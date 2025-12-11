Новини
„Форбс“: Урсула фон дер Лайен е най-влиятелната жена в света

11 Декември, 2025 12:48

На второ място в класацията е ръководителката на Европейската централна банка Кристин Лагард

„Форбс“: Урсула фон дер Лайен е най-влиятелната жена в света - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е начело на класацията на американското издание „Форбс“ на 100-те най-влиятелни жени в света. Класацията се публикува ежегодно в края на годината и това е нейното 22-о издание, предаде БТА.

На второ място е ръководителката на Европейската централна банка Кристин Лагард. На трета позиция в класацията дебютира Санае Такаичи, първата жена премиер на Япония. На четвърто място е италианската премиерка Джорджа Мелони. На пета позиция е президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум.

Българката Кристалина Георгиева, която ръководи Международния валутен фонд, е на 17-а позиция.

Певицата Тейлър Суифт, счупила с продажби на албумите си и на билети за турнетата си няколко рекорда, е на 21-о място. Популярната американска телевизионна водеща Опра Уинфри е на 30 позиция. Певицата Бионсе е на 33 място. Светската лъвица Ким Кардашиан е на 71-о място.

Премиерката на Демократична република Конго Джудит Суминуа Тулука е на 78-о място, следвана от президентката на Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтуа, на 79-о място.

Премиерката на Дания Мете Фредериксен е на 84-о място, докато премиерката на Литва Инга Ругиниене е на 81-о място. На 99-о място е Мия Мотли, която е премиер на Барбадос.

Общо списъкът на „Форбс“ включва жени от 25 страни по света, сред които жени политици, ръководителки на международни организации и структури, ръководителки на разнородни компании, дейци на културата и на медиите, жени, постигнали рекорди в областта на финансите. Отличените дами са в шест области на влияние – политика, филантропия, бизнес и финанси, технологии, медии, шоубизнес и култура

За първи път в класацията попадат представителки на Литва и на Намибия. Много жени в класацията ръководят технологични компании, като много от тях се занимават с развиване на изкуствения интелект. Общо компаниите на дамите в класацията имат постъпления от 4,9 трилиона долара и в тях работят над 9,3 милиарда души. Те съставляват над половината от глобалния БВП.

Класацията показва по-специално, че шефките и основателките на компании заемат 44 процента от нея.

В списъка има 13 милиардерки с общо състояние 180,5 милиарда долара спрямо 163,7 милиарда през 2024 г. Сред тези милиардерки са бившата съпруга на Джеф Безос – филантропката и бизнесменка Маккензи Скот (11 място), филантропката Мелинда Гейтс (13 място), Опра Уинфри, Тейлър Суифт, Ким Кардашиан и др.

Въпреки всички препятствия, пред които се изправиха жените по света през 2025 г. , а именно загуба на работни места, сравнима с тази по време на пандемията, влошаване на токсичното отношение към тях в интернет и обидните коментари от страна на Доналд Тръмп към жени репортерки, някои от жените в списъка на „Форбс“ се оказаха пример за устойчивост в бурни времена, се казва в публикация на изданието по повод на годишната класация, като за пример се посочват Санае Такаичи, Маккензи Скот или Ким Кардашиан.


Оценка 1.5 от 38 гласа.
  • 1 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    55 3 Отговор
    Оставка на фригидната лелка!!!

    Коментиран от #42

    12:49 11.12.2025

  • 2 Не,че нещо, ама...

    62 2 Отговор
    Сигурно стана и най-богатата

    Коментиран от #24

    12:49 11.12.2025

  • 3 Капитан Салам

    40 3 Отговор
    Да пази Господ.

    12:50 11.12.2025

  • 4 Наблюдател

    68 3 Отговор
    Объркали сте нещо.
    Тази е най-мразената жена.

    12:50 11.12.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    5 37 Отговор
    Меркел е най влиятелна в света!
    Тя хариза на путин 7 трилиона евро, той да прави ракети!

