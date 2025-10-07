Иран към ЕС: „Не се месете в делата на Персийския залив“

Иран категорично отхвърли съвместното изявление на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ) и Европейския съюз, като го определи като „неоснователно“ и „интервенционистко“, предава News.bg.

Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаей подчерта, че многократните твърдения за суверенитета на Иран над островите Голям Тунб, Малък Тунб и Абу Муса „нямат правна стойност“ и не могат да променят историческите и географските реалности.

Той предупреди срещу „разрушителната и разделяща намеса“ на някои европейски държави в региона на Персийския залив и заяви, че суверенитетът на Иран над трите острова е „безспорен и постоянен“. По думите му извънрегионални участници подхранват напрежението чрез политически маневри.

Багаей отхвърли и препратките в изявлението на ССПЗ и ЕС към отбранителните и ядрените програми на Иран, като ги нарече „неприемлива намеса във въпросите на националния суверенитет“.

„Тези, които са превърнали нашия регион в арсенал от съвременни оръжия на стойност стотици милиарди долари, не са в позиция да поучават Иран за неговите местни отбранителни способности“, заяви Багаей и обвини Германия и Франция, че налагат политическите си програми на ЕС, докато предоставят пълна подкрепа на Израел.

Обръщайки се към ролята на Европа в ядрената сделка от 2015 г., говорителят осъди „слабото, зависимо и недобросъвестно“ поведение на трите европейски страни по споразумението. „Позорно е, че отговорните за настоящата ситуация сега се представят за ищци“, допълни той и разкритикува държавите-членки на ССПЗ за това, че предоставят платформа на европейските сили, вместо да се занимават директно с регионалните въпроси.

Изказването му бе в отговор на съвместно изявление, публикувано вчера в Кувейт след среща на външните министри на страните от ССПЗ и ЕС. В документа Иран бе призован да се върне към правно обвързващите си ангажименти по ядреното споразумение и да възобнови изцяло сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

ССПЗ и ЕС подчертаха, че дипломацията остава единственият възможен път към устойчиво решение относно ядрената програма на Иран и уточниха, че възобновяването на санкциите „не означава край на диалога с Иран“.

Освен това в съвместното комюнике се призовава Техеран да ограничи програмите си за разработване на ракети и дронове и да играе роля за намаляване на регионалното напрежение. Иранските власти обаче твърдят, че военните способности на страната са строго отбранителни по своя характер и настояват, че източникът на нестабилността в региона са действията на Израел.