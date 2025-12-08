Ердоган и Орбан засилват сътрудничеството в отбраната, енергетиката и търговията

Сътрудничеството в областта на отбранителната индустрия и енергетиката беше основна тема на срещата между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и унгарския премиер Виктор Орбан в Истанбул. Наред със срещата в двореца „Долмбахче“ се проведе и първата сесия на Консултативния механизъм между двете държави, на която отново бяха обсъдени въпроси, свързани с отбраната и сигурността, предава БТА.

„Съвместните проекти в отбранителната индустрия имат положително въздействие върху икономиката. В контекста на променящите се условия за сигурността на Европа обсъждаме съвместни производствени инициативи, които ще издигнат нашето сътрудничество на още по-високо ниво. Стратегическите теми в енергетиката и транспорта също бяха във фокуса на разговорите“, заяви Ердоган по време на съвместното изявление, излъчвано на живо в социалните мрежи.

Орбан изрази оптимизъм относно отношенията с Турция в областта на отбранителната индустрия и посочи, че сътрудничеството открива нова страница в двустранните връзки. „Отбранителната индустрия придобива още по-голямо значение, а мостът между нашите страни вече е изграден“, добави той.

Двамата лидери се споразумяха да поставят цел за търговски обмен от 10 млрд. долара. Ердоган подчерта значението на дипломатическите усилия за постигане на мир между Русия и Украйна и изрази увереност, че Унгария ще подкрепя стратегическата цел на Турция за пълноправно членство в Европейския съюз. Орбан посочи, че унгарският народ се чувства сам в ЕС, тъй като не принадлежи към германската, славянската или латинската култура, което прави връзките с Анкара още по-ценни.

„Виждам тюркския свят като част от света, която излиза на преден план и набира сила. Силните културни корени са част от това и искам да използвам тези предимства“, допълни Орбан, отбелязвайки участието на Унгария в срещите на Организацията на тюркските държави - тя е единствената страна член на ЕС, която присъства там.

Орбан благодари на Турция за усилията ѝ в борбата с нелегалната миграция. „Ако Турция не беше опазила Европейския съюз, особено в източната му част, животът в Европа щеше да стане непоносим“, заяви той.

Унгарският премиер коментира и енергийния сектор, като отбеляза споразумението със САЩ за руския петрол и газ. „Русия ще продължи доставките, тъй като нямаме друг източник. Обсъдихме с Ердоган преноса, за което му благодаря. През тази година чрез връзката с Турция бяха доставени 7,5 млрд. кубични метра газ“, уточни Орбан.

По време на срещата Турция и Унгария подписаха общо 16 споразумения в областите на енергетиката, търговията, иновациите, отбранителните технологии, културата и образованието, както и споразумения за летищни услуги, създаване на стипендиантска програма, съвместна група за планиране и борба с трафика на културни ценности.