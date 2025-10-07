Новини
Русия „ще отговори“, ако ЕС ограничи движението на руските дипломати
  Тема: Украйна

Русия „ще отговори“, ако ЕС ограничи движението на руските дипломати

7 Октомври, 2025 15:42 723 44

Европейците активно съживяват умението си да градят нови разделителни стени, каза Песков

Русия „ще отговори“, ако ЕС ограничи движението на руските дипломати - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Кремъл предупреди днес, че Русия ще формулира съответна реакция на предполагаемия план на Европейския съюз да ограничи движението на руските дипломати в рамките на блока, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Страните от ЕС в момента подготвят споразумение за ограничаване на движението на руските дипломати на територията на обединението, но все още няма постигнато споразумение по въпроса, съобщиха пред агенцията европейски дипломати.

Подобна мярка, предложена от дипломатическата служба на ЕС, би накарала руските дипломати, разположени в дадена страна от ЕС, да съобщят на друга страна от съюза, ако искат да пътуват в нея. Това би дало възможност на правителствата да им забранят достъп.

„Разбира се, че ще има отговор. Нашата дипломатическа служба ще формулира предложения и те ще бъдат приложени“, заяви Песков, коментирайки темата.

„Като цяло можем да добавим единствено, че, за наше съжаление, европейците активно съживяват умението си да градят нови разделителни стени“, допълни говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 7 Отговор
    "Всеки, който гласува против мен, работи за Путин!"-
    истерично крещи Урсула от трибуната на европарламента‼️

    15:44 07.10.2025

  • 2 Възpожденец 🇧🇬

    13 21 Отговор
    Русия значи ГУЛаг, чистки, геноциди, лъжи, Чернобил, Буча, Ирпин, Мариупол и Гладомор. Ненавиждам всичко това, отвращавам се от него, презирам го и искам да го няма. Смятам, че в България и цяла Европа трябва да се отделим от тази гнусна страна за поне сто години - без връзки, без контакти, без зависимости, без търговия и обмен. Населението ѝ заслужава по най-хладен, безразличен начин да го оставим на сатрапите му.
    Но защо, би попитал някой.
    Защото Русия е диво, страшно, цинично и хаотично място, където царят страшни жестокости и извращения. Изнасилвания, пиянство, убийства, издевателства, дегенерация, отчаяние, цинизъм, безнадеждност. Пълен човешки провал. Разпад на религии, култури, свободи, етноси, семейства и личности. Това дори не е азиатщина: китайците са жестоки, но при тях има ред; индийците живеят в хаос и мръсотия, но при тях има човещина; японците страдат, но мълчаливо; иранците имат гадна диктатура, но и фини нрави; арабите масово робуват на една скверна религия, но поне имат някакво, макар и изкривено, чувство за чест. Истинските азиатци все пак са хора. Докато в Русия хора не са останали. Малкото на брой руски хомо сапиенси загинаха или избягаха.

    Коментиран от #24

    15:44 07.10.2025

  • 3 БОЗА

    18 9 Отговор
    Има си Виенска конвенция,за дипломатическите отношения...запада лъсва все повече с улавщините си... ;-)

    15:45 07.10.2025

  • 4 Изгонете ги

    12 19 Отговор
    Направо да ги изгонят. Никакво свободно движение да си разнасят куфарчетата и да сеят путинската си отрова!

    15:45 07.10.2025

  • 5 Трол

    14 8 Отговор
    Русия ще отговори, като увеличи движението на европейските дипломати чак до Сибир.

    Коментиран от #17

    15:45 07.10.2025

  • 6 Истината

    10 15 Отговор
    Руските дипломати- да се чете шпиони.

    Коментиран от #11

    15:45 07.10.2025

  • 7 си дзън

    10 17 Отговор
    И как ще отговори русията, че не се сещам. Западът изпраща в русията провалили се
    дипломати "на заточение"

    Коментиран от #42

    15:46 07.10.2025

  • 8 Полет над кукувиче гнездо

    10 8 Отговор
    Ще полетят от прозорците еврогнидите

    15:46 07.10.2025

  • 9 Чамадан

    5 0 Отговор
    за Магадан !

