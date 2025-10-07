Новини
Израел почете жертвите на нападението на „Хамас“ с минута мълчание

Израел почете жертвите на нападението на „Хамас“ с минута мълчание

7 Октомври, 2025 08:54 385 5

Две години след атаката, дала начало на войната в Газа, близки и приятели се събраха на мястото на трагедията

Израел почете жертвите на нападението на „Хамас“ с минута мълчание - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Семейства и приятели на жертвите от нападението на радикалната палестинска групировка „Хамас“ срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. почетоха паметта на загиналите с минута мълчание тази сутрин – навръх втората годишнина от кръвопролитието, което постави началото на войната в Ивицата Газа, предаде Франс прес от мястото на събитието, предава БТА.

Опечалените се събраха на мястото, където тогава се проведе музикалният фестивал „Нова“, атакуван от палестинските ислямисти. По данни на Израел, там са убити 370 души, предимно млади хора.

Конфликтът в Ивицата Газа започна с безпрецедентното трансгранично нападение на „Хамас“ срещу израелска територия, при което, според израелските власти, са били убити 1219 души, а 251 заложници са били отведени в плен в крайбрежния анклав.

В плен на „Хамас“ все още се намират 48 израелци, от които 23 се смятат за живи.

По данни на палестинските здравни власти, контролирани от „Хамас“, от началото на израелското настъпление в Газа са загинали над 67 000 палестинци, съобщава ДПА. Тези данни са приети за надеждни от ООН и редица международни организации.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 7 Отговор
    Израел ще накара „Хамас“ да замълчи завинаги.

    Коментиран от #2

    08:56 07.10.2025

  • 2 Все едно...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ... да накараш БРЦК да замълчи завинаги!!!

    08:58 07.10.2025

  • 3 Абе

    3 0 Отговор
    Всички знаем че повечето убити са убити от израелската армия ,задействан е плана Анибал убивай всичко живо даже и заложниците за постигане на целта на ционизма

    09:11 07.10.2025

  • 4 Историк

    1 0 Отговор
    Никога не нападай някого, който е много по-силен от теб. Германците го разбраха по трудния начин.

    09:15 07.10.2025

  • 5 и аз така

    0 0 Отговор
    искам след редуцирането на 240 депутати 10 пъти да отдам 1 минута почит, макар да им е много, кожудерите хрантутници

    09:19 07.10.2025