Новини
Свят »
Люксембург »
НАТО коментира GPS заглушаването в България: Работим ден и нощ, за да не го направят отново

НАТО коментира GPS заглушаването в България: Работим ден и нощ, за да не го направят отново

2 Септември, 2025 17:20 1 352 51

  • урсула фон дер лaйен-
  • нато-
  • марк рюте-
  • българия-
  • русия-
  • gps

Рюте заяви, че заглушаването е част от сложна кампания на Русия за "хибридни заплахи"

НАТО коментира GPS заглушаването в България: Работим ден и нощ, за да не го направят отново - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

НАТО работи за предотвратяване на руското заглушаване на граждански полети, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте днес - два дни след като самолет, превозващ председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, загуби спътников сигнал, подаващ информация към GPS навигационната му система, във въздушното пространство на България, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.

Самолетът все пак кацна безопасно в неделя на летище Пловдив. Българските власти заявиха, че подозират руска намеса, отбелязва АП. Фон дер Лайен и българският премиер Росен Желязков посетиха в неделя "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета. Вчера британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив. От Министерския съвет потвърдиха, че е станал такъв инцидент, без да посочат кой може да е отговорен.

"Вземаме това много на сериозно", заяви днес Рюте на пресконференция в Люксембург с премиера на херцогството Люк Фриден и министърката на отбраната Юрико Бакес. "Мога да ви уверя, че работим ден и нощ, за да противодействаме на това, до го предотвратим и да се уверим, че няма да го направят отново", подчерта той, без да даде повече подробности.

Нито Русия, нито Фон дер Лайен са коментирали публично случилото се. Европейският съюз и НАТО са отделни организации с различен състав на държавите членки, но сигурността на Европа представлява жизненоважен въпрос и за двете, отбелязва АП.

Рюте заяви, че заглушаването е част от сложна кампания на Русия за "хибридни заплахи", като прекъсването на подводни кабели в Балтийско море, заговор за убийството на германски индустриалец и кибератака срещу Националната здравна служба на Великобритания.

"Винаги съм мразил думата "хибриден", защото звучи толкова мило, но това заглушаване на граждански самолети, с потенциално катастрофални последици, е точно хибридно", подчерта той.

Асошиейтед прес изготви карта с близо 80 инцидента, проследяващи кампанията на смущения в цяла Европа, за които бива обвинявана Русия и която шефът на британската служба за външно разузнаване МИ6 Ричард Мур неотдавна описа като "потресаващо безразсъдна". Откакто руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г. западни официални представители неведнъж са обвинявали Русия в десетки атаки и други инциденти, вариращи от вандализъм до палежи и опити за убийство.

Намесата от страна на Русия включва заглушаване и подправяне. Заглушаването означава, че силен радиосигнал прекъсва комуникациите, докато подправянето заблуждава приемника на сигнала, като го кара на мисли, че се намира на друго място или във време, което не отговаря на действителността, отбелязва АП.

"Заплахата от руснаците се увеличава с всеки изминал ден. Нека не бъдем наивни: това може да засегне и Люксембург, може да стигне и до Нидерландия", каза Рюте. "С най-новата руска ракетна технология например, разликата сега между Литва на фронтовата линия и Люксембург, Хага или Мадрид е пет до десет минути. Толкова време отнема на тази ракета да достигне тези части на Европа", отбеляза генералният секретар на НАТО.

Целият континент е под "пряка заплаха от руснаците", предупреди Рюте. "Всички ние сме на източния фланг сега, независимо дали живеете в Лондон или в Талин", добави той.

България няма да разследва заглушаването на самолета на Фон дер Лайен, защото "такива неща се случват ежедневно", заяви по-рано днес Росен Желязков пред журналисти в Бургас.

Такива неща се случват ежедневно, затова и самолетите, много преди да има GPS система, също са излитали и кацали. В тези моменти има създаден протокол, този протокол е във всички страни, в които Европейската агенция по авиационна безопасност има наблюдения за радиуса на въздействие, и тези протоколи много ясно казват, че когато има смущение в GPS сигнала, се подхожда с инструментално навигиране, т.нар. конвенционен метод, допълни Росен Желязков.

По думите му няма нещо, което Ръководството на въздушното движение (РВД) на България да не е изпълнило по протокол и няма нещо, което да е по-различно от всичко, което се наблюдава като резултат на войната в Украйна, като начин за водене на радиоелектронна война.

За съжаление това е една от страничните, но не маловажни последици от подобни конфликти, допълни премиерът Желязков.


Люксембург
Поставете оценка:
Оценка 2 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 9 Отговор
    Самолета на Урсула е изгубил сигнал когато е минал над завода за военни платки и сензори край Пловдив.

    Коментиран от #51

    17:22 02.09.2025

  • 2 честен ционист

    4 21 Отговор
    Пловдив е пълен с братишки. Пък и летището за малко да иде при дугаря Филев, на който утрепаха жена му у Германия баш с хеликоптер.