    Коментиран от #43

    12:50 11.12.2025

  • 6 Сисо

    51 2 Отговор
    Влиятелна пък никой не е гласувал за нея?!

    12:51 11.12.2025

  • 7 Да,бе

    37 2 Отговор
    Явно светът много се е свил...Само до загиващата изпозападнала част.

    12:51 11.12.2025

  • 8 Хаха

    46 2 Отговор
    И най крадливата! Затова нашите евроатлантици я боготворят.

    Коментиран от #12

    12:51 11.12.2025

  • 9 Бялджип

    34 2 Отговор
    Мисля, че скоро няма да си спомняме за "най-влиятелната". Освен доста рядко с отвращение.

    12:51 11.12.2025

  • 10 честен ционист

    26 3 Отговор
    Още 2013 знаех, че ще стане голям човек от нея.

    12:52 11.12.2025

  • 11 Тръмп ша ва упраи

    6 11 Отговор
    Спахте 80 години, руснята правиха 7000 атомни бомби!

    12:52 11.12.2025

  • 12 честен ционист

    13 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Родата на Урсула печата евраците. Какви кражби те гонят и тебе?

    12:52 11.12.2025

  • 13 Гост

    38 2 Отговор
    Урсула е най глупавата известна жена.След нея е Кая.

    Коментиран от #30

    12:53 11.12.2025

  • 14 форбса

    37 2 Отговор
    тя е най-мразената,и най-кълната

    12:54 11.12.2025

  • 15 мдда

    4 22 Отговор
    и най-красивата

    12:54 11.12.2025

  • 16 Какво значи влиятелен?

    34 1 Отговор
    За мен означава да имаш лидерски качества, да владееш масите в посока мир, ти се чува думата, а тая е чумата на века!

    12:55 11.12.2025

  • 17 нннн

    33 1 Отговор
    Урсула фон дер Лайен е най-влиятелната вeщицa в света.

    12:55 11.12.2025

  • 18 Да да

    24 1 Отговор
    Защото и в белия дом и в Пекин я слагат на табуретки и по-далече защото сигурно ги е ,,страх ,, от нея.
    Това звучи смехотворно но те и се подмазват.

    12:57 11.12.2025

  • 19 604

    25 1 Отговор
    И най крадливата!

    12:58 11.12.2025

  • 20 Авитохол

    27 1 Отговор
    Глупости.
    Само в еврохейскуя съюз, при това натрапена, а не избрана от хората на избори.
    Видяхме й влиянието на голф игрището с патока, видяхме го и в автобуса в Пекин.
    Никой не я има за нещо в Северна и Южнз Америка, Африка, Азия, Австралия, Антарктида.

    12:59 11.12.2025

  • 21 Дзън-дзън

    23 1 Отговор
    Така е, Урсула фон дер Лайен е най-влиятелната жена в света.
    И това е проблем, доколкото присъствието на жена-гинеколог на толкова висока позиция в световната политика е един от явните белези на обезумяването в съвременните развити общества. При натрупването на достатъчен брой подобни деформации общественият колапс става неминуем.

    Коментиран от #27

    12:59 11.12.2025

  • 22 Мда

    22 1 Отговор
    Може би най продажната и корумпирана куха лейка!

    12:59 11.12.2025

  • 23 Кривоверен алкаш

    1 16 Отговор
    Не може да бъде,как така я няма в класацията Маша.....Мария Захарова....

    13:00 11.12.2025

  • 24 селяк

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не,че нещо, ама...":

    След Фаизер и Украйна със сигурност ще стане

    13:01 11.12.2025

  • 25 Съдия Нели Куцкова

    20 1 Отговор
    А дано съвсем скоро се окаже най влиятелната жена в света ,попаднала в панделата за достатъчно дълго време .

    13:01 11.12.2025

  • 26 истина ти казвам

    10 1 Отговор
    А таа госпожа от какво семейство е? За един приятел питам!

