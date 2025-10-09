Владимир Путин: Вярвам, че планът на Тръмп ще донесе мир в Газа, ние сме готови да помагаме

Русия се надява, че планът на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в Газа ще бъде приложен успешно, и е готова да подкрепи усилията за прекратяване на кръвопролитията, заяви днес президентът Владимир Путин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

„Много се надяваме, че тези инициативи на американския президент действително ще бъдат реализирани на практика“, каза Путин, който е на посещение в Таджикистан.