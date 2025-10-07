Русия „ще отговори“, ако ЕС ограничи движението на руските дипломати

Кремъл предупреди днес, че Русия ще формулира съответна реакция на предполагаемия план на Европейския съюз да ограничи движението на руските дипломати в рамките на блока, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Страните от ЕС в момента подготвят споразумение за ограничаване на движението на руските дипломати на територията на обединението, но все още няма постигнато споразумение по въпроса, съобщиха пред агенцията европейски дипломати.
Подобна мярка, предложена от дипломатическата служба на ЕС, би накарала руските дипломати, разположени в дадена страна от ЕС, да съобщят на друга страна от съюза, ако искат да пътуват в нея. Това би дало възможност на правителствата да им забранят достъп.
„Разбира се, че ще има отговор. Нашата дипломатическа служба ще формулира предложения и те ще бъдат приложени“, заяви Песков, коментирайки темата.
„Като цяло можем да добавим единствено, че, за наше съжаление, европейците активно съживяват умението си да градят нови разделителни стени“, допълни говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
истерично крещи Урсула от трибуната на европарламента‼️
15:44 07.10.2025
2 Възpожденец 🇧🇬
Но защо, би попитал някой.
Защото Русия е диво, страшно, цинично и хаотично място, където царят страшни жестокости и извращения. Изнасилвания, пиянство, убийства, издевателства, дегенерация, отчаяние, цинизъм, безнадеждност. Пълен човешки провал. Разпад на религии, култури, свободи, етноси, семейства и личности. Това дори не е азиатщина: китайците са жестоки, но при тях има ред; индийците живеят в хаос и мръсотия, но при тях има човещина; японците страдат, но мълчаливо; иранците имат гадна диктатура, но и фини нрави; арабите масово робуват на една скверна религия, но поне имат някакво, макар и изкривено, чувство за чест. Истинските азиатци все пак са хора. Докато в Русия хора не са останали. Малкото на брой руски хомо сапиенси загинаха или избягаха.
Коментиран от #24
15:44 07.10.2025
3 БОЗА
15:45 07.10.2025
4 Изгонете ги
15:45 07.10.2025
5 Трол
Коментиран от #17
15:45 07.10.2025
6 Истината
Коментиран от #11
15:45 07.10.2025
7 си дзън
дипломати "на заточение"
Коментиран от #42
15:46 07.10.2025
8 Полет над кукувиче гнездо
15:46 07.10.2025
9 Чамадан
15:47 07.10.2025
10 Споко !
15:47 07.10.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Истината":Ами САШтинските какви са🤔🤔🤔
Абе защо няма САШтински посРаник у нас🤔
Че дори и Първи секретар няма 🤔
И тях ли ограничиха ❓
Коментиран от #13
15:48 07.10.2025
12 Гадни европейци
15:49 07.10.2025
13 Въпросче
До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":А Баце , Пеевски и Кирчо какви са , бе ?!
Коментиран от #25, #28, #33
15:50 07.10.2025
14 Като копейките
15:50 07.10.2025
15 мунчо в затвора!
15:51 07.10.2025
16 Путлер е слуга на Сатаната
Наказани бяха само изпълнителите, и то не всички от тях излежават полагащите им се присъди. Например, Сергей Хаджикурбанов, който трябваше да лежи в затвора до 2030 г., беше помилван, замина за «СВО» и се издигна до комбат в престъпната война.
А поръчителят на убийството на Политковская "не беше намерен“, въпреки че всички разбират кой е той, кой е поискал такъв "подарък за рожден ден“. Той от години директно от Кремъл нарежда да бъдат убивани смели и честни хора, които се борят срещу неговата кървава власт.
🤬 Политковская, Немцов, Навални … Всички те бяха убити от путлер.
Коментиран от #23
15:51 07.10.2025
17 Путин
До коментар #5 от "Трол":Не можем ве, страхливци сме
15:51 07.10.2025
18 Никой
Надигат главички, при това и те не знаят какво - ама надигат. Русия не е трябвало да освобождава Източна Европа - но не е имала избор от друга страна.
В Бэългария сме били в такава крайна бедност и мизерия, преди 9-ти септември - са имали дори гладни години. Както и сега.
Коментиран от #22
15:51 07.10.2025
19 Кремъл
15:53 07.10.2025
20 3.14К
15:54 07.10.2025
21 Захарова
15:55 07.10.2025
22 Мръснимол
До коментар #18 от "Никой":За теб трябва една хубава инжекция! Накрая и руската главичка където си я надигнала толкова нависоко ще бъде свалена. Америка не трябваше на помага на Русия. Ето какво става днес и заради тях!
15:55 07.10.2025
23 Самата истина
До коментар #16 от "Путлер е слуга на Сатаната":Така е!!! Сатаната най-обича да се прави на праведен и да заблужава вярващите!
Всички християни, които подкреят путин всъщност подкрепят сатаната и ще горят в ада за това.
15:56 07.10.2025
24 Фейк на часа
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":Това нещо си го пускал вече много пъти във Фейсбук и два пъти в този сайт. За пръв път си го копи/пействал под някакви фейкови снимки от Сибир във Фейса. Дните, в които България бедства от наводнения, вие безделничите и се чудите как да заработите някакви жалки пари. Ти сам ли си го измисли или ти го генерира ИИ когато искаше да опише България? Малко са ни нашите проблеми на тотална деградация и разруха, че започнахте да мислите за Русия.
15:56 07.10.2025
25 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #13 от "Въпросче":Баце - син на офицер от МВР, единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, Бойко Борисов. Кучкаря на Путлер и негов покорен слуга.
Пеевски - внук на ДС началник, фалирал и ограбил заедно с BTБ (банката на Путлер) Булгартабак, КТБ, БТК, Южен и Турски поток ... - руска подлога и национален предател
Кирчо - Син на покойния вътрешен министър Николай Добрев, руска подлога и национален предател
15:58 07.10.2025
26 Путин
15:58 07.10.2025
27 Агенция Голям...Тур
15:59 07.10.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "Въпросче":Те са ЛАКЕИ❗
15:59 07.10.2025
29 МВДРФ
16:00 07.10.2025
30 Те пък едни допломати
16:00 07.10.2025
31 Кажи честно ... 🤣
16:01 07.10.2025
32 Кремъл
16:02 07.10.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "Въпросче":Баце дари милиони за снимка с господаря си пред камината❗
Коментиран от #35
16:02 07.10.2025
34 Обикновен човек
16:03 07.10.2025
35 Така е
До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Баце дари милиарди за Турски поток на господаря си !
Коментиран от #44
16:04 07.10.2025
36 Експерт
16:04 07.10.2025
37 Хан Търмък
16:05 07.10.2025
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
Коментиран от #43
16:05 07.10.2025
39 Очевидец
16:06 07.10.2025
40 Европа
16:07 07.10.2025
41 Кремъл към ЕС
16:09 07.10.2025
42 12345
До коментар #7 от "си дзън":Ами много просто, ще отговорят като ограничат движението на чуждите дипломати в Русия. Примерно, дипломат иска да излезне от посолството, пише първо молба и чака одобрение. Ще им се стъжни.
16:11 07.10.2025
43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък не се научи , че няма кръстоска между
ПУМИ и ЯРета ‼️
16:12 07.10.2025
44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #35 от "Така е":Сега иска да го хариже на Малкото Тръмпиче ❗
16:14 07.10.2025