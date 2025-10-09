Владимир Путин: Вярвам, че планът на Тръмп ще донесе мир в Газа, ние сме готови да помагаме

Русия се надява, че планът на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в Газа ще бъде приложен успешно, и е готова да подкрепи усилията за прекратяване на кръвопролитията, заяви днес президентът Владимир Путин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
„Много се надяваме, че тези инициативи на американския президент действително ще бъдат реализирани на практика“, каза Путин, който е на посещение в Таджикистан.
Коментиран от #7
18:48 09.10.2025
18:51 09.10.2025
18:51 09.10.2025
18:53 09.10.2025
18:55 09.10.2025
18:56 09.10.2025
До коментар #1 от "честен ционист":жененият за юдео-хазарката, която по предложение на Сталин беше осъдена на затвор в изправителна колония за ционистко подбудителство в СССР.
На 05.03.1953 г. съветските слуги на юдео-ционизма убиха (отровиха) Сталин и прикриха следите си.
Коментиран от #16, #22
18:56 09.10.2025
Коментиран от #14
18:56 09.10.2025
Коментиран от #20
18:57 09.10.2025
18:57 09.10.2025
18:58 09.10.2025
18:58 09.10.2025
18:59 09.10.2025
До коментар #8 от "Ха ха ха":Той и на Украйна каза, че са загубили войната и Русия е непобедима
19:01 09.10.2025
19:04 09.10.2025
До коментар #7 от "Не Сталин, а Молотов -":Американците наложиха ембарго върху доставките на оръжие в региона, британците продължиха да въоръжават арабските си сателити, евреите останаха без нищо: партизанските им отряди можеха да се защитават само със самоделни оръжия, както и пушки и гранати, откраднати от британците.
По заповед на Сталин още в края на 1947 г. в Палестина започват да пристигат първите пратки стрелково оръжие – главно през Чехословакия. И отначало изпращат трофейни немски и италиански оръжия, както и такива, произведени в Чехословакия, в заводите на Skoda и ChZ.
19:06 09.10.2025
19:08 09.10.2025
19:09 09.10.2025
19:12 09.10.2025
19:13 09.10.2025
До коментар #7 от "Не Сталин, а Молотов -":Сталин бил отровен от Евреите .
Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Няма по Проззти Вещества от Капейките.
Коментиран от #26
19:16 09.10.2025
19:18 09.10.2025
19:19 09.10.2025
19:19 09.10.2025
До коментар #22 от "Я пак Рублоидиот":центаджийте верващи в "евреите" :))
19:23 09.10.2025
19:23 09.10.2025
19:27 09.10.2025
19:31 09.10.2025
19:32 09.10.2025