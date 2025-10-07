Новини
Свят »
САЩ »
Медицински хеликоптер се разби на магистрала в Калифорния ВИДЕО

Медицински хеликоптер се разби на магистрала в Калифорния ВИДЕО

7 Октомври, 2025 06:28, обновена 7 Октомври, 2025 06:47 868 1

  • сащ-
  • катастрофа-
  • хеликоптер-
  • магистрала

Най-малко трима души са сериозно пострадали

Медицински хеликоптер се разби на магистрала в Калифорния ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Медицински хеликоптер се разби в Съединените щати, падайки на магистрала в Сакраменто, Калифорния, съобщава CBS.

Според новинарския канал на CBS, най-малко трима души са сериозно ранени в резултат на инцидента. Все още не е ясно дали машината се е насочвала към болница или е отпътувала от здравно заведение.

Магистралата в района е затворена и все още не е публикувана информация относно причината за инцидента.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мефистофел

    2 0 Отговор
    "все още не е публикувана информация относно причината за инцидента"
    Причината за инцидента са калифорнийските джендърля.

    06:57 07.10.2025