    17:23 02.09.2025

  • 3 БгТопИдиот🇧🇬

    33 3 Отговор
    Другарите с печатницата си искат третата световна.

    На кадрото :изпълнителите.

    17:24 02.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    23 4 Отговор
    В Сопот ме накараха да преместя колата защото отгоре ще прелети хеликоптера на Урсула.Страх да не нося базука в багажника.

    17:24 02.09.2025

  • 5 Ганьо

    6 15 Отговор
    както направи и при Чернобил , последен от всички чуждестранни медии и от няма и накъде с две изречения "осведоми" българските граждани .

    17:24 02.09.2025

  • 6 атлантически делириум

    52 5 Отговор
    Айде стига с тия глупости, стана ясно, че вдичко е един голям фарс!!
    Един руснак с ножица за метал реже сигнал, беги😅

    17:24 02.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    20 2 Отговор
    Това заглушаване колкото и да не ви се вярва е изобретено в България и навремето е имало страхотен скандал и уволняване на генерали заради продажба !!! НАТО още ще работи денонощно !!!

    17:26 02.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пешо

    33 2 Отговор
    Пропаганда за глупаци. Чететеееее

    17:31 02.09.2025

  • 11 Пейтриът

    16 1 Отговор
    А,не са решили,не са го направили.Само че Урси едва ли ще прелети повече над БГ .

    17:31 02.09.2025

  • 12 Локуми със заплаха

    27 1 Отговор
    Какви са тези медийни измислици. Казаха ми,че джипиеса е бил добър в самолета през целия полет и е имало закъснение 10мин по вина на пилотите на самолета.

    17:34 02.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Холандците по правило

    32 3 Отговор
    Си се раждат с половин мозък.
    Колко пъти и кой най- вече трябва да им обясни, че нищо такова не се е случило. Ама добитъка си е добитък.
    Тази паника си я създават от самия съюз, като си търсят мотив да се нахвърлят върху Русия. Добре, че не я бастисаха, че наше чудо никъде нямаше да го има!

    Коментиран от #45

    17:34 02.09.2025

  • 15 Хи хи

    10 2 Отговор
    Много, много некачествена технология е GPS-са

    17:35 02.09.2025

  • 16 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    НАТЮ....ХАХАХААА

    17:38 02.09.2025

  • 17 1488

    7 3 Отговор
    кои са те дето да не го направят отново
    урките ли ?

    17:41 02.09.2025

  • 18 Джеф Песос

    19 3 Отговор
    Щом и гeят Рюте се включи, значи това "заглушаване", ако изобщо е имало такова, е дело на натовска сган, от същото тесто като Гeйфoр и подобните спящи военни клетки.

    Коментиран от #21

    17:42 02.09.2025

  • 19 Размишления

    21 2 Отговор
    Лошото че работите в погрешна посока и ще докарате много по лоши неща.Така ли не разбрахте че трябва да изчезнете от руските зони на влияние какво толкова сте се вкопчили в похода си на изток хайтек БВП отличници от колективния запад че рискувате всичко срещу изостанала Русия но въръжена с ЯО.Май нещата не са точно такива както ни ги представяте и не сте толкова преуспели а просто сте едни мухл..вци които правят луксозни стоки за шепа наши хора и Русия и Китай ви бият във всички важни области.

    17:43 02.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Джеф Песос":

    По вероятно е заглушаването да е поръчано от сайта Миротворец и изпълнено от окраински търтей живущ в България за да има причина НАТЮ И ЕС да нападнат Русия.

    17:48 02.09.2025

  • 22 Стига

    13 1 Отговор
    глупости! Дайте думата на нашия малък, джобен Женерал - Наско! Той знае всичко за всеки и всичко!

    17:48 02.09.2025

  • 23 Иван

    14 1 Отговор
    Мършата Урсула Фон Дер Лайен натовка ли е? .....нали НАТО-ОТАН и ЕС бяха отделни институции?

    17:49 02.09.2025

  • 24 Смешник

    14 1 Отговор
    Тия евро бюрократи денонощно се стряскат от сянката на Путин Един незначителен технически проблем се коментира от медиите вече няколко дни Сакън да не падне косъм от главата на акушерката

    17:49 02.09.2025

  • 25 Цък

    16 1 Отговор
    Тези олигофрени от нато още не са разбрали, че не е шмало кибератака. Важното и пропагандата да си върви

    17:52 02.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    Ами той този полет НЕ Е ГРАЖДАНСКИ❗

    17:57 02.09.2025

  • 28 Колаж прас-прас-прас

    10 2 Отговор
    От летище Пловдив и от Fligftradar заявиха, че не е имало нито заглушен GPS-сигнал, нито самолетът на лъжкинята, крадлата и корумпираната ръководителна на пропадащия еС е кръжал над летище Пловдив.