    15:47 07.10.2025

  • 10 Споко !

    16 6 Отговор
    Нищо : на Брюксел ще му остават комуникациите с Лондон и Вашингтон , откъдето да получава нареждания .

    15:47 07.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 7 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Ами САШтинските какви са🤔🤔🤔
    Абе защо няма САШтински посРаник у нас🤔
    Че дори и Първи секретар няма 🤔
    И тях ли ограничиха ❓

    Коментиран от #13

    15:48 07.10.2025

  • 12 Гадни европейци

    9 4 Отговор
    Ако децата ви беха в Русия,така щяхте да постъпвате ?

    15:49 07.10.2025

  • 13 Въпросче

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    А Баце , Пеевски и Кирчо какви са , бе ?!

    Коментиран от #25, #28, #33

    15:50 07.10.2025

  • 14 Като копейките

    4 7 Отговор
    С пръццц

    15:50 07.10.2025

  • 15 мунчо в затвора!

    5 7 Отговор
    Смерть антихристу путину!

    15:51 07.10.2025

  • 16 Путлер е слуга на Сатаната

    10 10 Отговор
    Преди 19 години убиха Анна Политковская, защото не се страхуваше да говори за престъпленията на ₚашистката власт.
    Наказани бяха само изпълнителите, и то не всички от тях излежават полагащите им се присъди. Например, Сергей Хаджикурбанов, който трябваше да лежи в затвора до 2030 г., беше помилван, замина за «СВО» и се издигна до комбат в престъпната война.
    А поръчителят на убийството на Политковская "не беше намерен“, въпреки че всички разбират кой е той, кой е поискал такъв "подарък за рожден ден“. Той от години директно от Кремъл нарежда да бъдат убивани смели и честни хора, които се борят срещу неговата кървава власт.
    🤬 Политковская, Немцов, Навални … Всички те бяха убити от путлер.

    Коментиран от #23

    15:51 07.10.2025

  • 17 Путин

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Не можем ве, страхливци сме

    15:51 07.10.2025

  • 18 Никой

    10 7 Отговор
    Сталин е трябвало да спре - до Полша - обаче не е имал избор - защото - без да се смаже фашизма - ето какво става сега.

    Надигат главички, при това и те не знаят какво - ама надигат. Русия не е трябвало да освобождава Източна Европа - но не е имала избор от друга страна.

    В Бэългария сме били в такава крайна бедност и мизерия, преди 9-ти септември - са имали дори гладни години. Както и сега.

    Коментиран от #22

    15:51 07.10.2025

  • 19 Кремъл

    5 5 Отговор
    Ще си изтеглим домочадието,да ви паднат приходите !

    15:53 07.10.2025

  • 20 3.14К

    4 3 Отговор
    До тук само празни приказки и виртуални червени линии и това активира наследниците на третия райх. Явно трябва да дойде Медведев и да настане ентропия.

    15:54 07.10.2025

  • 21 Захарова

    4 5 Отговор
    Ще ви ограничим да ходите в красивата ,необятна тайга!Няма да ползвате външна тоалетна и къпане в бъчва !

    15:55 07.10.2025

  • 22 Мръснимол

    6 7 Отговор

    До коментар #18 от "Никой":

    За теб трябва една хубава инжекция! Накрая и руската главичка където си я надигнала толкова нависоко ще бъде свалена. Америка не трябваше на помага на Русия. Ето какво става днес и заради тях!

    15:55 07.10.2025

  • 23 Самата истина

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    Така е!!! Сатаната най-обича да се прави на праведен и да заблужава вярващите!
    Всички християни, които подкреят путин всъщност подкрепят сатаната и ще горят в ада за това.

