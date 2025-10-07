Над 200 туристи евакуирани след снежна буря в района на Еверест

Над 200 туристи, блокирани от снежна буря през уикенда близо до източната страна на връх Еверест в Тибет, бяха евакуирани, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Евакуацията започна вчера и се очаква да приключи до днес, според източник, запознат с въпроса.

По-рано около 350 други туристи, заседнали заради виелицата в отдалечената долина Карма в Тибет, бяха насочени към безопасно място от местни спасителни екипи.

"Вероятно извървяхме около 18 или 19 километра, предимно през обилен сняг", сподели 41-годишният Ерик Уен. "За щастие, някои хора пред нас проправяха пътеки, оставяйки стъпки, които можехме да следваме - това улесни малко нещата. В противен случай щеше да ни е невъзможно да се измъкнем сами."

Оттогава Уен и другите туристи от неговия експедиционен екип достигнаха Лхаса - столицата на Тибет, с помощта на местните власти.

През последните дни китайски туристи се стекоха към суровата вътрешност на страната, използвайки осемдневния Национален празник, започнал на 1 октомври.

В Западен Китай стотици туристи, включително тези в долината Карма, които се надяваха да видят източната стена Кангшунг на Еверест, бяха изненадани от внезапния обилен снеговалеж.

Снеговалежите в долината Карма, разположена на средна надморска височина от 4 200 метра, започнаха в петък вечерта и продължиха до събота.

Долината, изследвана за първи път от западни пътешественици преди век, представлява сравнително девствена част от региона на Еверест. За разлика от сухата северна стена на върха, тя се характеризира с буйна растителност и недокоснати алпийски гори, захранвани от топящите се води на ледника Кангшунг в подножието на най-високата планина в света.

В планините Цилиан, на границата между западните провинции Цинхай и Гансу, поне един турист загина след заседяване в дере по време на снежните бури, а 137 други бяха евакуирани. В Синцзян властите преустановиха туристическите дейности в Канас - езерен район в Алтайските планини, след като пътищата станаха опасно заледени и покрити със сняг.