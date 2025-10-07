Ердоган пристига в Азербайджан за срещата на върха на тюркските държави

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще посети днес Азербайджан, за да участва в 12-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави, която ще се проведе в северния град Габала по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Това съобщи в платформата X ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, предава БТА.

В рамките на срещата, която ще се проведе под мотото „Регионален мир и сигурност“, ще бъдат разгледани дейностите за укрепване на институционалната структура на Организацията на тюркските държави (ОТД) и за засилване на сътрудничеството между страните членки, посочи Дуран.

Президентът Ердоган ще участва в заседанието на държавните глави на страните членки и ще проведе отделни разговори с участващите държавни и правителствени ръководители, се отбелязва още в публикацията.

Членки на Организацията на тюркските държави са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, а Туркменистан, Унгария и т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР) - призната само от Анкара - имат статут на страни наблюдателки.