    13:01 11.12.2025

  • 28 Не може да бъде...?!?!

    13 1 Отговор
    Да не би тази класация ,да е...
    ,,Малинката", за най-влиятелна жена!"...?!

    13:01 11.12.2025

  • 29 ахаа

    17 1 Отговор
    най големите падат от най високо - а че фобос мофос драската само глупости си е друга притча

    13:02 11.12.2025

  • 30 Домакин

    3 9 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Да ти кажа честно, хич не е глупава

    Коментиран от #36

    13:04 11.12.2025

  • 31 ЕСССР

    19 0 Отговор
    Ура Другари! След господин Бай Дън, Дугарката Урсула остана без конкуренция! Най-влиятелното безмозъчно в Света на уж мозъчните!
    Какви кадри е раждал ЕСССР и какви, ще ражда!

    13:04 11.12.2025

  • 32 Руснаков

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Дядо не се притеснявай че си стар и ти е виснал анн... Уса ,поне една дъщеря със сигурност мога да ти направя ,а от теб единствено зависи дали можеш да я износиш ...

    Коментиран от #60

    13:05 11.12.2025

  • 33 Този

    14 0 Отговор
    Змиеподобен андроид може ли да се нарече жена

    13:05 11.12.2025

  • 34 ООрана държава

    14 0 Отговор
    Толкова голямо влия ие има, че ще фалира цял континент до месеци

    13:06 11.12.2025

  • 35 Някой

    17 0 Отговор
    Много е влиятелна по света. Затова седя права при Ердоган, а от Китай си замина като редовен пътник през терминала за обикновени хора.

    13:07 11.12.2025

  • 36 Кривоверен алкаш

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Домакин":

    Щооо ти за много интелигентен ли си имаш... и кои ти го каза... ?

    Коментиран от #54, #57

    13:07 11.12.2025

  • 37 Умирам от смях

    12 0 Отговор
    Потреса е пълен муха ха хаааааааа,забравили да добавят най Ко три умпирана и мразена

    13:07 11.12.2025

  • 38 Дзън-дзън

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Да посъветваш мъж да роди седем деца, за да има право да говори за коментираната дама, е особено умен подход, няма никакво съмнение!
    Харвард, нали?
    Куролационен Харвард?

    Коментиран от #52

    13:08 11.12.2025

  • 39 Метресата от Барселона

    11 1 Отговор
    Нито думата председател, нито думата ръководител имат женски род.

    13:08 11.12.2025

  • 40 Това жена ли е

    12 1 Отговор
    А реално е най-големия боклук.

    13:10 11.12.2025

  • 41 Атина Палада

    8 1 Отговор
    В ЕС -Да,но в света...Не!
    Ако за Форбс ЕС е светът,това е друго нещо...

    13:10 11.12.2025

  • 42 Тая е всичко друго

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    но не и фригидна.
    Със 7-8 деца....

    Коментиран от #47

    13:10 11.12.2025

  • 43 Преди бяха три трилиона, сега

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    са седем.
    Направи ги директно 15.

    13:11 11.12.2025

  • 44 АБВ

    15 0 Отговор
    Марче, откога във Факти взехте да публикувате вицове ?
    "Урсула фон дер Лайен е най-влиятелната жена в света" ?!
    Ако имаше поне капка някакво политическо влияние, досега да е обединила света и да е нанесла "стратегическо поражение на Русия на бойното поле". Освен да дрънка клишета пред камери и по седенки, никаква работа не е свършила досега.
    Всички сериозни световни лидери - Тръмп, Путин, Си, Ердоган ...., не я броят за жива, както и институцията, която представлява.

    13:11 11.12.2025

  • 45 Георгиев

    9 1 Отговор
    По кражба на пари в абсолютна стойност урсулката ще е твърдо на първо място сред жените, а общо с мъжете ще е вероятно на второ, след Байдън

    13:12 11.12.2025

  • 46 Бибитко от Банкя

    6 1 Отговор
    Дружинният ръководител Урсул получава цветя от верните овчици в ЕС!

