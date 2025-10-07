Ердоган пристига в Азербайджан за срещата на върха на тюркските държави

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще посети днес Азербайджан, за да участва в 12-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави, която ще се проведе в северния град Габала по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Това съобщи в платформата X ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, предава БТА.
В рамките на срещата, която ще се проведе под мотото „Регионален мир и сигурност“, ще бъдат разгледани дейностите за укрепване на институционалната структура на Организацията на тюркските държави (ОТД) и за засилване на сътрудничеството между страните членки, посочи Дуран.
Президентът Ердоган ще участва в заседанието на държавните глави на страните членки и ще проведе отделни разговори с участващите държавни и правителствени ръководители, се отбелязва още в публикацията.
Членки на Организацията на тюркските държави са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, а Туркменистан, Унгария и т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР) - призната само от Анкара - имат статут на страни наблюдателки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 666
07:52 07.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Загиваща бедна държавица Турция!
Коментиран от #12, #18
07:54 07.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И нас какво ни интересува това
08:00 07.10.2025
6 Обмислят да нападнат и Освободят Русия
Ще горят вати
08:01 07.10.2025
7 Да няма грешка
Коментиран от #9, #11, #15, #21, #23
08:10 07.10.2025
8 Дедо
08:10 07.10.2025
9 Тервел
До коментар #7 от "Да няма грешка":Защото унгарците са номадски народ , дошъл в Европа от степите на Азия.
08:12 07.10.2025
10 Гедер
Коментиран от #13
08:15 07.10.2025
11 Въпросът е
До коментар #7 от "Да няма грешка":Защо България не участва?
Коментиран от #16, #20
08:21 07.10.2025
12 Ти да видиш твоята
До коментар #3 от "Загиваща бедна държавица Турция!":Как просеше в Едирне😄
Коментиран от #28
08:23 07.10.2025
13 Така е
До коментар #10 от "Гедер":Но и дашните рускини много обещаха генетиката.
Само в Англия живеят около 100 000 рускини женени за турци.
Мамашките с удоволствие се женят за узбеки, киргизи, азери.За тях най важното е ,че не пият да разлика от руските мужици .Тези и за фронта не стават.Русия ударно се строят джамии.
08:25 07.10.2025
14 абе
08:28 07.10.2025
15 лесно е
До коментар #7 от "Да няма грешка":Унгарците са турско племе. Не им ли личи?
08:28 07.10.2025
16 Въпросът е
До коментар #11 от "Въпросът е":Защо Монголия я няма, като Турция се напълни с монголоиди?
Коментиран от #19
08:29 07.10.2025
17 Ха ха
08:32 07.10.2025
18 Бедна
До коментар #3 от "Загиваща бедна държавица Турция!":Бедна Турция снабдява Изток Запад Север Юг с всякаква турска стока. На ден само от Капитан Андреево минават над 1000 Тирове с турска стока към Запад.... Богата България мартеници внася от Китай 😂😂😂😁😀😁😂
Коментиран от #30
08:36 07.10.2025
19 Монголия е старата родина
До коментар #16 от "Въпросът е":На българите, също пишат на кирилица
Коментиран от #22, #24
08:43 07.10.2025
20 България участва
До коментар #11 от "Въпросът е":При индийските народи, не може и в двете
08:46 07.10.2025
21 Вальо
До коментар #7 от "Да няма грешка":Защото са Хуни,ако си чувал за Кхан Атила,те са тюркоезично племе както Прабългарите
08:47 07.10.2025
22 разбирам
До коментар #19 от "Монголия е старата родина":Чудех се откъде Борисов е с дръпнати очи.
08:52 07.10.2025
23 666
До коментар #7 от "Да няма грешка":ЗАЩОТО СА ХУНТСКИ ТУРЦИ,ЗАТОВА СА ТАМ.
Коментиран от #26
09:02 07.10.2025
24 И аз лазбирам
До коментар #19 от "Монголия е старата родина":Защо нашенските копейки са с дръпнати очи Много са от смесени бракове на дърво секачите в Коми и ингернирани рускини за леко поведение в Коми.
Останалите българи сме си европейци.
Коментиран от #25
09:02 07.10.2025
25 копейките са монголоиди
До коментар #24 от "И аз лазбирам":Русия е била под монголско влияние и частично под монголско владичество в периода от 1237 до 1480 година. Това започва с монголското нашествие в руските княжества между 1237 и 1240 г., когато монголските орди, водени от Бату хан, наследник на Чингис хан, покоряват голяма част от руски земи като Киев, Владимир, Рязан и други. Въпреки разрушенията и взетите данъци, монголите не установяват директно управление върху градовете, а по-скоро събират данъци и утвърждават властта си чрез ярлики (официални документи), давани на руските князе, които управляват собствените си територии под ханската власт на Златната Орда.
09:05 07.10.2025
26 Вальо
До коментар #23 от "666":Не са турци Ами тюрки,има разлика между турци и тюрки.До 1923 турци не се споменава никъде,даже в Османската империя.Туция е създадена от Мустафа Кемал Ататюрк
09:09 07.10.2025
27 Начо
Коментиран от #29
09:11 07.10.2025
28 Тиквата, Прасето, Сокола в затвора!
До коментар #12 от "Ти да видиш твоята":Майка ти ли?
09:16 07.10.2025
29 всъщност
До коментар #27 от "Начо":Съществуват различни хипотези за произхода на българите, като традиционната и широко приета е тюркската, но също има и иранско влияние и смесен произход. Този сложен етногенезис отразява миграционните процеси и етническите взаимодействия в Централна Азия и Европа през древността.
09:17 07.10.2025
30 Много беден народ!
До коментар #18 от "Бедна":Бедна държава Турция!
09:17 07.10.2025