Иран към ЕС: „Не се месете в делата на Персийския залив“

7 Октомври, 2025 13:11 811 5

Техеран защити суверенитета си над трите острова в Персийския залив и обвини Европа в намеса и двоен стандарт

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Иран категорично отхвърли съвместното изявление на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ) и Европейския съюз, като го определи като „неоснователно“ и „интервенционистко“, предава News.bg.

Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаей подчерта, че многократните твърдения за суверенитета на Иран над островите Голям Тунб, Малък Тунб и Абу Муса „нямат правна стойност“ и не могат да променят историческите и географските реалности.

Той предупреди срещу „разрушителната и разделяща намеса“ на някои европейски държави в региона на Персийския залив и заяви, че суверенитетът на Иран над трите острова е „безспорен и постоянен“. По думите му извънрегионални участници подхранват напрежението чрез политически маневри.

Багаей отхвърли и препратките в изявлението на ССПЗ и ЕС към отбранителните и ядрените програми на Иран, като ги нарече „неприемлива намеса във въпросите на националния суверенитет“.

„Тези, които са превърнали нашия регион в арсенал от съвременни оръжия на стойност стотици милиарди долари, не са в позиция да поучават Иран за неговите местни отбранителни способности“, заяви Багаей и обвини Германия и Франция, че налагат политическите си програми на ЕС, докато предоставят пълна подкрепа на Израел.

Обръщайки се към ролята на Европа в ядрената сделка от 2015 г., говорителят осъди „слабото, зависимо и недобросъвестно“ поведение на трите европейски страни по споразумението. „Позорно е, че отговорните за настоящата ситуация сега се представят за ищци“, допълни той и разкритикува държавите-членки на ССПЗ за това, че предоставят платформа на европейските сили, вместо да се занимават директно с регионалните въпроси.

Изказването му бе в отговор на съвместно изявление, публикувано вчера в Кувейт след среща на външните министри на страните от ССПЗ и ЕС. В документа Иран бе призован да се върне към правно обвързващите си ангажименти по ядреното споразумение и да възобнови изцяло сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

ССПЗ и ЕС подчертаха, че дипломацията остава единственият възможен път към устойчиво решение относно ядрената програма на Иран и уточниха, че възобновяването на санкциите „не означава край на диалога с Иран“.

Освен това в съвместното комюнике се призовава Техеран да ограничи програмите си за разработване на ракети и дронове и да играе роля за намаляване на регионалното напрежение. Иранските власти обаче твърдят, че военните способности на страната са строго отбранителни по своя характер и настояват, че източникът на нестабилността в региона са действията на Израел.


  • 1 По принцип

    7 3 Отговор
    е правилно,ама си приберете амуджите !

    Коментиран от #2

    13:15 07.10.2025

  • 2 Когато герибералите

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "По принцип":

    Си загащят жинсите

    13:16 07.10.2025

  • 3 Северноатлантик

    11 2 Отговор
    ЕС и да иска да се меси , нашите щатски партньори няма да му разрешат . По принцип Близкия изток ли си е собственост на Сащ , и само те могат да правят "арабски пролети " и войни там . Евровасалите да си налягат парцалите , и да събират пари за украинската хунта !

    13:21 07.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    УДАРИ ЕДИН РЕЗ. НЯК НА БОРСУЛА И ВСИЧКО ЩЕ КРОТНЕ!

    14:12 07.10.2025