    13:12 11.12.2025

  • 47 Роден в НРБ

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тая е всичко друго":

    Има разлика между фригидна и фертилна

    13:12 11.12.2025

  • 48 Ветеран от протеста

    4 0 Отговор
    Така като гледам на първо четене на годидините на моята баба е ,ама е доста по постна и сбръчкана и сигурно проклета .Дедо ви Ветеран -Хаджия ,отдавна не е махнаджия и при удобен случай може да и изпъне бръчките хууубаавоо .

    13:14 11.12.2025

  • 49 123456

    5 1 Отговор
    А Кайчето , деее е бре , как я забравихте , поне в челната тройка да беше !

    13:14 11.12.2025

  • 50 Форбс

    5 1 Отговор
    Много я псуват, издигнала се е в класацията.

    13:15 11.12.2025

  • 51 Читател

    6 0 Отговор
    Урсула фон дер Лайен,е най богатата баба в ЕК,ЕС и в Европа.Милиони евро засмука съпругът й с нейно знание от ваксини по времето на Ковид чумата.Няма Евро-прокуратура за нея,няма съд,има толериране на корупцията на най високо ниво.Бог да ни е на Помощ!

    13:16 11.12.2025

  • 52 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Дзън-дзън":

    Ти от бъзик не разбираш...

    Коментиран от #71

    13:18 11.12.2025

  • 53 Урсула върви по стъпките на Хитлер

    4 0 Отговор
    Какво съвпадение! И Хитлер е бил най влиятелният през 1943 ,а после знаем как свърши.

    13:18 11.12.2025

  • 54 Домакин

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кривоверен алкаш":

    Защото взима пари и от теб, маук...и се научи да пишеш

    13:18 11.12.2025

  • 55 ОЧЕРТАВА СЕ НОВ НЮРНБЕРГСКИ ПРОЦЕС.

    8 0 Отговор
    ООН е утвърдил правото на Русия да съди Украинското ръкъвъдство, заради геноцида на Украинските сили, извърше срещу жителите на Донецката република след 2014 год. На прицел са бившия президент Порошенко, настоящия Зеленски, Залужний и някои от членовете на сегашното правителство. Материалите по делото са придадени на съда на Донецката република.
    Ето затова Зеленски не желае да придаде Доннбас на Русия.

    13:19 11.12.2025

  • 56 Дедо ми...

    6 0 Отговор
    Тая ли кокърджа, където и да отиде никой не я бръсне за сл.ва

    13:19 11.12.2025

  • 57 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Кривоверен алкаш":

    пак се намират индивиди, изпуснати по рождение на цимента...няма акъл за собствен ник..

    Коментиран от #63, #67

    13:20 11.12.2025

  • 58 АБВ

    5 0 Отговор
    Ето най-влиятелния човек на света /дори след връщането на Крим/:

    публикувано на 05.11.2014 в 17:20

    Снимка: ЕПА/БГНЕС
    Руският президент Владимир Путин беше обявен за най-влиятелния човек в света от списание "Форбс". За втора поредна година Путин победи Барак Обама в класацията на изданието на най-влиятелните лидери в света. В годината, в която Русия анексира Крим, предизвика конфликт в Украйна и подписа газово споразумение за милиарди долари с Китай, Путин остана на върха, коментира агенция Ройтерс.

    Топ пет остава непроменен спрямо миналата година. На третото място е китайският президент Си Цзинпин, следван от папа Франциск и германският канцлер Ангела Меркел.

    13:20 11.12.2025

  • 59 Съд за урсулите!

    6 0 Отговор
    Тази с отровните ваксини умори милиони хора по света!

    13:21 11.12.2025

  • 61 Пишман

    3 0 Отговор
    От нейното "влияние" ЕС скоро ще приключи...

