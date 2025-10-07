Израел почете жертвите на нападението на „Хамас“ с минута мълчание

Семейства и приятели на жертвите от нападението на радикалната палестинска групировка „Хамас“ срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. почетоха паметта на загиналите с минута мълчание тази сутрин – навръх втората годишнина от кръвопролитието, което постави началото на войната в Ивицата Газа, предаде Франс прес от мястото на събитието, предава БТА.

Опечалените се събраха на мястото, където тогава се проведе музикалният фестивал „Нова“, атакуван от палестинските ислямисти. По данни на Израел, там са убити 370 души, предимно млади хора.

Конфликтът в Ивицата Газа започна с безпрецедентното трансгранично нападение на „Хамас“ срещу израелска територия, при което, според израелските власти, са били убити 1219 души, а 251 заложници са били отведени в плен в крайбрежния анклав.

В плен на „Хамас“ все още се намират 48 израелци, от които 23 се смятат за живи.

По данни на палестинските здравни власти, контролирани от „Хамас“, от началото на израелското настъпление в Газа са загинали над 67 000 палестинци, съобщава ДПА. Тези данни са приети за надеждни от ООН и редица международни организации.