    Корумпираната и крадлива лъжкиня, начело на пропадащия еС, си прави кризисен PR, за да заглуши позора, който претърпя от протестиращите българи при наглото си посещение във военния завод в Сопот.

    18:00 02.09.2025

  • 29 И хааа

    8 0 Отговор
    Няма кибератака, няма! Вече го признаха! Всичко е пропаганда. Имаше протести, защото хората не са съгласни България да е буферна зона на Запада, не са съгласни ние да поемаме първите удари ( дано да не се случи), ние да заставаме като жив щит. Само че това никой не го каза, никой! Целувки, милувки и хайде да дадете не само оръжия ами и хора. Затова Урсула беше тук! Ама видиш ли... само нейния самолет заглушен...

    18:00 02.09.2025

  • 30 Джеймс Бонд

    2 4 Отговор
    И български копейки са участвали в заглушаването на GPS сигнала, някой си Костя с псевдоним копейкин и някоя си кака Цонка с псевдоним тясната, са обикаляли около летището и са издавали звуци от @н@л...те си тръби, и по този начин са заглушили сигнала, нарушителите са задържани, опърдяният район е отцепен и почистен.

    18:02 02.09.2025

  • 31 Соня

    6 1 Отговор
    Тези двамата ,сламения човек и вещарката Урсуза най-малкото от което се нуждаят е заглушаване!

    18:02 02.09.2025

  • 32 Мнение

    4 0 Отговор
    Кой в България разполага с необходимата апаратура, и кой би имал полза от такова мероприятие?

    18:03 02.09.2025

  • 33 За всичко

    6 1 Отговор
    За всичс в България са виновни Руснаците или Президента Радев. нА Капава чурка , вълната ѝ пречи.

    18:03 02.09.2025

  • 34 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Мъпета откри нов фронт – срещу законите на физиката
    Всички категорично отричат за „смущения на GPS-а“, но за лидера на ДСБ Атанас Атанасов това е доказателство за… руска агресия

    18:04 02.09.2025

  • 35 Последния Софиянец

    1 7 Отговор
    Бункерните терористи и ботокса трябва да бъдат унищожени, само тогава ще има мир!

    18:11 02.09.2025

  • 36 Ваня

    3 0 Отговор
    "Путин ги нарече „специалисти по филми на ужасите“, които постоянно разпалват „някаква истерия за това, че Русия уж планира да атакува Европа“....и е прав !

    18:14 02.09.2025

  • 37 Мария Атанасова Мисиркова!?

    4 0 Отговор
    Фейкове и маниполации от Мара! В Цял свят медиите казаха, че нищо подобно не сее случило но Мара продължаваа с Фейковете, включи и НАТО!! МИСИРКА!

    Коментиран от #42

    18:17 02.09.2025

  • 38 Деций

    3 0 Отговор
    Инерцията от лъжите още не е спряла в НАТО,те работели , палячовци от цирка.

    18:18 02.09.2025

  • 39 Ролан

    2 0 Отговор
    Четем "Приказки от 1001 нощ" !)))

    18:18 02.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 БгТопИдиот🇧🇬

    0 1 Отговор
    Задунайсса е пълна само рашподлоги и тероризират населението от векове.

    18:20 02.09.2025

  • 42 Ролан

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мария Атанасова Мисиркова!?":

    Най добре ще е, на тази Мара , да и ударят една инжекция против бяс ))))

    18:20 02.09.2025

  • 43 койдазнай

    1 0 Отговор
    Аз ще издам на натото голяма новина. Джи пи еса се заглушава в България от години и през 20 процента от времето не работи. Това че са изненадани показва само колко са неадекватни!

    18:20 02.09.2025

  • 44 Кравария убер алес

    2 0 Отговор
    Флайт радар, казват други работи.... Стабилен полет без смущения и закъснения.

    18:20 02.09.2025

  • 45 Пейтриът

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Холандците по правило":

    И тука либерастията почва да дава невероятни плодове.Двама келеши вкарали трамвая в подлеза пред Амбасада Румунещи.Ашкоолсун младежи !

    18:21 02.09.2025

  • 46 Пешо

    1 1 Отговор
    С капитулацията на алкохолизирания нужник ще спрат тези заглушавания, а бункерното ще изгние в Хага!

    18:21 02.09.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Българските служби са на отчет в бункера от 1878‼️

    18:23 02.09.2025

  • 48 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Гонете мутрофани от бегето веднага.

    18:24 02.09.2025

  • 49 Иван рилски

    2 0 Отговор
    Ясно се каза, че няма нищо такова стига сте претопляли манджата толкова си можете.

    18:33 02.09.2025

  • 50 ДА АМА... НЕ!

    1 0 Отговор
    Директора на летище Пловдив заяви най-отговорно,че не е имало никакво изгубване на GPS-сигнала,със самолета на Урсула...!

    18:34 02.09.2025

  • 51 Я пък някой радиолюбител , ученик

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    си е тествал някоя схемичка за високи честоти -)

    18:37 02.09.2025