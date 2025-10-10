Новини
Гражданската защита на Газа: Израелската армия се изтегля

10 Октомври, 2025 11:57 582 3

  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • хан юнис

В Хан Юнис израелски военни превозни средства са се изтеглили от южните и централните части на града към източни зони

Гражданската защита на Газа: Израелската армия се изтегля - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Гражданската защита на ивицата Газа обяви, че израелската армия се изтегля от някои зони, предаде Франс прес. Става дума за изтегляне от няколко зони на град Газа в едноименния анклав, както и за изтегляне от някои участъци в южната част на палестинската територия, пише БТА.

„Израелските сили се изтеглиха от няколко зони на град Газа“, заяви Мохамад ал Мугаир, директор на отдела за хуманитарна помощ и международно сътрудничество на Гражданската защита.

В Хан Юнис израелски военни превозни средства са се изтеглили от южните и централните части на града към източни зони.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
  • 1 си дзън

    4 1 Отговор
    Израелската армия ще остане на новите си позиции до 2099 година.

    Коментиран от #3

    12:00 10.10.2025

  • 2 Георги

    3 0 Отговор
    я да видим сега дали целта е "Нобел" или мир

    12:08 10.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.