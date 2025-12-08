Новини
Ердоган и Орбан засилват сътрудничеството в отбраната, енергетиката и търговията

8 Декември, 2025 19:44

Двете държави подписаха 16 споразумения и поставиха цел за търговски обмен от 10 млрд. долара

Ердоган и Орбан засилват сътрудничеството в отбраната, енергетиката и търговията - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сътрудничеството в областта на отбранителната индустрия и енергетиката беше основна тема на срещата между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и унгарския премиер Виктор Орбан в Истанбул. Наред със срещата в двореца „Долмбахче“ се проведе и първата сесия на Консултативния механизъм между двете държави, на която отново бяха обсъдени въпроси, свързани с отбраната и сигурността, предава БТА.

„Съвместните проекти в отбранителната индустрия имат положително въздействие върху икономиката. В контекста на променящите се условия за сигурността на Европа обсъждаме съвместни производствени инициативи, които ще издигнат нашето сътрудничество на още по-високо ниво. Стратегическите теми в енергетиката и транспорта също бяха във фокуса на разговорите“, заяви Ердоган по време на съвместното изявление, излъчвано на живо в социалните мрежи.

Орбан изрази оптимизъм относно отношенията с Турция в областта на отбранителната индустрия и посочи, че сътрудничеството открива нова страница в двустранните връзки. „Отбранителната индустрия придобива още по-голямо значение, а мостът между нашите страни вече е изграден“, добави той.

Двамата лидери се споразумяха да поставят цел за търговски обмен от 10 млрд. долара. Ердоган подчерта значението на дипломатическите усилия за постигане на мир между Русия и Украйна и изрази увереност, че Унгария ще подкрепя стратегическата цел на Турция за пълноправно членство в Европейския съюз. Орбан посочи, че унгарският народ се чувства сам в ЕС, тъй като не принадлежи към германската, славянската или латинската култура, което прави връзките с Анкара още по-ценни.

„Виждам тюркския свят като част от света, която излиза на преден план и набира сила. Силните културни корени са част от това и искам да използвам тези предимства“, допълни Орбан, отбелязвайки участието на Унгария в срещите на Организацията на тюркските държави - тя е единствената страна член на ЕС, която присъства там.

Орбан благодари на Турция за усилията ѝ в борбата с нелегалната миграция. „Ако Турция не беше опазила Европейския съюз, особено в източната му част, животът в Европа щеше да стане непоносим“, заяви той.

Унгарският премиер коментира и енергийния сектор, като отбеляза споразумението със САЩ за руския петрол и газ. „Русия ще продължи доставките, тъй като нямаме друг източник. Обсъдихме с Ердоган преноса, за което му благодаря. През тази година чрез връзката с Турция бяха доставени 7,5 млрд. кубични метра газ“, уточни Орбан.

По време на срещата Турция и Унгария подписаха общо 16 споразумения в областите на енергетиката, търговията, иновациите, отбранителните технологии, културата и образованието, както и споразумения за летищни услуги, създаване на стипендиантска програма, съвместна група за планиране и борба с трафика на културни ценности.


Турция
  • 1 Приличат на

    4 16 Отговор
    Двама цигани.

    Коментиран от #3, #6

    19:45 08.12.2025

  • 2 АМИ. . .

    3 13 Отговор
    Няма как да е иначе . Тоталитаристите се подкрепят по между си . Щом на демокрацията и е безразлично , така ще бъде .

    19:51 08.12.2025

  • 3 Има да ги гоним

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Приличат на":

    100 г.и не можем да ги стигнем Татарски

    19:51 08.12.2025

  • 4 Демокрацията

    6 0 Отговор
    е Народовластие.
    Къде го има?

    Коментиран от #8

    19:53 08.12.2025

  • 5 Няма съмнение

    14 1 Отговор
    Това са държавници !

    19:54 08.12.2025

  • 6 Българин

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Приличат на":

    И ние приличаме на тях 😂😂😂😂😂😂

    19:54 08.12.2025

  • 7 А Уж бяха сила преди войната

    2 7 Отговор
    5 години три села и 2 милиона жертви
    Атака със лада и москвич
    Мотопед или мото фреза ,това се оказа оборудването на Путин

    20:02 08.12.2025

  • 8 604

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Демокрацията":

    и за комунизмъ тъй съ викали, мъ то станало шуринация!

    20:03 08.12.2025

  • 9 Дернев

    0 0 Отговор
    Прекалена активност на Орбан. Дано да е продиктувана от предстоящите избори в Унгария. Иначе показва път, по който няма да се стигне до мир и стабилност в Европа. По този път, ако тръгнат и останалите страни, ще си осигурим разпределението на Европа на зони на влияние, сигурността на които ще зависи от силата на доминиращия в тях. Както е било винаги, което донесе на европейците две СВ. ЕС не ни трябва, но СЕЩ е задължителното условие да запазим Европа единно, силна и един от основните глобални играчи като Европа за европейците.Дано Орбан не вкара Унгария по пътя на Полша, която вече се вижда като основен играч в Европа и правят сериозни глупости.

    20:09 08.12.2025

  • 10 град КОЗЛОДУЙ

    1 2 Отговор
    по добре да бяхме под турско робство , защо ли ни е трябвало да ни освобождават?

    20:12 08.12.2025

  • 11 Мдаааа

    0 2 Отговор
    ДВАТА НАЙ АНТИБЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ СЛЕД МАТРЬОШКАТА

    20:24 08.12.2025

  • 12 МИРО

    1 0 Отговор
    А НАШИЯТ КЪДЕ Е ? И С КОЙ СЕ ИМА ?

    20:30 08.12.2025

  • 13 Евала

    0 0 Отговор
    Двама чок тарикати 👍

    20:32 08.12.2025