    15:56 07.10.2025

  • 24 Фейк на часа

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Това нещо си го пускал вече много пъти във Фейсбук и два пъти в този сайт. За пръв път си го копи/пействал под някакви фейкови снимки от Сибир във Фейса. Дните, в които България бедства от наводнения, вие безделничите и се чудите как да заработите някакви жалки пари. Ти сам ли си го измисли или ти го генерира ИИ когато искаше да опише България? Малко са ни нашите проблеми на тотална деградация и разруха, че започнахте да мислите за Русия.

    15:56 07.10.2025

  • 25 Възpожденец 🇧🇬

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Въпросче":

    Баце - син на офицер от МВР, единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, Бойко Борисов. Кучкаря на Путлер и негов покорен слуга.
    Пеевски - внук на ДС началник, фалирал и ограбил заедно с BTБ (банката на Путлер) Булгартабак, КТБ, БТК, Южен и Турски поток ... - руска подлога и национален предател
    Кирчо - Син на покойния вътрешен министър Николай Добрев, руска подлога и национален предател

    15:58 07.10.2025

  • 26 Путин

    3 4 Отговор
    ,като завърши Силата на Сибир 2,3 и 4 ще зареже изцяло Европа!И Украйна ще и остави,да я възстановяват !

    15:58 07.10.2025

  • 27 Агенция Голям...Тур

    6 0 Отговор
    Ще отговори с безплатни билети до Чукотка

    15:59 07.10.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Въпросче":

    Те са ЛАКЕИ❗

    15:59 07.10.2025

  • 29 МВДРФ

    0 0 Отговор
    Ще увеличим обсега на дроновете !

    16:00 07.10.2025

  • 30 Те пък едни допломати

    5 0 Отговор
    С чин майор нагоре

    16:00 07.10.2025

  • 31 Кажи честно ... 🤣

    6 3 Отговор
    Б,си, тъкмо се канех да летувам догодина в Крим и да се възползвам от безплатните петролни бани и тия щте ни отрежат

    16:01 07.10.2025

  • 32 Кремъл

    5 5 Отговор
    Ще бойкотираме световното по футбол и олимпиадата !

    16:02 07.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Въпросче":

    Баце дари милиони за снимка с господаря си пред камината❗

    Коментиран от #35

    16:02 07.10.2025

  • 34 Обикновен човек

    6 4 Отговор
    Марш в кочината!!

    16:03 07.10.2025

  • 35 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Баце дари милиарди за Турски поток на господаря си !

    Коментиран от #44

    16:04 07.10.2025

  • 36 Експерт

    2 6 Отговор
    Путин търсеше начин да си пренасочи ресурсите към Китай,без да плаща неустойки!И измисли СВО !

    16:04 07.10.2025

  • 37 Хан Търмък

    5 5 Отговор
    Кобзон поздравява дедо със 73 годишния му рожден ден !! С песента Чакам те

    16:05 07.10.2025

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 5 Отговор
    Как пък един пумияр не замина за руският рай?





    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #43

    16:05 07.10.2025

  • 39 Очевидец

    2 5 Отговор
    А Крим гори,гори...

    16:06 07.10.2025

  • 40 Европа

    8 1 Отговор
    се радва на 3 топли зими !Тази се очаква мразовита !

    16:07 07.10.2025

  • 41 Кремъл към ЕС

    0 1 Отговор
    Върнете ни отвлечените руски деца !

    16:09 07.10.2025

  • 42 12345

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Ами много просто, ще отговорят като ограничат движението на чуждите дипломати в Русия. Примерно, дипломат иска да излезне от посолството, пише първо молба и чака одобрение. Ще им се стъжни.

    16:11 07.10.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък не се научи , че няма кръстоска между
    ПУМИ и ЯРета ‼️

    16:12 07.10.2025

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Така е":

    Сега иска да го хариже на Малкото Тръмпиче ❗

    16:14 07.10.2025

