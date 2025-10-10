Гражданската защита на Газа: Израелската армия се изтегля

Гражданската защита на ивицата Газа обяви, че израелската армия се изтегля от някои зони, предаде Франс прес. Става дума за изтегляне от няколко зони на град Газа в едноименния анклав, както и за изтегляне от някои участъци в южната част на палестинската територия, пише БТА.

„Израелските сили се изтеглиха от няколко зони на град Газа“, заяви Мохамад ал Мугаир, директор на отдела за хуманитарна помощ и международно сътрудничество на Гражданската защита.

В Хан Юнис израелски военни превозни средства са се изтеглили от южните и централните части на града към източни зони.