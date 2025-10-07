Има ядрена заплаха за целия континент, предупреди Украйна

Министерството на външните работи на Украйна строго осъди бомбардировките на Руската федерация около Запорожката АЕЦ, като подчерта че те са част от умишлена стратегия за спиране на ремонтните дейности, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Украинското външно ведомство изтъкна, че многобройните бомбардировки в непосредствена близост до атомни електроцентрали, регистрирани от Международна агенция за атомна енергия (МААЕ), са умишлена провокация от страна на Русия, които отново засвидетелстват пълното ѝ незачитане на международното право, устава на МААЕ и седемте основни принципа на ядрената безопасност.
"Умишленото създаване на рискове около най-голямата АЕЦ в Европа представлява ядрена заплаха за целия континент", предупреди външното министерство.
Част от опасенията на Киев се състоят от обстоятелството, че Запорожката АЕЦ не разполага с външно електроснабдяване, като разчита на несигурни резервни източници на енергия.
Украинското външно министерство заяви също, че ще продължава да работи в тясно сътрудничество с МААЕ за свеждане до минимум на бъдещи рискове, гарантиране на оперативна готовност за ремонт и възстановяване на подходящите параметри за ядрена безопасност.
Украйна също призова партньорските държави да приложат политически натиск и да засилят санкциите, за да спрат "руския ядрен шантаж" и да предотвратят катастрофа, която би имала трансгранични последици за цяла Европа.
Последната външна електропреносна връзка към АЕЦ Запорожие беше прекъсната на 23 септември, напомня Укринформ. Силите на Руската федерация взе още не са дали гаранции за сигурност на екипите на украинската енергийна компания "Укренерго", която извършва ремонтите в АЕЦ.
Външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви, че Русия преднамерено е извадила Запорожката АЕЦ от електропреносната мрежа на Украйна, за да я свърже със собствената си такава.
От Киев идва заплахата.
Много е възможно да последва кибервойна. Нейната последица може да бъде парализа на цялата световна финансова система и в резултат на това спешен преход към вътрешни цифрови валути на централните банки. При тези условия основният компонент на макроикономическата стабилност ще бъде способността за снабдяване на паричното предлагане със стоки.....
Обаче, когато опираше до безопасността на ЗАЕЦ тяхното безочие и арогатност винаги са ме вбесявали, тъй като заигравката с безопасността на централата може да бъде много опасна и крие истински и ужасни последствия за всички. Украинците са единствените на тази земя, които могат да докарат съвсем целенасочена втора АЕЦ на тяхната територия да гръмне. Тия не са способни да се учат от историята си. Когато грешките им са си само за тяхна сметка, все ми е тая, но когато менталната им несъстоятелност може да рефлектира върху целия континент се чудя, кукловодите на запад не осъзнават ли, че си играят с огъня.
Ако ще се стига до инцидент, то силно се надявам вятъра да духа на запад. Поне да сърбат, каквото си надробиха с наркомана.
До коментар #1 от "Мандраджии":дуда май плачеш за БОР в задния си двор
До коментар #3 от "Аман !":Не може ве, сграхливци сме. От готвача си избягах ахаха
Ех Зелко...,ама може ли да сте толкова прозрачни...?!
До коментар #19 от "Путин":И къде е сега...,,готвача"...?!
Май набързо го...,,сготвиха"...?!?!
Няма мерзост, няма жестокост, няма зверство които не са вършили и която няма да вършат.
Крайно време е да се приключва с това зло на Планетата Земя!
Коментиран от #29, #33, #35
Украйна вече три години удря АЕЦ и обвинява Русия за това.
И Атанасова повтаря тази лъжа.. срамота!
До коментар #25 от "Московските BAPBAPИ !":Признаваш си че са способни да унищожат САЩ и Западна Европа.
До коментар #25 от "Московските BAPBAPИ !":Путин е виновен за войната. Забрани на войничетата да стрелят по "украинските братя" и край Киев ги избиваха мутрите с голи ръце! Ако бяха дали няколко залпа с танковете, война нямаше да има. Грузия Медведев я смачка за една седмица, но там нямаше забрана за стрелба. Целувайте му краката на Путин и се молете, да не го смени Медведев!
Коментиран от #42
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей. Има деиствително ядрена заплаха за целия континент. Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият смел премиер Борисов""" .
До коментар #25 от "Московските BAPBAPИ !":Тихоо !Тихо ,прррррр∆∆∆∆ уеkkk,oт злоба си се запенил та явно и потурите си напълнил 😂.
До коментар #32 от "Ачо":Североизточния вятър ще докара изотопите в България. От Чернобил пострада Европа и България, а не Москва.
истерично крещи Урсула от трибуната на европарламента,
До коментар #32 от "Ачо":Ачо виждаш ми се романтичен и с развинтено въображение ,шаа го оуигавиш ли набързо за 10 €врака ?Знаеш ,че и двамата сме за еврото .
До коментар #33 от "Прав си":Той Путин е Медведев, както и обратното. Взаимно заменяеми са.
До коментар #22 от "Няма-няма и стана има":При "радиоактивно замърсяване" и цялата електроника е възможно да стане неизползваема. Единствено ламповата да остане младежи ......
