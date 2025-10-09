Новини
Владимир Путин: Вярвам, че планът на Тръмп ще донесе мир в Газа, ние сме готови да помагаме

9 Октомври, 2025 18:45 601 30

Много се надяваме, че тези инициативи на американския президент действително ще бъдат реализирани на практика, каза Путин, който е на посещение в Таджикистан

Владимир Путин: Вярвам, че планът на Тръмп ще донесе мир в Газа, ние сме готови да помагаме - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия се надява, че планът на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в Газа ще бъде приложен успешно, и е готова да подкрепи усилията за прекратяване на кръвопролитията, заяви днес президентът Владимир Путин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

„Много се надяваме, че тези инициативи на американския президент действително ще бъдат реализирани на практика“, каза Путин, който е на посещение в Таджикистан.


Таджикистан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 7 Отговор
    Пръв помогна на Израел още Сталин с оръжие, даже и солдати прати на времето.

    Коментиран от #7

    18:48 09.10.2025

  • 2 Театър "Сълза и смях"

    12 0 Отговор
    Благодарение на Путин, Тръмп ще получи наградата

    18:51 09.10.2025

  • 3 Путин и Тръп на стената на плача

    5 2 Отговор
    И двамата с кипи на главите си; и двамата плачат за талмудизма и сатанизма в Израел и по света; и двамата слугуват на юдеоционистите и техните ярки представители - Нетаняху и Зеленски; - и двамата са сванати за топките от техните им "евреи" - тези в САЩ и в Русия.

    18:51 09.10.2025

  • 4 Из падмасковие

    9 7 Отговор
    Хазарите русия сме диво варварско племе

    18:53 09.10.2025

  • 5 Тръмп

    13 0 Отговор
    Хареса тази новина

    18:55 09.10.2025

  • 6 Бенямин

    9 5 Отговор
    им подари пейджери....

    18:56 09.10.2025

  • 7 Не Сталин, а Молотов -

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    жененият за юдео-хазарката, която по предложение на Сталин беше осъдена на затвор в изправителна колония за ционистко подбудителство в СССР.

    На 05.03.1953 г. съветските слуги на юдео-ционизма убиха (отровиха) Сталин и прикриха следите си.

    Коментиран от #16, #22

    18:56 09.10.2025

  • 8 Ха ха ха

    7 7 Отговор
    Кой ви пита вас бе????Къде се бута нациста Путлер???Тръмп му каза, че е книжена крьi...с@

    Коментиран от #14

    18:56 09.10.2025

  • 9 Гого

    9 7 Отговор
    Евреите и в бункера ще те докопат!!

    Коментиран от #20

    18:57 09.10.2025

  • 10 Да бе , да ! 😜

    5 4 Отговор
    Тръмп и Сащ освен за благото на евреите (които държат щатския златен резерв) , за друго не отговарят .

    18:57 09.10.2025

  • 11 Някой

    2 0 Отговор
    виждал ли е този ,,план"?

    18:58 09.10.2025

  • 12 Тръмп:

    8 4 Отговор
    А кои бяхте вие, че ме подкрепяте?

    18:58 09.10.2025

  • 13 Значи

    6 0 Отговор
    от Хамас,нищо не остана!

    18:59 09.10.2025

  • 14 Хахаха

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    Той и на Украйна каза, че са загубили войната и Русия е непобедима

    19:01 09.10.2025

  • 15 Как се навира

    8 2 Отговор
    между батковците....

    19:04 09.10.2025

  • 16 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Не Сталин, а Молотов -":

    Американците наложиха ембарго върху доставките на оръжие в региона, британците продължиха да въоръжават арабските си сателити, евреите останаха без нищо: партизанските им отряди можеха да се защитават само със самоделни оръжия, както и пушки и гранати, откраднати от британците.

    По заповед на Сталин още в края на 1947 г. в Палестина започват да пристигат първите пратки стрелково оръжие – главно през Чехословакия. И отначало изпращат трофейни немски и италиански оръжия, както и такива, произведени в Чехословакия, в заводите на Skoda и ChZ.

    19:06 09.10.2025

  • 17 Гол охлюв

    4 0 Отговор
    Колко сем мазен!

    19:08 09.10.2025

  • 18 Абе ка Путин

    4 2 Отговор
    Тебе кой те пита беСмех.

    19:09 09.10.2025

  • 19 Владимирович

    0 1 Отговор
    Хегемона се е ,хегемон!

    19:12 09.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Путин

    3 0 Отговор
    Сбърках с многополюсния свят!

    19:13 09.10.2025

  • 22 Я пак Рублоидиот

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не Сталин, а Молотов -":

    Сталин бил отровен от Евреите .

    Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха


    Няма по Проззти Вещества от Капейките.

    Коментиран от #26

    19:16 09.10.2025

  • 23 Путин

    0 0 Отговор
    Помагахме до последния хамасец!

    19:18 09.10.2025

  • 24 Пуйо

    0 0 Отговор
    да не се прави на ощипан за 07.10.2023 !

    19:19 09.10.2025

  • 25 Камион

    1 0 Отговор
    Тоз пък и тоя къде се маже на чужда филия!?

    19:19 09.10.2025

  • 26 По-прости са само

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Я пак Рублоидиот":

    центаджийте верващи в "евреите" :))

    19:23 09.10.2025

  • 27 Кукуригу

    2 0 Отговор
    Явно чиляка не е в час Щял да помага

    19:23 09.10.2025

  • 28 Путин е лъжец и военнопрестъпник

    2 1 Отговор
    Всички знаят, как Путин помагаше, обучаваше и въоражаваше терористите от Хамас, за да нападнат Израел...

    19:27 09.10.2025

  • 29 Владимир?

    0 0 Отговор
    Че има ли друг Путин ?

    19:31 09.10.2025

  • 30 Дориана

    0 0 Отговор
    Планът на Тръмп издиша и това ще го покаже времето.

    19:32 09.10.2025