Има ядрена заплаха за целия континент, предупреди Украйна
  Тема: Украйна

Има ядрена заплаха за целия континент, предупреди Украйна

7 Октомври, 2025 15:12

Умишленото създаване на рискове около най-голямата АЕЦ в Европа представлява ядрена заплаха за целия континент, обяви Киев

Има ядрена заплаха за целия континент, предупреди Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Министерството на външните работи на Украйна строго осъди бомбардировките на Руската федерация около Запорожката АЕЦ, като подчерта че те са част от умишлена стратегия за спиране на ремонтните дейности, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Украинското външно ведомство изтъкна, че многобройните бомбардировки в непосредствена близост до атомни електроцентрали, регистрирани от Международна агенция за атомна енергия (МААЕ), са умишлена провокация от страна на Русия, които отново засвидетелстват пълното ѝ незачитане на международното право, устава на МААЕ и седемте основни принципа на ядрената безопасност.

"Умишленото създаване на рискове около най-голямата АЕЦ в Европа представлява ядрена заплаха за целия континент", предупреди външното министерство.

Част от опасенията на Киев се състоят от обстоятелството, че Запорожката АЕЦ не разполага с външно електроснабдяване, като разчита на несигурни резервни източници на енергия.

Украинското външно министерство заяви също, че ще продължава да работи в тясно сътрудничество с МААЕ за свеждане до минимум на бъдещи рискове, гарантиране на оперативна готовност за ремонт и възстановяване на подходящите параметри за ядрена безопасност.

Украйна също призова партньорските държави да приложат политически натиск и да засилят санкциите, за да спрат "руския ядрен шантаж" и да предотвратят катастрофа, която би имала трансгранични последици за цяла Европа.

Последната външна електропреносна връзка към АЕЦ Запорожие беше прекъсната на 23 септември, напомня Укринформ. Силите на Руската федерация взе още не са дали гаранции за сигурност на екипите на украинската енергийна компания "Укренерго", която извършва ремонтите в АЕЦ.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви, че Русия преднамерено е извадила Запорожката АЕЦ от електропреносната мрежа на Украйна, за да я свърже със собствената си такава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 az СВО Победа80

    74 4 Отговор
    Ами да спрат да я обстрелват!

    От Киев идва заплахата.

    15:14 07.10.2025

  • 3 Аман !

    77 5 Отговор
    Айде братушките да приключват с тази креатура уКрайна , че накрая наистина може всички в Европа да пострадаме !

    Коментиран от #19

    15:15 07.10.2025

  • 4 Чики-Рики

    72 3 Отговор
    Да!И тя идва от вашите безумни украински действия!

    15:15 07.10.2025

  • 5 Ей,кво нещо.

    53 2 Отговор
    Заиграват се с АЕЦ и накрая ще стане белята

    15:16 07.10.2025

  • 6 Бялджип

    62 4 Отговор
    Френски вестник показа карикатура, свързана с истерията за руски дронове в цяла Европа. Макрон в кабинета на психиатър. Психиатърът загрижено го пита - Колко руски дрона виждате в тази стая❓❓❓

    15:17 07.10.2025

  • 7 Няма-няма и стана има

    21 2 Отговор
    Булевата алгебра.

    15:18 07.10.2025

  • 8 Страшни манипулатори

    50 3 Отговор
    а урси и розовите понита искат да ни ги натресат в Европейския съюз. Просяци и наркомани не са ни необходими. Достатъчно проблеми имаме с леко мургави и срив на икономиката в Германия и Франция.

    15:18 07.10.2025

  • 9 Браво укри!

    38 3 Отговор
    Гръмнете я тая централа, както изгърмяхте Чернобил. През зимата североизточния вятър ще изтрови с изотопи Европа. Милиони натюфци ще измрат от рак, а в цяла Европа абортите ще бъдат задължителни.

    15:19 07.10.2025

  • 10 Няма-няма и стана има

    21 3 Отговор
    Представете си, че по време на конфронтацията едно от ядрените съоръжения на Украйна е повредено. Там има доста такива и нищо не може да се изключи. Само преди няколко години никой не си е представял, че целият свят ще бъде блокиран заради някакъв вирус? А сега имаме цяло радиоактивно замърсяване, точно в Европа, и милиони бежанци, бягащи от война и радиация към по-безопасни страни.
    Много е възможно да последва кибервойна. Нейната последица може да бъде парализа на цялата световна финансова система и в резултат на това спешен преход към вътрешни цифрови валути на централните банки. При тези условия основният компонент на макроикономическата стабилност ще бъде способността за снабдяване на паричното предлагане със стоки.....

    Коментиран от #13

    15:20 07.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аз съм ти

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мандраджии":

    Баща.....

