци в гетата на Берлин:)

    15:25 06.10.2025

  • 39 Чичо Ганчо

    1 1 Отговор
    ЕС

    Слиип
    9Шът даун
    Рестарт

    Аз викам да е второто... А?

    15:31 06.10.2025

  • 40 Някой

    3 1 Отговор
    България е била под римско робство, османско робство, с Третият Райх, в СИВ и с СССР. И всичките се разпадат. Следват ЕС и НАТО. Да не пропуснем еврото.

    15:43 06.10.2025

  • 41 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тихо пръдльо!":

    Ооо тука ли си ве розово пони пpъдлофилче 😂 Дишай дълбоко джендъpчето сладко на батко😉

    15:43 06.10.2025

  • 42 Пепи Норт

    2 0 Отговор
    Урсула и със и без вот на доверие/недоверие,че олаби мОйта тояга. :)
    оле! :)

    15:51 06.10.2025

  • 43 хаха

    0 0 Отговор
    „Напреженията ще нараснат още повече, защото ЕК следва един десен дневен ред, примесен с крайнодесен“, казва екологът Давид Корман.
    Ъ? Всеки опозиция на Урсула, Макрон, Мерц, Стармър е наричан крайно десен и руски агент. Сега пък самите тези образи били "крайно десни". При това съвсем открито прокарват нещо като хард соц с елементи на монопол на корпорациите-спонсори. Какво дясно в данъци по 50%, следене на комуникация, министерство на истината, "борба за социално равенство", свръхрегулации? Това са все крайно леви политики тип СССР и Китай на Мао.

    15:53 06.10.2025

  • 44 КлептоПолитПартийна ЦелеСъобрзаност

    0 0 Отговор
    Какво стана с разследването на корупционните практики в ЕНП-ръководството на ЕвроПарламента и ЕвроКомисията?! С участоето на ГЕРБерстите ЕвроДепутати и ЕвроКомисари?!

    16:08 06.10.2025