    13:24 11.12.2025

  • 62 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Не знам дали е най-влиятелната за това се иска много информация -но че е най-вредната това според мен е безспорно!?Назначена е на такъв висок пост без да притежава никакъв управленчески талант -тесногръда фанатизирана некомпетентна ....та вижте какви поразии нанесе на германската армия като м-р на отбраната!?Има един виден спец по управление -проф.Норткот Паркинсон - в книгата си Законите на Паркинсто в главата - "Завистия некадърнис или безнадеждна парализа се дава един съвет как може да бъде победена конкурентна/противникова силна организация -установява се кой служител е най-некадърен и вреден написват му се едни блестящи характеристики награждават го с най -различни синекурни награди ...и го пробутват за ценен кадър на противника!?И г-жа фон дер Лайен е добър пример за това ...само не мога да разбера кой я пробута!?...И друго което казва Паркинсон -Щом началникът е второ качество всичките му подчинени са трето качество !? Някой сега ще възрази ли!?

    13:25 11.12.2025

  • 63 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Кривоверен алкаш":

    Не го мисли дядо и не го вземай на сериозно ...винаги ги е имало и ще ги има...

    13:25 11.12.2025

  • 64 Кюмюра от Драгалевци

    6 0 Отговор
    Тук всичко за тази е написано в горните коментари а сьдейки по тях влиянието и реално е единствено на мюнхеския пазар за тикви , т. е на онези около пьтя кьдето са без физическото присьствие на продавача.

    13:26 11.12.2025

  • 65 Първото и второто място

    4 0 Отговор
    са заети от политик и финансист- двата способа , с които 520 млн. население се държат в подчинение. Третото място трябваше да е за журналист.

    13:27 11.12.2025

  • 66 Руснаков

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "гост":

    Нямам нищо напротив старче ,след като ги задуша хуубаво поне 2часа със зеленчуци и подправки на бавен огън в гювече и ти ще искаш да ги опиташ 👅 .

    13:29 11.12.2025

  • 68 Я пък тоя

    5 1 Отговор
    Урсула види класацията по неумност, след нея е Калас, но може и да я изпреварва.

    13:31 11.12.2025

  • 70 Софиянец

    5 1 Отговор
    Влиятелна с ТЪПОТИЯТА СИ!

    13:33 11.12.2025

  • 71 Дзън-дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "гост":

    Котьо 😺 нали знаеш ,че бъзик на гоу ...3 си е живо .....ньее ,ти гов ли си за бъзик да идвам в Максуда ?

    Коментиран от #72

    13:34 11.12.2025

  • 74 ковача

    6 0 Отговор
    Пожелавам и Нюрнберг 2 и дъъъълъг живот в Женския,където и да е и да я "радват",само емигрантки!

    13:38 11.12.2025

  • 75 Истината

    6 0 Отговор
    От никому неизбирана, нежелана и нехаресвана. Влиятелна и супер корумпирана.

    13:38 11.12.2025

  • 76 УдоМача

    2 0 Отговор
    Кой въ излъга ва??? Хаааа! Може да е nай-влиятелна само в разпадащата се кочина EU!

    13:42 11.12.2025

  • 77 Диктатор зеленски

    2 0 Отговор
    Как стана тая мултимилиардерка?

    13:43 11.12.2025

  • 78 гост

    5 0 Отговор
    Тази невзрачна стара кривокрака женица ! Не може да бъде!

    Коментиран от #82

    13:44 11.12.2025

  • 80 Тома

    2 0 Отговор
    Ако е класацията коя е най голямото корумпе правилно са и дали първо място

    14:06 11.12.2025

  • 81 Минчев

    3 0 Отговор
    Тази може само да влияе на цената на ваксините и процента при сделките.

    14:08 11.12.2025

  • 82 Недей обижда, че като ти врътне

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "гост":

    кранчето на ПВУ-то политическата класа ще остане без пари за крадене и ще започне да краде само от народа.

    14:14 11.12.2025