НАТО коментира GPS заглушаването в България: Работим ден и нощ, за да не го направят отново

НАТО работи за предотвратяване на руското заглушаване на граждански полети, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте днес - два дни след като самолет, превозващ председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, загуби спътников сигнал, подаващ информация към GPS навигационната му система, във въздушното пространство на България, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.
Самолетът все пак кацна безопасно в неделя на летище Пловдив. Българските власти заявиха, че подозират руска намеса, отбелязва АП. Фон дер Лайен и българският премиер Росен Желязков посетиха в неделя "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета. Вчера британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив. От Министерския съвет потвърдиха, че е станал такъв инцидент, без да посочат кой може да е отговорен.
"Вземаме това много на сериозно", заяви днес Рюте на пресконференция в Люксембург с премиера на херцогството Люк Фриден и министърката на отбраната Юрико Бакес. "Мога да ви уверя, че работим ден и нощ, за да противодействаме на това, до го предотвратим и да се уверим, че няма да го направят отново", подчерта той, без да даде повече подробности.
Нито Русия, нито Фон дер Лайен са коментирали публично случилото се. Европейският съюз и НАТО са отделни организации с различен състав на държавите членки, но сигурността на Европа представлява жизненоважен въпрос и за двете, отбелязва АП.
Рюте заяви, че заглушаването е част от сложна кампания на Русия за "хибридни заплахи", като прекъсването на подводни кабели в Балтийско море, заговор за убийството на германски индустриалец и кибератака срещу Националната здравна служба на Великобритания.
"Винаги съм мразил думата "хибриден", защото звучи толкова мило, но това заглушаване на граждански самолети, с потенциално катастрофални последици, е точно хибридно", подчерта той.
Асошиейтед прес изготви карта с близо 80 инцидента, проследяващи кампанията на смущения в цяла Европа, за които бива обвинявана Русия и която шефът на британската служба за външно разузнаване МИ6 Ричард Мур неотдавна описа като "потресаващо безразсъдна". Откакто руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г. западни официални представители неведнъж са обвинявали Русия в десетки атаки и други инциденти, вариращи от вандализъм до палежи и опити за убийство.
Намесата от страна на Русия включва заглушаване и подправяне. Заглушаването означава, че силен радиосигнал прекъсва комуникациите, докато подправянето заблуждава приемника на сигнала, като го кара на мисли, че се намира на друго място или във време, което не отговаря на действителността, отбелязва АП.
"Заплахата от руснаците се увеличава с всеки изминал ден. Нека не бъдем наивни: това може да засегне и Люксембург, може да стигне и до Нидерландия", каза Рюте. "С най-новата руска ракетна технология например, разликата сега между Литва на фронтовата линия и Люксембург, Хага или Мадрид е пет до десет минути. Толкова време отнема на тази ракета да достигне тези части на Европа", отбеляза генералният секретар на НАТО.
Целият континент е под "пряка заплаха от руснаците", предупреди Рюте. "Всички ние сме на източния фланг сега, независимо дали живеете в Лондон или в Талин", добави той.
България няма да разследва заглушаването на самолета на Фон дер Лайен, защото "такива неща се случват ежедневно", заяви по-рано днес Росен Желязков пред журналисти в Бургас.
Такива неща се случват ежедневно, затова и самолетите, много преди да има GPS система, също са излитали и кацали. В тези моменти има създаден протокол, този протокол е във всички страни, в които Европейската агенция по авиационна безопасност има наблюдения за радиуса на въздействие, и тези протоколи много ясно казват, че когато има смущение в GPS сигнала, се подхожда с инструментално навигиране, т.нар. конвенционен метод, допълни Росен Желязков.
По думите му няма нещо, което Ръководството на въздушното движение (РВД) на България да не е изпълнило по протокол и няма нещо, което да е по-различно от всичко, което се наблюдава като резултат на войната в Украйна, като начин за водене на радиоелектронна война.
За съжаление това е една от страничните, но не маловажни последици от подобни конфликти, допълни премиерът Желязков.
