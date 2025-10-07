Медицински хеликоптер се разби в Съединените щати, падайки на магистрала в Сакраменто, Калифорния, съобщава CBS.
Според новинарския канал на CBS, най-малко трима души са сериозно ранени в резултат на инцидента. Все още не е ясно дали машината се е насочвала към болница или е отпътувала от здравно заведение.
Магистралата в района е затворена и все още не е публикувана информация относно причината за инцидента.
1 Мефистофел
Причината за инцидента са калифорнийските джендърля.
06:57 07.10.2025