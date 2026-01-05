Новини
Свят »
Нидерландия »
Снежна буря блокира транспорта в Нидерландия

5 Януари, 2026 13:43, обновена 5 Януари, 2026 13:45 779 4

  • транспорт-
  • нидерландия-
  • снежна буря

Стотици отменени полети и спрени влакове около Амстердам заради продължаващите снеговалежи

Снежна буря блокира транспорта в Нидерландия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Силният снеговалеж, който обхвана Нидерландия, доведе до сериозни смущения във въздушния, железопътния и пътния транспорт. В резултат бяха отменени стотици полети, а железопътното движение в района на Амстердам беше напълно преустановено, предава News.bg.

Едно от най-натоварените летища в Европа - Амстердам Схипхол - анулира близо 500 полета още в първата половина на деня. Очаква се броят на отменените полети да се увеличи, тъй като неблагоприятните метеорологични условия продължават. От петък насам летището вече е било принудено ежедневно да отменя стотици полети заради снеговалежите и ниските температури.

Лошото време сериозно засегна и наземния транспорт. Влаковете в и около Амстердам не се движат, а общественият транспорт в редица части на страната функционира с големи ограничения.

По пътищата са регистрирани множество закъснения и пътнотранспортни инциденти вследствие на заледяванията и натрупалия сняг, въпреки призивите на властите гражданите да ограничат пътуванията си. Според прогнозите на метеоролозите снеговалежите в страната ще продължат и през следващите дни.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    СЕГА Е МОМЕНТА ЗА ГРЕНЛАНДИЯ!

    13:50 05.01.2026

  • 2 оня 😉

    3 0 Отговор
    Боли мЪ за холандците ....

    13:52 05.01.2026

  • 3 Някой

    2 0 Отговор
    Хайде, моля ви се. Там 2 см. сняг обърква транспорта.

    14:15 05.01.2026

  • 4 ЦиганинаБою

    2 0 Отговор
    Видяхте ли бе! Не е само тука "зимата ни изненада"!

    14:37 05.01.2026