    15:22 07.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 така, така

    32 5 Отговор
    Доскоро деби..лите в киев ме забавляваха с цинизма си, мислейки че наивните европейци не виждат реалностите и са готови на поредното понижение в жизнения си стандарт, само и само да се продължи със справедливата подкрепа на 0крайната. Тия дори си вярваха, че са герои и велики в очите на средностатистическия европеец.
    Обаче, когато опираше до безопасността на ЗАЕЦ тяхното безочие и арогатност винаги са ме вбесявали, тъй като заигравката с безопасността на централата може да бъде много опасна и крие истински и ужасни последствия за всички. Украинците са единствените на тази земя, които могат да докарат съвсем целенасочена втора АЕЦ на тяхната територия да гръмне. Тия не са способни да се учат от историята си. Когато грешките им са си само за тяхна сметка, все ми е тая, но когато менталната им несъстоятелност може да рефлектира върху целия континент се чудя, кукловодите на запад не осъзнават ли, че си играят с огъня.
    Ако ще се стига до инцидент, то силно се надявам вятъра да духа на запад. Поне да сърбат, каквото си надробиха с наркомана.

    15:25 07.10.2025

  • 16 Ха-ха-ха

    33 3 Отговор
    И кой прекъсна последната външна електропреносна връзка пък сега реве? Не бяха ли украинците, а? Пък сега реват. Ревете, вашите господари няма да притежават ЗАЕЦ.

    15:25 07.10.2025

  • 17 И ся

    15 1 Отговор
    да бягаме ли вече

    15:25 07.10.2025

  • 18 666

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мандраджии":

    дуда май плачеш за БОР в задния си двор

    15:26 07.10.2025

  • 19 Путин

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "Аман !":

    Не може ве, сграхливци сме. От готвача си избягах ахаха

    Коментиран от #24

    15:27 07.10.2025

  • 20 Браво укри!

    26 2 Отговор
    Гръмнете си всички атомни централи и обвинете Путин. Като задуха зимъска североизточния вятър ще има изотопи и за България. Добър бонус за развитието на туризма.

    15:28 07.10.2025

  • 21 Хехехе

    26 1 Отговор
    Крадецът вика-дръжте крадеца...!
    Ех Зелко...,ама може ли да сте толкова прозрачни...?!

    15:28 07.10.2025

  • 22 Няма-няма и стана има

    18 1 Отговор
    Едно реално или виртуално "радиоактивно замърсяване" и следва: ....."вътрешни цифрови валути" ..... на китайски са "социални" а в Европа ще са "зелени" ....реално простичко обяснено ще са "ваучери за храна и основни консумативи" със определен срок, максимална сума, ще важат само на територията на страната и всяка една транзакция може да бъде блокирана от оператора. Парите във банките и преводите ще бъдат блокирани а и много вероятно национализирани.....механизма на стратегията отдавна е добре описан колеги....

    Коментиран от #43

    15:29 07.10.2025

  • 23 Доказва се, че никаква еволюция

    22 1 Отговор
    не съществува, човека си остава маймуна, виждаме как действа, готов е да затрие всички, само да си направи кефа!? Същите пещерни хора живеят днес, каквито са били в миналото!

    15:30 07.10.2025

  • 24 Мдаа...!

    14 3 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    И къде е сега...,,готвача"...?!
    Май набързо го...,,сготвиха"...?!?!

    15:30 07.10.2025

  • 25 Московските BAPBAPИ !

    2 24 Отговор
    Путлер и рашистките му орди са способни на всичко.
    Няма мерзост, няма жестокост, няма зверство които не са вършили и която няма да вършат.
    Крайно време е да се приключва с това зло на Планетата Земя!

    Коментиран от #29, #33, #35

    15:31 07.10.2025

  • 26 Русь

    23 2 Отговор
    Каква нагла лъжа!
    Украйна вече три години удря АЕЦ и обвинява Русия за това.
    И Атанасова повтаря тази лъжа.. срамота!

    15:31 07.10.2025

  • 27 Ауууу,колко трогателно...!

    17 2 Отговор
    ,,...предупреди Украйна..."...?!?!

    15:31 07.10.2025

  • 28 Ами

    16 2 Отговор
    тогава Зеления да вдига бялото знаме !

    15:32 07.10.2025

  • 29 Иван

    11 2 Отговор

    До коментар #25 от "Московските BAPBAPИ !":

    Признаваш си че са способни да унищожат САЩ и Западна Европа.

    15:33 07.10.2025

  • 30 Джуджето

    3 1 Отговор
    пак се разпищоли !

    15:34 07.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Прав си

    12 2 Отговор

    До коментар #25 от "Московските BAPBAPИ !":

    Путин е виновен за войната. Забрани на войничетата да стрелят по "украинските братя" и край Киев ги избиваха мутрите с голи ръце! Ако бяха дали няколко залпа с танковете, война нямаше да има. Грузия Медведев я смачка за една седмица, но там нямаше забрана за стрелба. Целувайте му краката на Путин и се молете, да не го смени Медведев!

