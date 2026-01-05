Снежна буря блокира транспорта в Нидерландия

Силният снеговалеж, който обхвана Нидерландия, доведе до сериозни смущения във въздушния, железопътния и пътния транспорт. В резултат бяха отменени стотици полети, а железопътното движение в района на Амстердам беше напълно преустановено, предава News.bg.

Едно от най-натоварените летища в Европа - Амстердам Схипхол - анулира близо 500 полета още в първата половина на деня. Очаква се броят на отменените полети да се увеличи, тъй като неблагоприятните метеорологични условия продължават. От петък насам летището вече е било принудено ежедневно да отменя стотици полети заради снеговалежите и ниските температури.

Лошото време сериозно засегна и наземния транспорт. Влаковете в и около Амстердам не се движат, а общественият транспорт в редица части на страната функционира с големи ограничения.

По пътищата са регистрирани множество закъснения и пътнотранспортни инциденти вследствие на заледяванията и натрупалия сняг, въпреки призивите на властите гражданите да ограничат пътуванията си. Според прогнозите на метеоролозите снеговалежите в страната ще продължат и през следващите дни.