Медицински хеликоптер се разби на магистрала в Калифорния ВИДЕО

Медицински хеликоптер се разби в Съединените щати, падайки на магистрала в Сакраменто, Калифорния, съобщава CBS.

Според новинарския канал на CBS, най-малко трима души са сериозно ранени в резултат на инцидента. Все още не е ясно дали машината се е насочвала към болница или е отпътувала от здравно заведение.

Магистралата в района е затворена и все още не е публикувана информация относно причината за инцидента.