    Коментиран от #42

    15:38 07.10.2025

  • 34 Атлантически тролчета,

    11 2 Отговор
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей. Има деиствително ядрена заплаха за целия континент. Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият смел премиер Борисов""" .

    15:40 07.10.2025

  • 35 Алексбг

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "Московските BAPBAPИ !":

    Тихоо !Тихо ,прррррр∆∆∆∆ уеkkk,oт злоба си се запенил та явно и потурите си напълнил 😂.

    15:40 07.10.2025

  • 36 ООрана държава

    8 2 Отговор
    Тия до кога ще всяват паника? Всяка новина с източник орхайна е с цел манипулации

    15:41 07.10.2025

  • 37 Рублевка

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ачо":

    Североизточния вятър ще докара изотопите в България. От Чернобил пострада Европа и България, а не Москва.

    15:41 07.10.2025

  • 38 Киев предупредил?

    6 2 Отговор
    А за това е виновен пак Киев. Тези да вземат да се спрат вече. Омръзнаха на всички.

    15:42 07.10.2025

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 1 Отговор
    "Всеки, който гласува против мен, работи за Путин!"-
    истерично крещи Урсула от трибуната на европарламента,

    15:42 07.10.2025

  • 40 Все още

    6 2 Отговор
    Киевските фашисти си мислят, че някой им вярва на глупостите. Истината е, че никой не им вярва, но европейците се правят, че им вярват, защото киевските фашаги са в случая полезните идиоти.

    15:43 07.10.2025

  • 41 Иво

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ачо":

    Ачо виждаш ми се романтичен и с развинтено въображение ,шаа го оуигавиш ли набързо за 10 €врака ?Знаеш ,че и двамата сме за еврото .

    15:43 07.10.2025

  • 42 Пурко

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Прав си":

    Той Путин е Медведев, както и обратното. Взаимно заменяеми са.

    15:43 07.10.2025

  • 43 И като капак

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Няма-няма и стана има":

    При "радиоактивно замърсяване" и цялата електроника е възможно да стане неизползваема. Единствено ламповата да остане младежи ......

    15:44 07.10.2025

  • 44 Реалист

    6 1 Отговор
    Ей с ей такива измислени поводи започна ВСВ, като на шега!

    15:46 07.10.2025

  • 45 Много

    5 1 Отговор
    удобни маши си сложиха западните нацисти в Куиф. Проблемът обаче е, че парите свършиха, а пожеланията и обещанията стоят.

    15:46 07.10.2025

  • 46 Матрьошка

    8 1 Отговор
    Украинските фашисти всячески се опитват да въвлекат гламавите и инфантилни европейци във войната и скоро ще го направят. Добре, че има политици като Фицо, Вучич, Орбан и Бабиш, които вече се осъзнават и могат да променят нещата. Лошото е, че ние сме безропотни подлоги на ЕС и САЩ и ще си изпатим жестоко !!!

    15:48 07.10.2025

  • 47 Любопитен

    2 1 Отговор
    Цялата Украйна ли го казва това или някой си?! Все едно Хомо или Шиши да говорят от мое име. Не съм им давал нито писмено, нито устно разрешение!

    15:52 07.10.2025

  • 48 Ватенка

    4 1 Отговор
    На тез гнусни украински камикадзета последният им коз е да се се самовзривят

    15:52 07.10.2025

  • 49 Войната не се е променила

    4 1 Отговор
    от началото си. Тя си е една и съща само дето Запада и НАТО ежедневно я ескалират. За първи път Зеленски нещо смислено да заяви: ядрена заплаха за целия континент е реална ! А какви ще са последствията и идея даже си нямаме

    15:53 07.10.2025

  • 50 Ха,хаха

    1 1 Отговор
    Има за целата Вселена

    15:55 07.10.2025

  • 51 Купувайте пичове

    4 1 Отговор
    Консерви "русенско варено" докато още има .....

    15:58 07.10.2025

  • 52 Мишел

    4 1 Отговор
    За пореден път Украйна опитва да направи ядрени аварии в руските АЕЦ и се появява тази краинска статия. Днес през нощта Украйна удари с дронове Нововоронежката АЕЦ. Разрушена е градирната на реактор N6.

    15:58 07.10.2025

  • 53 падналия ангел

    2 1 Отговор
    "Министерството на външните работи на Украйна строго осъди бомбардировките на Руската федерация около Запорожката АЕЦ", ама вие сериозно ли? Днес укрите са ударили една от охладителните кули на "Нововоронежката" АЕЦ! Поражението го има в "недемократичните" медии.

    16:02 07.10.2025

